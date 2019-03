Adtık doğru işe odaklanan kazanacak

“HESABINI DOĞRU YAPAN BU YILI İYİ GEÇİRİR”



DAHA KÖTÜ OLAMAZ 2018 yılından daha kötü bir yıl olacağına inanmıyorum. Zaten daha kötü olması akla aykırı. Sonuçta artık bizim gibi sıkışıklığı gören gördü, konkordato ilan eden etti, maliyet ve giderler artık normalleşti. Hesabı doğru yapanın bu yılı geçen yıldan kötü geçirmesi için büyük bir yanlış yapması lazım.

HAKİKATI GÖRMEK GEREK En büyük yanlışlık hakikati görmemek olur. Ben mesela mağazamızın dışındaki duvarı yarın boyatacağıma üç ay sonra boyatacağım. Eskiden olsa hemen boyatır, üç ay sonra bir daha boyatırdık.

FARKINDALIK ÖNEMLİ Farkındalık çok önemli. Her şeyin farkında olanın geçen yılı yaşayanın, geçen yılın zorluklarını atlatıp buraya kadar gelenin bu yılı daha kötü geçirme şansı yok.

HÜKÜMET FARKINDA Devletimiz her şeyin farkında. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tüketiciyi de rahatlatmaya çalışıyorlar. Kredi kartlarında faizleri yüzde 1’e indirdiler. Her gün refahı daha nasıl artırırız diye bakıyorlar bu farkındalığın da olumlu etkileri olmaya devam ediyor.