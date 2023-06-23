Tatilde uzun yola çıkmadan önce lastik bakımına dikkat

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt; "Uygun jant, doğru havanın basılması ve balans ayarları güvenli bir sürüş için en önemli noktalar" dedi.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, konforlu bir sürüş ve güvenli bir trafik için araç sürücülerine bakım ve kontrollerini yapmaları uyarısında bulundu.

LASİD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kurt, seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastiklerin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kurt, güvenli bir sürüş için lastiklerin durumunun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Uygun janta monte edilmesi, doğru havanın basılması, balans ayarlarının yapılması güvenli bir sürüş için dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Bir uzman tarafından hava basıncı ve balans ayarlarını kontrol ettirin. Lastiklerinizin diş derinliğini ölçtürün. Yedek lastiğinizin de aynı kontrollerle sağlam olduğundan emin olun. Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırın, düzensiz aşınma, delinme, yıpranma varsa önlemini alın." ifadelerini kullandı.

Lastiklerin ömrünü pek çok farklı dinamiğin etkilediğini bildiren Kurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Unutmayın lastiklerinizin ömrünü; hızınız, taşınan yük miktarı, uyguladığınız lastik basıncı, yol ve hava koşulları ve sürüş alışkanlıklarınız etkiler. Eğer hala aracınızda kış lastiği takılıysa mutlaka ısınan hava koşullarını göze alarak lastiklerinizi değiştirin. Yazın kış lastiği kullanmak, özellikle fren mesafesinin uzamasına neden olabilir. Yaz mevsiminde kış lastiği kullanılmaya devam edilirse yola tutunması ve dönme direnci yaz lastiklerine göre daha fazla olduğu için daha hızlı aşınır, çabuk yıpranır, yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımı artar. Kış lastiği ayrıca, deseni ve kullanılan sırt karışımının özelliğinden dolayı yaz lastiklerine oranla daha fazla ses çıkartır. Konforlu ve güvenli bir sürüşün olumsuz etkilenmemesi için mutlaka mevsime uygun lastiğe geçilmesi gerekir.’’

Tatil Yolculuğunda Güvenli Sürüş Nasıl Sağlanır?



RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı ise uzun yolculuklarda güvenli sürüş için dikkat edilmesi gereken noktalara değinerek, “Uzun yolda araç kullanmakla şehir içinde araç kullanmak birbirinden tamamen farklı şeyler. Şahsi aracıyla yola çıkacak olan tüm sürücüler araçlarının periyodik bakımlarını ve güvenlik kontrollerini mutlaka yaptırmış olmalı; motor yağı kontrolü, yağ-hava ve klima filtre değişimi, lastik-fren sistem kontrolü ve akü şarj kontrolü gerçekleştirilmeli; diğer yandan bunun dışında bireysel olarak uygulanması ve dikkat edilmesi gereken şeyler de bulunuyor. Yazın yapılacak yolculuklarda sıcağın etkisi ile sürücünün dalgınlık oranında artış yaşanabilir bu yüzden kişi çok iyi dinlenmiş bir şekilde yola çıkmalı. Uzun yolculuklarda yapılan kazaların yüzde 20’sinin uyku hali ve dalgınlık nedeniyle meydana geldiğini unutmamak gerekiyor. Mecbur kalınmadığı müddetçe gece yolculuklarını önermiyoruz. Yola çıkış zamanı da dikkatli seçilmeli. Sıcağın en yoğun hissedildiği öğle saatleri değil de sabahın erken saatlerinde yola çıkmak daha doğru bir tercih olur. En önemli noktalardan biri de mola vermeyi ihmal etmemek gerekiyor.” dedi.





