Uludağ Ekonomi Zirvesi (UEZ2024) başladı... CANLI YAYIN

25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Sapanca’da gerçekleştirilen UEZ 2024’ün bu yılki teması “Sorumlu ve Duyarlı Liderlik: Teknoloji ve Yapay Zeka Çağında Gezegen ve İnsanlıkla Uyumlu Bir Sisteme Öncülük Etmek” olarak belirlendi.



Zİrvenin açılışında konuşan Capital-Ekonomist-StartUp Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük, "Dünyanın ve insanlığın ihtiyaç duyduğu kalıcı barış ortamını sağlayabilmek, yeşil ve teknolojik devrimi gerçekleştirebilmek ancak 'sorumlu ve duyarlı bir liderlik' anlayışıyla mümkün. Bu bakış açısıyla 'sorumlu ve duyarlı liderliğin' ne kadar önemli olduğuna 2024 yılı zirvemizde özel bir vurgu yapmak istedik.

UEZ Sapanca 2024'ün panel konularını; ana temamız çerçevesinde bir bütünün parçaları olarak yapılandırdık. Panellerimize dünyadan ve Türkiye'den pek çok saygın iş ve fikir lideri, konuşmacı olarak katılarak düşünceleriyle, deneyimleriyle ve geleceğe ilişkin vizyonlarıyla değer katacaklar. Capital ve Ekonomist dergilerinin deneyimli takımıyla hazırladığımız, iş dünyası liderlerinin katılımıyla ve destekleriyle hayata geçirdiğimiz Zirve'mizin bu yılki programını da beğeneceğinizi umuyoruz." dedi.

"Türkiye, Uber için sadece bölgenin değil, dünyanın en önemli pazarlarından biri olma potansiyeline sahip"

Zirvenin ana sponsorluğu üstlenen Uber'in Başkan Yardımcısı, Mobilite EMEA Bölgesi Genel Müdürü Anabel Díaz da, "Uber fikri Paris’te 2008’de karlı bir gecede doğdu ve bir rüya gerçek oldu. Uber ile bugün 70 ülkede, toplam 10 bin şehirde artık böyle bir mobilite var. Türkiye'de de 10 şehirde 40 binden fazla taksi şoförüyle anlaşmamız var. 6,8 milyondan fazla kişi aplikasyonumuzu indirdi. Uber şoförleri elektrikli araç kullanabilsin diye 800 milyon dolardan fazla yatırım yapıyoruz.



Türkiye, Uber için sadece bu bölgenin değil, dünyanın en önemli pazarlarından biri olma potansiyeline sahip. İstanbul, Uber'in Londra, New York ve Mexico City gibi dünya çapındaki en büyük şehirlerinden bazılarıyla aynı seviyede bulunuyor. Türkiye, Uber'in ilk 5 ülkesinden daha fazla turist çekiyor. Uber'in buradaki işinin belkemiğini temsil eden yerel taksi sürücüleriyle ortaklık kurarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak istiyoruz. Teknolojimizin faydalarını Türkiye genelinde daha fazla şehre ve topluma ulaştırmaya, şehirlerimizin hareket etme şeklini iyileştirme ve herkes için daha fazla ekonomik fırsatın önünü açmak için yerel kurumlar ve operatörlerle ortaklık kurmaya kararlıyız” dedi.

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