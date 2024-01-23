Satılık ve kiralık konut fiyatları düşüyor: Hangi ilde yıllık reel fiyat azaldı?

"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun ocak ayı sonuçları yayımlandı.

23.01.2024 16:01:420
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Satılık ve kiralık konut fiyatları düşüyor: Hangi ilde yıllık reel fiyat azaldı?

sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının ocak sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki reel kira fiyatları 6 aydır gerilemesini sürdürüyor.

Buna göre, fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da ülke genelinde yüzde 0,2'ye, Ankara'da yüzde 12,9'a geriledi. İstanbul'da yıllık reel fiyattaki düşüş yüzde 6,1 olurken, İzmir'de uzun zaman sonra ilk kez yıllık reel fiyat azaldı.

Satılık konut ilan sayısı hem ülke genelinde hem de 3 büyükşehirde azaldı. Satılık konut arzı aralıkta önceki aya göre ülke genelinde yüzde 4,8, İstanbul'da yüzde 4,5, Ankara'da yüzde 2,5, İzmir'de ise yüzde 6,9 düştü.

Konut talebinde 4 aylık düşüşün ardından yükseliş yaşandı

Şubattaki depremlerden sonra çok sert bir düşüş gösteren konut talebi temmuzda artmış ve sonrasında kasıma kadar düşmüştü. Ancak konut talebi aralıkta kasım ayına göre yüzde 5,5 artarak 93,6 oldu.

Türkiye genelinde, İstanbul’da ve İzmir'de kasımdan aralık ayına cari kira fiyatlarındaki artışın aylık enflasyondan daha yüksek olması sonucu enflasyondan arındırılmış reel kira fiyatları bu bölgelerde yükseldi.

Ülke genelinde Sahibinden platformu üzerinden ilana çıkan kiralık konutların ortalama metrekare fiyatı 132,7 lira olarak gerçekleşti.

Reel kira artışı giderek yavaşlıyor

Rapora göre, Türkiye genelinde enflasyondan arındırılmış reel kirada yıllık artışlar uzun süredir azalıyor. Yıllık reel kira artışı aralıkta kasıma göre 4,8 puan azalarak yüzde 13,5'e geriledi.

Kiralık konut ilan sayısı aralıkta ülke genlinde yüzde 5,1, İstanbul'da yüzde 3,4, Ankara'da yüzde 5,9, İzmir'de yüzde 5,5 azaldı.

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