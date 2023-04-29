UEZ 2023: Geleceğin şirketlerinin özellikleri

Galata Wind sponsorluğunda gerçekleştirilen “Yarının Dünyası, Yarının Şirketi” oturumunda, yarının liderini, büyük şirketlerini, aile şirketlerini, unicorn ve start up’larını bekleyen meydan okumalar ve yapay zekâ, sanal gerçeklik, biyoteknolojik ilerlemeler gibi bilimsel gelişmelerin, yarının şirketlerini hangi meydan okumalarla karşı karşıya bırakacağı tartışıldı.

Moderatörlüğünü EY Türkiye Sektörler Lideri ve EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Ateş Konca’nın yaptığı oturuma Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih ve Akfen Holding Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın katıldı.

Ateş Konca: Yarını konuşabilmek için bugün yapmamız gerekenler var

EY Türkiye Sektörler Lideri ve EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Ateş Konca, “Aslında hep yarını işliyoruz ama asıl bugün çok önemli. Yarını konuşabilmek için bugün yapmamız gereken şeyler var. Günümüzde yüksek enflasyon ortamının yarattığı beklenmedik kontrolsüz süreç, para politikası, finansal zorluklar ister istemez belirsizlik ortamı yaratıyor ve şirketleri zorluyor. Bu kontrolsüz süreç ile gelen değişim aslında zorunlu. Değişime ayak uydurabilen ve yenilikçi yaklaşım sergileyen şirketler devamlılık sağlıyor. Ancak değişime ayak uyduramayan şirketlerde ister istemez çözülmeler başlıyor” dedi.

Ahmet Musul: Küresel ısınma için alınan önlemler işe yaramadı

Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Global ve ülke bazlı çok ciddi sorunlarımız var ve bizler gerçekten ciddi bir şeyler yapmadığımız takdirde herhangi bir düzelme olmayacak. Küresel ısınmanın insanları tehdit etme seviyesi risk olmaktan çıktı ve alınan önlemler dünyanın ısınma seviyesini durdurmaya yetmedi. Bizim bölgemizde olmayan savaşlara zaten alıştık ama uygarlığı temsil eden Avrupa insanının dahi bir savaşın içerisinde olması, dünyada 12 ayda tüketilmesi gereken kaynağın 7.5 ayda tüketilmesi, pasifik ortasındaki çöp adasının çöp kıtasına dönüşmesi, türlerin çok hızlı tükenmesi, hepimizin aynı dönemde aynı şeyleri yaşamamıza neden oluyor” dedi.

Murat Kolbaşı: Değişimden, yenilenmekten ve yanılmaktan korkmamak gerekiyor

Arzum A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “Eğer şirketlerimizi daha iyi bir yerde görmek istiyorsak, zamanlamayı doğru gerçekleştirmemiz gerekiyor. Biz biraz büyük resme bakarak neler yapabileceğimizi görmeye çalışıyoruz. Çünkü dünya değişiyor ve yeni modeller ile karşılaşıyoruz. Sürdürülebilirlik konusu bizim için çok mühim. Bu yüzden önceliklerimiz arasında yer alıyor. Artık değişimden, yenilenmekten ve yanılmaktan korkmamamız lazım. Yeni nesilde bu korku yok, sadece biraz desteğe ihtiyaçları var” dedi.

Niv Garih: Tüketiciyi eğiterek yeni nesil tüketiciye dönüştürmek gerekiyor

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih, “Günümüz global sorunları eko-anksiyete kavramını ortaya çıkardı. Ancak eko-anksiyeteyi pozitif hale çevirebiliriz. Müşterilerimizi konuyla ilgili eğitmek, kurumsal hafızayı yeni dinamizm ile harmanlayarak yeni bir oluşum yaratmak ve verimlilik konusunda yeni nesil tüketiciyi kazanmak gerekiyor. Ancak bu durum bir günde değişecek bir şey değil. Gün sonunda temel değerlerimiz olan adalet, şeffaflık, liyakat ve eğitime önem göstermeyi sürdürmemiz gerekiyor” dedi.

Selim Akın: Yeni yatırımlar için etrafınıza bakmaya başlamalısınız

Akfen Holding Başkanvekili ve CEO’su Selim Akın, “Türkiye’de bir yatırıma karar vermek kolay bir iş değil, çünkü çok dinamik bir ülkede yaşıyoruz. Yasalar ve bürokrasi değişiyor. Bu durum da bizi bir hayli zorluyor ve bu bağlamda bugünün yatırımı yarın için iyi olmayabiliyor. Yeni iş alanlarına girerken ‘Türkiye’de finanse edilebiliyor mu? Liderleri olan ortakları Türkiye’ye çekebilir miyiz? İleride halka arz yapabilir miyiz? Büyüme potansiyeli nedir?’ gibi birçok kriter değerlendirilmeli. Türkiye’de iş yaparken şansın size gelmesini beklerseniz fırsatları kaçırırsınız. Bu benim işim değil diye değil de etrafınıza bakmaya başlarsanız işler size gelir” dedi.