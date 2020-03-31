TÜROB'tan ticarete nefes aldıracak 11 öneri

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, ticari yaşama nefes aldıracak bir dizi öneride bulundu. Defter kayıt ve bildirim sürelerinin mücbir sebep hali kapsamına alınması gerektiğini vurgulayan TÜRMOB, 30 Nisan 2020 tarihine kadar yapılması gereken kurumlar vergisi beyanının da ertelenmesini önerdi. Birlik, sağlık çalışanlarının ücretlerine de belirli bir süre gelir vergisi istisnası getirilmesini istedi.

İşte ticari yaşama nefes aldıracağı düşünülen 11 öneri