Hande Yavuz

hyavuz@capital.com.tr

Asas Alüminyum, sektörün önde gelen şirketlerinden biri… Yavuz Ailesi’nin 6’ncı kuşağından, 3 kuzen tarafından kuruldu. 2003 yılında Capital 500’e girdi, 2016’da 155’inci sıraya kadar yükseldi. Şirketin yönetim kurulu başkanı GÖKHAN YAVUZ, 2017’yi 1,7 milyar TL ile kapattıkları, önümüzdeki yıllarda da daha üst sıralara çıkacaklarını söylüyor. Gelecek 5 yılda büyük yatırımlar yapacaklarını, ortalama yüzde 25 büyüme rakamını yakalayacaklarını paylaşıyor ve ekliyor: “Bu büyüme temposuyla Türkiye’nin sanayi şirketleri arasında ilk 25’e girmeyi planlıyoruz.”

Yavuz Ailesi 100 yıldan uzun süredir ticaret yapıyor. Bugüne kadar ticaretin birçok farklı alanıyla ilgilenen aile, 1990 yılından itibaren de alüminyum sektöründe faaliyet gösteriyor. 6’ncı kuşaktan 3 kuzen Samet, Safa ve Gökhan Yavuz tarafından kurulan Asaş, kuruluşundan itibaren hızlı bir büyüme performansı sergiledi. Büyümenin itici gücünü de birbiriyle sinerji yaratacak farklı alanlara yatırım yapılması oluşturdu. Örneğin 1997’de PVC kapı pencere, 2005’te alüminyum kompozit panel, 2008 yılında alüminyum ve PVC panjur sistemlerine giriş yapıldı. 2014 yılında alüminyum hadde üretimine başlanması da büyümede yine önemli bir kırılım noktası oluşturdu. Asaş, bugün 5 farklı alandaki üretim gücüyle sektörünün en büyük şirketlerinden. Toplam 2 bin 300 kişi istidam eden şirket, 2017’yi de 1,7 milyar TL’lik satışla kapattı. Son yıllarda 300 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını belirten Asaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yavuz, gelecek 5 yılda da benzer oranda yatırım yapabileceklerini ifade ediyor. “2018’de reel olarak yüzde 25 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyümeyi sürekli hale getirip 5 yıl içinde Türkiye’de sanayi şirketleri içinde ilk 25 şirket içinde olmayı planlıyoruz” diye konuşuyor. Asaş Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yavuz ile şirketini ve büyüme planlarını konuştuk.

Öncelikle Asaş’ın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?

100 yıldan uzun süredir ticaret yapan bir aileyiz. Osmanlı döneminden kalan ticaret tabelalarımız ve vergi belgelerimiz var. Biz 6’ncı kuşağız. 1992’nin sonunda alüminyum ekstrüzyon, 1997’de PVC kapı pencere profil ekstrüzyon, 2005’te alüminyum kompozit panel, 2008’de alüminyum ve PVC panjur sistemleri ve 2014’te de en son gerçekleştirdiğimiz alüminyum hadde tesislerinin üretimine başladık. Ürün gamımızı çeşitlendirerek devam edeceğiz. Bu yıl yeni yatırımlarla daha da büyüyeceğiz.

Üretiminizi nerede yapıyorsunuz?

1990’da Gebze’de üretime başladık. 1992’de gelişen büyümeler sonucunda kaldığımız mevcut tesise sığamayacağımızı öngörerek 1997’den itibaren Adapazarı Akyazı’ya taşındık. 2017 sonunda alüminyum ekstrüzyon üretim birimi 50 bin tonun üzerinde, alüminyum hadde üretim birimi 60 bin tonun üzerinde üretim yaptı. Alüminyum kompozit panel üretim birimi yaklaşık 6 milyon metrekare, PVC ve panjur bölümümüz ise 20 bin tonun üzerinde üretim gerçekleştirdi.

Bugün sektördeki konumunuz nedir?

Bugün yaklaşık 700 bin metrekaresi açık alan 300 bin metrekaresi de kapalı alan olmak üzere 2 bin 300 kişinin çalıştığı bir şirket haline geldik. 2017’yi de 1,7 milyar TL’lik satışla kapattık. Yaklaşık yüzde 35-40 nominal oranda büyüdük. Alüminyum ekstrüzyonda ve alüminyum kompozit panel üretiminde şu anda pazar lideriyiz. Haddede ikinci büyük oyuncuyuz. PVC’de ilk 5 şirket içindeyiz. Panjurda en büyük oyunculardan biriyiz. Yani tek tek baktığımızda genel olarak ya birinci ya ikinci konumdayız. Birileriyle yarışarak değil kendi içimizde nasıl büyüyeceğimize odaklanarak yol alıyoruz. l

Bu büyüklüğe gelene kadar en önemli dönüm noktalarınız neler oldu?

Biz bu işe çok mütevazı tonajlar ve bütçelerle başlamıştık. Zaman içinde piyasanın ihtiyacına yönelik ürün gamımızı ve üretim hacmimizi genişlettik. Alüminyum ekstrüzyon yatırımı büyümemizde itici güç oldu. Bunu PVC kapı pencere sistemleriyle destekledik. Amacımız da bu iki iş kolundan bir sinerji yaratmaktı. Türkiye’de ilk defa kompozit paneli üreten şirket olduk. Devamında PVC ve alüminyum panjur sistemlerine girdik. Alüminyum hadde üretim kararı aldığımızda, ana düşüncelerimizden biri kendi üretimini yaptığımız alüminyum kompozit paneli için levha üretmekti. Böylece bugün hem levha hem alüminyum folyo ürünlerine yönelik yatırımımızı gerçekleştirdik.

Gelirlerinizin bu işlere dağılımı nedir?

2017 sonunda alüminyum ekstrüzyon ile alüminyum hadde işimiz ciro anlamında da başa baş noktaya geldi. Ama 2018’de alüminyum hadde yatırımlarının satışa dönüşmesiyle en büyük ciroya ulaşacağını öngörüyoruz. Alüminyum hadde üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. Asaş’ın cirosunun yüzde 70’ini alüminyum ekstrüzyon ve hadde, yüzde 30’unu PVC kapı ve pencere ile alüminyum kompozit panel oluşturuyor.

İhracattaki konumunuz nedir?

Üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Ana hedeflerimiz biri de ihracatı birkaç yıl içerisinde yüzde 45’e çıkarmak. 6 kıtada yaklaşık 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Son dönemde Kuzey Amerika’ya olan ilgimiz arttı. 2017’de özellikle alüminyum levha ve folyo ürünleriyle o bölgeye de satışlarımız başladı. Amacımız 2018’de Kuzey Amerika bölgesinde de büyümek.