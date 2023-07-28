Zamda zor hesap: Şirketler bu yıl ne kadar artış yapacak?

Ayçe Tarcan Aksakal

atarcan@capital.com.tr

Mevcut konjonktür nedeniyle piyasalarda oluşan durgunluk da olması gereken zam oranlarının maliyet artışlarının altında kalmasına neden oluyor. Maliyetlerdeki artışı minimum düzeyde tüketici fiyatlarına yansıttıklarını söyleyen CEO’lar, kârdan fedakarlık ediyor. Açığı telafi etmek için üretim ve operasyonel verimliliğe odaklanan CEO’ların zam stratejisi ise enflasyonun altında fiyat artışı yapmak.

Hammadde, lojistik ve çalışan maliyetlerinin rekor düzeyde arttığı bu dönemde etiket fiyatları neredeyse günlük düzenleniyor. Ancak pek çok şirket artan maliyetleri ürün fiyatlarına tam olarak yansıtamamaktan şikayetçi. Perakendeden hazır giyime kadar pek çok sektörde entegre marjın enflasyonla doğru orantılı büyüyememesi, faaliyet giderlerindeki enflasyona bağlı artış, işletmelerin brüt kâr marjlarını önemli derecede daraltıyor. Artan borçlanma maliyeti kârlılığın kalanını da süpürüyor. Aradaki açığı kapatmak için kârdan fedakarlık yaptıklarını söyleyen CEO’lar, çözüm olarak maliyet düşürücü önlemlere yöneliyor. Yapması gereken fiyat artışını yapamayan buna karşın maliyetlerini düşürmek için kendi filosunu kuran şirketler bile var. Beyaz Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrul, artan girdi maliyetlerini fiyatlara tam olarak yansıtamadıklarını buna karşın lojistik maliyetlerini azaltmak için kendi filolarını kurduklarını söylüyor.

KÂRDAN FEDAKARLIK

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi ve mevcut konjonktür nedeniyle piyasalarda oluşan durgunluk da olması gereken zam oranlarının maliyet artışlarının altında kalmasına neden oluyor. Özellikle ihracatta ciddi sıkıntı yaşandığını söyleyen Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, fiyatların girdi maliyetleriyle aynı oranda artmamasından dolayı kârlılıkların düştüğünü söylüyor. Rekabetten dolayı ürün fiyatlarına tüm maliyetleri yansıtamadıklarını söyleyen Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu da kârlılıktan vazgeçerek bu süreci yönetmeye çalıştıklarını belirtiyor. Topçuoğlu,“Enflasyon artışlarını fiyatlara yansıtamıyoruz. Yapmamız gereken zam oranlarından çok uzaktayız” diyor. Faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde maliyet artışı yaşadıklarını buna karşın arz talep noktasında artan maliyetleri tamamıyla fiyatlarına yansıtamadıklarını söyleyen BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Kâr marjımızdan fedakarlık yaparak rekabeti sürdürmeye çalışıyoruz” diyor. Turizmde de artan maliyetler fiyatlara olduğu gibi yansıtılamıyor. NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür de gıdada yüzde 80, içeceklerde yüzde 70, enerji maliyetlerinde ise yüzde 180 artışlar yaşandığını, ancak azalan talepten dolayı bunların tamamını fiyatlara yansıtamadıklarını ifade ediyor.

YÜZDE KAÇ ALTINDA?

Son bir yılda pek çok şirket ürünlerine ayda birkaç kez zam yapsa bile artan maliyetleri olması gerektiği gibi fiyatlarına yansıtamadı. Kârdan fedakarlık yaptıklarını söyleyen CEO’lar gerçekleştirdikleri zamların enerji fiyatlarıyla işçilik maliyetlerine yapılan artışların ortalamada yüzde 10 ila 30 altında kaldığını belirtiyor. İlaç sektöründe bu oranlar daha yüksek. Çünkü sektörde ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Ancak şirketler sektörde hedeflediği pazar payına erişim için İmalatçı Satış Fiyatı (ISF) üzerinden çeşitli oranlarda iskonto yapıyor. Artan maliyetler ve kur nedeniyle yüzde 46 oranında ilave zam yapılması gerekliliğinin doğdunu söyleyen Polifarma Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Mehmet Asri, kurun hareketli olduğu dönemlerde her bir çeyrek sonunda, rutin dönemlerde ise yılda 2 defa fiyatların güncellenmesi yönünde karar aldıklarını belirtiyor. Son bir yılda ürünlerine yüzde 100 zam yaptıklarını söyleyen Sinoz Kozmetik CEO’su Yasin Çörekçi de bunun sadece ürünlerinin artan maliyetlerini karşıladığını, şirketinin genel yönetim giderlerindeki artıştan ötürü yaklaşık yüzde 30 ilave zam yapmaları gerektiğini ifade ediyor. Çörekçi, artan maliyetlerden oluşan kayıpları zam yaparak değil yurt dışı pazarlardaki performanslarını artırarak kapatmayı planladıklarını belirtiyor. Yapmış oldukları stratejik hamlelerle fiyatlandırmalarını manşet enflasyonun 10- 15 puan altında tuttuklarını söyleyen Koçtaş CEO’su Devrim Kılıçoğlu, bu sayede reel olarak büyümeyi başardıklarını ifade ediyor. Kılıçoğlu, enflasyonun etkisini öngörerek tedarikçileriyle kapasite ve satın almaya yönelik uzun dönemli anlaşmalar yaptıklarını belirtiyor. Kılıçoğlu, yapmaları gereken fiyat artışıyla gerçekleşen arasındaki açığı kapatmak için uygun fiyatlı ürün stratejisiyle Koçtaş markalı ürünlerin geliştirilmesine ağırlık verdiklerini ifade ediyor. Geçen yıl ürün fiyatlarına döviz bazında yüzde 15-20, Türk Lirası bazında ise ortalama yüzde 80 fiyat artışı yaptıklarını söyleyen BLC Group Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu da “2022 yılında enerjide, doğal gazda ve işçilikte yapılan artışlara kıyasla olması gerekenin 25-30 puan altında zam yaptık” diyor. Balcıoğlu, yaşanan deprem ve seçimler dolayısıyla piyasalarda oluşan durgunluğun da zam yapılmasını güçleştirdiğini ifade ediyor.

UYGUN FİYAT STRATEJİSİ

Sektörlere göre farklılıklar olsa da büyük grup ve şirketler lojistik ve tedarik avantajlarını kullanarak, girdi maliyetlerini minimuma indirerek, enflasyonun altında fiyatlandırma yaparak talebi canlı tutmayı hedefliyor. Artan girdi maliyetlerini ürün fiyatlarına tam olarak yansıtamadıklarını söyleyen Beyaz Kağıt Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrul, pazar payı kazanmak için zor da olsa enflasyonun altında fiyat artış stratejisi benimsediklerini ifade ediyor. Sektörün ithalata dayalı olmasının enflasyonun altında zam yapmayı zorlaştırdığını söyleyen Doğrul, olması gereken zam oranıyla gerçekleşen arasındaki farkı kapatmak için lojistik giderlerinde iyileştirmeye gittiklerini ifade ediyor. Satışları canlı tutmak için fiyatlarda geçen yıl olduğu gibi bu sene de döviz artışı ve enflasyonun altında kalmayı planladıklarını söyleyen Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, zam oranının düşük kalmasıyla satışların devamlılığını sağladıklarını ifade ediyor. Yurt dışı turlarında döviz kurlarının artışının altında yaklaşık yüzde 30, yurt içi kültür turlarında ise yüzde 50-55 civarında zam yaptıklarını söyleyen Onaran, “Olması gereken zammın yüzde 10-20 altında kaldık. Bu dönemde uygun fiyatla alımları artırarak maliyetleri azaltmaya çalıştık” diye konuşuyor. Geçtiğimiz yıl enflasyon ve alım gücünde yaşanan düşüşe ek olarak, tedarik ve hammadde sıkıntılarının maliyetlerde artışa neden olduğunu söyleyen MR. D.I.Y. Türkiye COO’su Dilara Neyişçi Çağlı da maliyet artışlarını minimum düzeyde tüketici fiyatlarına yansıttıklarını belirtiyor. Bu kapsamda, yıl içerisinde ciddi bir verimlilik ajandası yönetmek zorunda kaldıklarını söyleyen yönetici, “Maliyet artışını tüketicilerimize bir miktar yansıtmak zorunda kalsak da kaliteli ürünü uygun fiyata sunmaya gayret ettik. Bu konudaki irademiz, bu yıl da devam ediyor” diyor.

AÇIK NASIL TELAFİ EDİLECEK? İş insanlarına göre artan üretim maliyetleriyle düşük fiyat artışları arasındaki açığı kapatmak her geçen gün zorlaşıyor. Perakendeden lojistik sektörüne kadar şirketler ilk etapta kârdan fedakarlık ederek sürece direnmeye çalışıyor. Zarar büyümeye devam ettiği taktirde ise maliyet düşürücü tedbirler alınıyor. Yurt dışına ağırlık vermek ve alım gücünü destekleyici yeni ürün çıkarmaya yönelmek de alternatif çözümler arasında. Yapılması gereken zam oranıyla yapılan arasındaki açığı telafi etmek için birinci önceliklerinin yurt dışındaki satış kanallarının rehabilite edilmesi olduğunu söyleyen Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, franchise satış kanallarının yaygınlaşmasıyla ilgili de çalışma yaptıklarını belirtiyor. Suerdem, bu çerçevede hem kârlılıklarını hem franchise sayılarını artırmak için projeler ürettiklerini sözlerine ekliyor. Fiyat yönetimi için fiyatlama komitesi oluşturduklarını ve haftada 2 gün fiyatlar ve maliyet değişiminden ötürü komitede alınan kararlara göre aksiyon aldıklarını söyleyen Uçantay Gıda Genel Müdürü Mustafa Başar ise geçen yıl ürün fiyatlarına ortalama yüzde 5, bu yıl ise yüzde 7,5 oranında zam yaptıklarını belirtiyor. Yapmaları gereken zam oranının yaklaşık yüzde 10 altında fiyat artışı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başar, açığı üretimsel ve operasyonel verimliliği artırarak telafi etmeyi hedeflediklerini anlatıyor. Asgari ücret artışına paralel fiyat artışı yaptıklarını söyleyen Erce Group CEO’su Hakan Çil de bunun maliyet kalemlerindeki artışı tam anlamıyla karşılamayacağı için kârlılıklarını olumsuz etkilediğini belirtiyor. Geçen yıl 2 kez fiyat artırımı yaptıklarını söyleyen Çil, “Bunun da sebebi asgari ücrete yapılan zamlar. Bu zam oranlarıyla aynı oranda biz de verdiğimiz özel hizmet ve istihdam hizmetlerinde fiyat artışına gittik” diyor.

CİDDİ KAYIP YAŞANABİLİR

Maliyetlerdeki artışın fiyatlara yansıtılamaması ve bunun uzun süre devam etmesi şirketlerin sürdürülebilirliği için ciddi risk oluşturuyor. Kâr marjlarının düşük olduğu sektörlerde artan maliyetler karşısında olması gereken zam oranlarını gerçekleştiremeyen şirketlerde ise risk daha büyük. Lojistik sektörünün rekabetçi yapısı nedeniyle bu sektördeki kâr marjlarının diğer sektörlere göre görece daha düşük olduğunu söyleyen Ekol Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rasim Kartal, “Giderek eriyen kâr marjları özellikle borcu yüksek şirketlerde yüksek finansal gider nedeniyle ek sıkıntılar yaratacak” diyor. Kartal, özellikle lojistik sektöründe borcu yüksek şirketlerin oldukça zorlanacakları bir dönem yaşanacağına dikkat çekiyor. Daralan talepten dolayı pek çok şirketin enflasyonun altında zam yaptığını, bu durumun da rekabet koşullarını giderek zorlaştırdığını söyleyen Europcar Türkiye CEO’su Fırat Fidan, pandeminin getirdiği zorluklar nedeniyle piyasadan birçok oyuncunun çekilmek zorunda kaldığına tanık olduklarını belirtiyor. Uzun yıllardır yaşanan kur krizi ve ardından gelen enflasyonla birlikte Türkiye’de tüketimin oldukça azaldığını ve bundan dolayı günlük araç kiralama sektöründe uzun süredir maliyetleri fiyata yansıtamadıklarını söyleyen Fidan, şöyle konuşuyor: “Şirket olarak geçen yıl sezona yakın dönemde yüzde 65 ila 70 oranında bir zam yaptık. Takip eden süreçte ise zam oranlarımızı ülke genelinde yaşanan enflasyonun altında tutmaya çalıştık” diyor. Fidan, buna karşın günlük kiralama işlemlerinin yüzde 65 yurt dışı ağırlıklı olması sayesinde kurda yaşanan artışı dengeleyebildiklerini ifade ediyor. Artan maliyetleri fiyatlara yansıtamadıklarını ifade eden Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Vekili İbrahim Gökçüoğlu da yüksek enflasyon nedeniyle sanayicilerin işlem yapamaz hale geldiğini belirtiyor. Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçek yaşama uygun olmadığını söyleyen Gökçüoğlu, “ÜFE ve TÜFE arasındaki makas üretimi sürdürülebilir kılmak çok güç ve bu artışların devamı gelecek” diyor.



“FİYATLARI FAZLA ARTIRMIYORUZ”

HİLAL SUERDEM KİĞILI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI



YÜZDE 25-30 ALTINDA Hem lojistik maliyetlerinde yaptığımız iyileştirmeler hem daha önce yapmış olduğumuz satın alımlarımız sayesinde geçen yıl ve bu sene yapmamız gereken zam oranlarımız olması gereken fiyatların yüzde 25-30 altında kaldı. Bu durumun getirdiği mali yükü kendimiz bir şekilde taşımaya çalışıyoruz. Bunu yaparken fiyatları fazla artırmadan tüketicinin alım gücüne uygun bir şekilde ürünlerimizi fiyatlamaya çalışıyoruz.



YÜKSEK DEĞİL Şu anda fiyatlarımız tüketiciler tarafından çok yüksek bulunmuyor ve ilk aldığımız izlenimler de bu fiyatların kabul gördüğü yönünde. Ayrıca genel giderlerimiz ve bütçemizle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem hem finansal hem de satış anlamında, ciddi problemler gözüküyor. Bu zor “ süreci doğru yönetebilirsek 5-6 aya kadar bu durumu tolere etmiş oluruz.



MALİ GÜÇ Mali gücünüzün iyi olması krediye kolay erişebilir olmanız önemli bir avantaj. Perakende ve hazır giyimde bunları sağlayabilen şirketler bir tık daha öne çıkabilir. Tüketicinin markaya yakın olması, markanın ürünlerine güven duyması ve tercih etmesi çok önemli. Öte yandan pazarlama kanallarının sistematik olarak doğru çalışması lazım. Eğer bu ortamda o kanalları doğru çalıştıramıyor, bir pazarlama stratejiniz ve iletişim planınız yoksa sancılı bir sürece girebilirsiniz, çok dikkatli olmak lazım.











“TÜKETİCİ FİYAT ODAKLI”

CEMAL ÖZEN ONUR MARKET YÖNETİM KURULU BAŞKANI



FARK YÜKSEK Tüketici fiyat odaklı olduğu için üretici fiyat endeksiyle tüketici fiyat endeksi arasında yüzde 100’e yaklaşan fiyat farkını perakendeci karşılıyor. Eğer bunu yapmazsak perakendecilerin oyunda kalma şansı yok.



“BECERİLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ” Gıda perakendecileri olarak üretici fiyatları değişse bile raf fiyatlarını son ana kadar değiştirmemek için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve operasyonel becerilerimizi geliştiriyoruz. Temel prensibimiz kârlılıktan fedakarlık etsek bile fiyatları enflasyonun altında tutmak.



DÜŞÜK ZAM Perakendeciler olarak üretici fiyat endeksinin altında zam yapmamız gerekiyor. Bunun için eski fiyattan ürün alıp eski fiyattan satmak gerekiyor. Bu sistemi sağlamak için de organizasyonu bu şekilde organize etmek gerekiyor.











“ZAMLAR MALİYETLERİ KARŞILAMIYOR”

RASİM KARTAL EKOL YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ



ENFLASYONUN ÜZERİNDE Reel maliyet artışları açıklanan enflasyon oranlarının çok üzerinde. Bu nedenle yaptığımız fiyat artışları, maliyet artışını karşılamakta yetersiz kalıyor. Yaklaşık yüzde 10-15 oranında ek bir iyileştirmeye ihtiyaç duyuluyor. Bunun bir kısmını müşterilerimizden talep edip alıyoruz. Kalan kısmı da operasyonel verimlilikle kapatmaya çalışıyoruz. Geri kalan üçte biri de şirketin maalesef yansıtamadığı ve katlanması gereken bir maliyet olarak kalıyor.



FİYATLANDIRMA Müşteri sözleşmelerimizde yer alan eskalasyonlarımız paralelinde fiyatlarımızı güncelliyoruz. Fakat bu güncellemeler genel olarak maliyet artışlarının altında kalıyor. Arada oluşan bu farkı alabilmek ve daha sağlıklı bir finansal yapı için özellikle şirket mali tablolarına önemli derecede etki etme potansiyeline sahip büyük müşterilerimiz başta olmak üzere tüm müşterilerimizle fiyat iyileştirmeleri konusunda görüşmeler yapıyoruz. Böylelikle maliyet artışlarını tam olarak karşılayamasak da kısmi olarak telafi sağlayabiliyoruz.











