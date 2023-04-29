UEZ 2023: Yeni global politik düzenin dinamikleri

ABD, Avrupa ve Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında Rusya, İran, Çin gibi ülkelerin aksiyonları ve tüm bunların neticesinde ortaya çıkan yeni global politik ve ekonomik düzenin dinamikleri neler?

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde yapılan “Değişen Global Düzen: Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Yeni Rolleri” başlıklı oturumda ABD, Avrupa ve Orta Doğu’daki gelişmeler bağlamında Rusya, İran, Çin gibi ülkelerin aksiyonları ve tüm bunların neticesinde ortaya çıkan yeni global politik ve ekonomik düzenin dinamikleri konuşuldu.

Moderatörlüğünü Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası’nın yaptığı oturuma Almanya Eski Federal Cumhurbaşkanı Christian Wulff, İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta ve Cameron, May ve Johnson Hükümetleri Eski Devlet Bakanı Jo Johnson katıldı.

Dr. Bahadır Kaleağası: Gezegen safında muazzam hareketlilik var

Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Dr. Bahadır Kaleağası, “Konumuz esas olarak küreselleşme. Hareketlilik gezegen safında muazzam bir artışla sürüyor. Ürünlerin, hizmetlerin, paranın, insanların ve bilginin çok hızlı hareket ettiği bir çağdayız. Günümüzde biyolojik, finansal, dijital dezenformasyon ve karbondioksit virüslerinin olduğu bir dönemdeyiz ve bu parametrelerin hepsi sıkı bir sarmal oluşturuyor. Muhtemelen 5 yıl sonra çok daha farklı şeyler konuşmaya başlıyor olacağız” dedi.

Christian Wulff: 20’nci yüzyılın şeytani liderleri 21’inci yüzyılda yönetmeye devam ediyorlar

Almanya Eski Federal Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “CIA’in 2017 yılında gerçekleştirdiği bir araştırmanın sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Gelecek 10 yıl içerisinde sanayi ülkelerindeki orta sınıfın yok olacağını, hükümetlerin devleti yönetmekte zorlanacaklarını, savaşlar olacağını, Rusya ve Çin’in nüfuslarının azalarak teknik değişimin artacağını ve kuzeyden güneye, doğudan batıya kayma olacağını söyleyebilirim. Dünyada değişiklikler başladı. Bütün sorunların üzerinde birlikte çalışmanın önemini vurgulamak gerekiyor. Aslında 21’inci yüzyıl daha başlamadı, çünkü 20’nci yüzyılın şeytani fikirlerine sahip liderlerinden kurtulamadık” dedi.

Enrico Letta: ABD’nin enflasyon yasası Avrupalı şirketleri zora soktu

İtalya Eski Başbakanı Enrico Letta, “Enflasyon azaltma kanunu ABD’deki Avrupa şirketlerini zorlayan bir faktör olmaya başladı. Avrupa Birliği için konular aynı olsa da yakın gelecekte Avrupa için öne çıkan konu başlıkları ‘Avrupa göç politikası oluşturamamak, güvenlik, rekabetçilik ve göçler’ olacak. Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm konularında da bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor. Ancak bu hareketlenme çoklu taraflılık gerektiriyor. Pandemi döneminde de anladık ki koordine olamamanın maliyeti oldukça yüksek. O yüzden bu çoklu kriz sisteminde Türkiye’nin çok önemli rol oynayabileceğini düşünüyorum” dedi.

Jo Johnson: Türkiye, gideceği yolda herkesin ilgisini üzerine çekecektir

Cameron, May ve Johnson Hükümetleri Eski Devlet Bakanı Jo Johnson, “Günümüzde globalizasyon tehdit altında ve birçok açıdan gerilemesini sürdürüyor. Geçmişte yaptığımız varsayımlar sürekli barış olacak olması üzerineydi çünkü savunma harcamaları azalmış ve NATO taahhütlerini azaltmıştı. Dünya daha liberal bir demokrasiye doğru yol alacaktı. Ancak günümüze gelindiğinde otokrasi artıyor ve savaş sorunlarının temelleri bu varsayımların üzerine kuruluyor. Türkiye’nin ise global olarak gideceği yolda herkesin ilgisini üzerine çekeceğini düşünüyorum. Birleşik Krallık olarak ortak pazardan ayrıldıktan sonra başımıza gelen kayıpları henüz telafi edebilmiş değiliz. Avrupa Birliği’nden ayrılmamızın avantajları da yok değildi. Türkiye ile imzalamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşması da bu avantajlardan biriydi” dedi.