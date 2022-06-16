Workup Agri Girişimcilik Programı mezun verdi

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu ve 5 yıldır kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 9’uncu dönem girişimleriyle birlikte Workup çatısı altında ilk kez 2021 yılında başlatılan Workup Agri Girişimcilik Programı’nın 1’inci dönem girişimleri mezun oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, “Türkiye’de eğer tarım üzerinden bir hikaye yaratılacaksa, farklı disiplinlerin bir araya gelmesi önemli. İş Bankası’nı önümüzdeki dönemde Workup ve Workup Agri’nin yanında farklı odak alanları yaratırken göreceksiniz” dedi.

“FARKLI ODAK ALANLARI YARATACAĞIZ”

Türkiye İş Bankası, Workup Girişimcilik Programı’nın ana destekçisi olarak bu yıl 11 yeni mezun girişimciyi tanıttı. Beş yıldır kesintisiz devam eden Workup Girişimcilik Programı’nın 9. dönem girişimleriyle birlikte Workup çatısı altında ilk kez 2021 yılında başlatılan Workup Agri Girişimcilik Programı’nın 1’inci dönem girişimleri, ekosistem paydaşlarının bir araya geldiği etkinlikte mezun oldu. İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilen, çok sayıda yatırım fonu ve melek yatırımcının takip ettiği Demo Day etkinliği, Yekta Kopan’ın yaptığı açılışın ardından İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran’ın konuşmasıyla devam etti. Etkinlikte, Workup programından mezun 6 girişim ve tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek amacıyla kurulan Workup Agri programının ilk mezunları olan 5 girişim, iş modellerini ve izleyecekleri yol haritalarını yatırımcılar, girişimcilik ekosisteminden paydaşlar, İş Bankası ve iştiraklerinden yöneticilerle paylaştı.

35 WORKUP’LI 12 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDI

Start up’ların bir anlamda merkezi olan ve bu yıl 5’inci yaşını kutlayan Workup Girişimcilik Programı’na toplam başvuru sayısı 14 bine yaklaştı. Yüzlerce girişimle bir araya gelinen programda, Workup Agri de dahil olmak üzere kabul edilen girişim sayısı 125 oldu, mezun sayısı 92’ye ulaştı. Bugüne kadar 35 Workup’lı girişim, program süresince veya sonrasında yaklaşık 12 milyon dolar yatırım aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başladığımızdan bugüne geçen 5 yıl bizim için çok güzel bir yolculuktu. Bu zaman dilimine Workup açısından son derece olumlu gelişmeler sığdırdık ve tarım girişimciliğinde Workup Agri’yi başlattık” dedi. Workup’ın özellikle çatı markaları olarak farklı dikeylere de odaklanarak derinleşmesini önemsediklerini vurgulayan Aran, “Biz dijitalleşme ortamındaki çevik çalışma kültürü, dikey ihtisaslaşma yerine farklı alanlarda ihtisaslaşmış uzmanların aynı mekanda yatay olarak yan yana çalışıp üretmesinin yaratıcılığı ve katma değeri artırdığını, inovasyonu da asıl bunun sağladığını düşünüyoruz“ diye devam etti.

FARKLI DİSİPLİNLERLE YENİ BİR HİKAYE

Workup Agri’de tarımı, teknolojiyi ve finansı bilenleri buluşturduklarını ifade eden Aran, şöyle konuştu: “Türkiye’de eğer tarım üzerinden bir hikaye yaratılacaksa, tarım konusunda bir verimlilik artışı, sulama tekniklerinin daha iyi kullanılması, su kaynaklarının daha iyi korunması, üretim kalitesinin, verimliliğinin artırılması söz konusu olacaksa farklı disiplinlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla İş Bankası’nı da önümüzdeki dönemde Workup ve Workup Agri’nin yanında farklı odak alanlarını yaratırken göreceksiniz.”

Hakan Aran, Workup Girişimcilik Programı’nda her dönemde başlangıç günüyle mezuniyet günü arasında girişimcilere ne kadar mesafe kat ettirdiklerini ölçmeye çalıştıklarını belirtti. Bu dönemin başında tanıştığı girişimlerle program sonu arasındaki gelişmeleriyse Aran, “Bizim için 5 girişimimizle ortak çalışmak ve ortak ürün piyasaya sürmek, 3 girişimimizin ürünlerini satın almak ve onların referans müşterisi olmak gurur verici” şeklinde değerlendirdi.

“KADIN GİRİŞİMCİLER KRİTİK”

Kadınların girişimcilik dünyasında daha fazla yer almasının önemine de vurgu yapan Hakan Aran, 2018 yılında Arya Kadın Yatırım Platformu ile başlayan iş birliği kapsamında birçok kadın girişimcinin gelişimine, fona erişimlerine ve farklı paydaşlarla iş geliştirerek girişimini ölçeklendirmesine destek olduklarını hatırlattı. Bu desteği yakın zamanda kadın kuruculu girişimlerin erken aşamada yatırıma erişimini artırmak ve kolaylaştırmak adına ortak bir fon kurarak büyüteceklerini ifade eden Aran, “Türkiye’de 1 milyar dolar değerlemeye ulaşarak unicorn olan girişimler, ağırlıklı olarak kadın kurucular tarafından hayata geçirilen fikirler. Bu bakımdan kadın girişimci sayısının ve görünürlüklerinin artırılması, ekosistemin sürdürülebilir büyümesi açısından kritik öneme sahip” diye konuştu.

“KÜÇÜK OLSUN BENİM OLSUN YAKLAŞIMI SINIRLAR”

Kurumsal şirketlerin girişimcilik ekosisteminin önemli bir paydaşı olduğunun ve start up’ların ölçeklenmesinde önemli rolleri olduğunun altını çizen Aran, bu alanda gözlemlendiği sorunun şirketlerin münhasır çalışma modelleriyle girişimleri “küçük olsun benim olsun” yaklaşımı ile yönetmeleri olduğunu belirtti. Aran, “Bu anlayışla hareket edildiğinde girişimcilerin zengin dünyasını sınırlamış, belki de yaratılacak bir değerin önüne geçmiş oluruz. O nedenle biz, girişimcilerimizin çok daha büyük bir dünyaya İş Bankası gücünden yararlanarak açılmasını sağlıyoruz. Bu konuda başka güçlü kurumlarla da iş birliği yapıyoruz” dedi.

Pandemi dönemi sonrasında ilk kez ekosistem paydaşlarını bu ölçekte bir araya getiren etkinliğin sonunda misafirler, network alanında bir araya gelerek mezun olan girişimlerle birebir görüşme fırsatı elde etti. Etkinlikte, İş Bankası’nın, “girişimlerin ve girişimciliğin bankası” olma misyonuyla farklı açılımlarla değer önerisini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceği mesajı verildi.

WORKUP 9. DÖNEM MEZUNLARI

CINESHORT Özenle seçilmiş yüzlerce kısa filmi abonelik modeliyle kullanıcısına sunan, yönetmenlere de gelir paylaşımıyla sürdürülebilir destek sağlayan mobil video yayın platformu.

CO-ONE Yapay zeka takımlarının ürünlerini geliştirebilmeleri için gereken kaliteli etiketlenmiş veri ihtiyacını yüksek hızda, takip edilebilir ve sürekli hale getiren bir etiketleme servisi.

CUBTALE Doktor ve ebeveynlerin rutin bebek bakımında veri odaklı karar vermelerine olanak sağlayan, mobil uygulama ve “cub” isimli akıllı butonlardan oluşan bir bakım yönetim platformu.

FİNEKRA Banka ve muhasebe programlarıyla entegre çalışan, kurumların banka ve ödeme-tahsilat süreçlerini tek portaldan yönetmelerini sağlayan, tüm platformlardan erişilebilir yeni nesil finans uygulaması.

FİNTEGRE Perakendecilerin ihtiyaçlarına göre uyarlanabilen, müşterilerinin satın alma gücünü artıran; cihaz değişim programları, sigorta işlemleri, elektronik cihaz kiralama servisleri, abonelik modelleri gibi çözümler sunan finansal servisler platformu.

WISER Yeni medya içerikleri için yaratıcı ekonomi ve yapay zekayı birleştiren bir keşif platformu. Sürekli benzer içerikler önermeye programlı olan algoritmalar yerine hem kişisel hem ufuk açıcı bir medya deneyimi sunuyor.

WORKUPAGRI 1’İNCİ DÖNEM MEZUNLARI

3PMETRICS Kurumların sürdürülebilirlik, çevre, sosyal ve yönetişim risklerini hesaplayıp raporlayabildikleri, karbon ayak izi ve su ayak izlerini analiz edip azaltma planına geçebildikleri dijital platform hizmeti.

LOCAL GREENS Metropol şehirlerde bulunan lokal üretim alanlarında, yeşilliklerin toprak yerine su ortamı içerisinde zararlı pestisitler kullanmadan yetiştirilmesi yöntemini kullanan bir girişim.

SOYL-GEL Tarımda sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlamak amacıyla bitkilere toprak altında kontrollü su ve zirai ilaç salınımı yapan doğal nanokompozit yapılı süper emici polimer üretiyor.

WASTESPRESSO Otel, kafe, ofis gibi kahve atığı oluşturan işletmelerin düzenli periyotlarda kahve atık yönetimini gerçekleştirip, bu kahve atıklarını sürdürülebilir teknolojik altyapısıyla ileri dönüştürerek tek/çok kullanımlık plastik materyaller ve farklı sektörler için hammadde üreten girişim.

WİCOW Yapay zeka altyapısıyla büyükbaş hayvanları ve çiftliği tanıyan, çiftçinin hayvanını tüm hayat döngüsü boyunca takip etmesini sağlayan, çiftçiyi gerekli zamanlarda verdiği alarmlarla uyararak hayvan sağlığını iyileştiren ve verimliliği artıran bir sağlık takip sistemi.

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