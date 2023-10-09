THY bazı ülkelere indirimli bilet kampanyasını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), bazı Doğu Avrupa ülkelerine gidiş-dönüş her şey dahil 119 dolardan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

9.10.2023 15:51:410
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THY bazı ülkelere indirimli bilet kampanyasını duyurdu

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, avantajlı biletleri 9-19 Ekim'de satın alabilecek.

Kampanya dahilinde 1 Kasım 2023-31 Mart 2024'ü kapsayan tarihlerde Köstence'ye 119, Batum'a 129, Tiflis, Bükreş, Cluj ve Varna'ya 139, Sofya'ya 149, Prag ve Budapeşte'ye 159, Krakow, Kşinev ve Riga'ya 169, Tallin, Vilnius, Gence ve Nahçıvan'a 179, Bakü ve Varşova'ya 199 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Yolcular, kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere THY'nin internet sitesi ve "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

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