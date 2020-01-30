THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları’nın (THY) açıklamasında Çin uçuşlarının talep düşüşü nedeniyle 5 – 29 Şubat arasında uçuş sıklığının azaltılacağı belirtildi.

30 OCAK, 20200
Paylaş Tweet Paylaş
THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün Twitter hesabı üzerinden yapılan duyurunun metni şu şekilde:

“Değerli Yolcularımız, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat – 29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir.

Ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih/parkur değişiklik taleplerinizle ilgili olarak http://turkishairlines.com üzerinden, Çağrı Merkezlerimizden ya da yetkili Satış Ofislerimizden gerekli destek sağlanacaktır.”

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Google, Çin'deki tüm ofislerini kapattı

Google, Çin'deki tüm ofislerini kapattı

Hitachi'den yeni satın alma

Hitachi'den yeni satın alma

Tarihi yarımada otelleri birleşti

Tarihi yarımada otelleri birleşti

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.