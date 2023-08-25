Vuslat Doğan Sabancı ve Ali Sabancı kaza geçirdi: Bakan Koca'dan açıklama

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, deniz kazası geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, dün tatilleri sırasında deniz kazası geçirdi. Doğan Holding ve Esas Holding'ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Yunanistan'ın Leros adası açıklarında yaşanan kazayla ilgili olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yaptı.

YENİ (15: 21): SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

DOĞAN HOLDİNG'DEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Doğan Holding'ten yapılan açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir." denildi.

ESAS HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Esas Holding'den Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazaya ilişkin yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir."



