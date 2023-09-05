Tüpraş Genel Müdürü: Geleceğin de lider enerji şirketi olacağız

Capital500’ün lideri Tüpraş’ın Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, Capital Dergisine konuştu ve ‘Geleceğin de lider enerji şirketi olacağız’ dedi.

5.09.2023 16:59:010
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Tüpraş Genel Müdürü: Geleceğin de lider enerji şirketi olacağız

Tüpraş’ta büyük dönüşüm hareketi Kasım 2021’de başladı. Bu kapsamda şirket, sürdürülebilir rafinaj, biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen olmak üzere 4 iş alanına odaklandı. Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, gelecekte de lider enerji şirketi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Capital Ağustos 2023 sayısından

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu tüm dikkatleri Tüpraş’ın yeni stratejik dönüşüm planına çekiyor. 

Şirket, “Gelecekte nasıl bir Tüpraş olmalı” sorusundan hareketle 24 Kasım 2021’de stratejik dönüşüm planını açıkladı. Yelmenoğlu, “2022 yılından 2050 yılına kadarki yol haritamızı belirleyen bu plan kapsamında, sürdürülebilir rafinaj, biyoyakıtlar, sıfır karbonlu elektrik ve yeşil hidrojen olmak üzere 4 iş alanına odaklandık. 2050 yılında dengeli, çeşitlendirilmiş ve temiz enerji portföyüyle karbon nötr enerji şirketine dönüşerek geleceğin de lider enerji şirketi olmayı hedefliyoruz” diyor.

10 milyar dolarlık yeni enerji yatırımlarının ağırlıklı kısmını sıfır karbonlu elektrik tesislerine ayıracaklarını söyleyen İbrahim Yelmenoğlu ile yapılan röportajı BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ


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