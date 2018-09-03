PTT'nin 2023planı

PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile PTT Bank ve kuracakları yeni katılım bankası başta olmak üzere tüm alanlardaki planlarını konuştuk...

Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

PTT, 4 bin 600 hizmet noktasıyla Türkiye’nin en geniş hizmet ağına sahip. Bankacılık, sigortacılık, e-ticaret, kargo lojistik ve elektronik hizmetler ile 5 ana alanda faaliyet gösteren kuruluş, 2018’de bankacılık ve Türkiye Ortak Ödeme Platformu’na odaklanıyor. PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, son dönemde gündeme gelen Türkiye Ortak Ödeme Platformu olarak İBB/Belbim, DenizBank, Turkcell, Türk Telekom ve Vakıf Katılım ile ortak bir ödeme şirketi kurma aşamasında olduklarını açıklıyor. Bozgeyik, platform olarak tüm nüfusun kolayca ulaşabileceği ve tüm günlük finansal ihtiyaçlarını tek yerden karşılayabileceği bir sistem üzerinde çalıştıklarını aktarıyor. Bozgeyik’in PTT’nin bankacılık alanı için de önemli hamleleri mevcut. Dünyanın ilk posta katılım bankasını kuracaklarını açıklayan Bozgeyik, “Böylece 2018’de kendimiz de mevduat toplayacağız ve kredi verebileceğiz. Kendi kaynaklarımızla mevcut katılım bankacılığından farklı finansal modeller getirmek istiyoruz” diyor. Yönetici, PTT’nin girdiği her alanda lider olmasından hareketle katılım bankacılığı ve 4 şirketle gireceği sigortacılıkta da lider olmak istiyor.PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile PTT Bank ve kuracakları yeni katılım bankası başta olmak üzere tüm alanlardaki planlarını konuştuk:

PTT’nin ortaklarından olduğu Türkiye Ortak Ödeme Platformu gündemde. Nasıl bir oluşum söz konusu? Hangi alanlarda çalışacaksınız?

PTT, faaliyet alanı geniş bir kurum. Kargo lojistik, bankacılık, e-ticaret, sigortacılık gibi birbiriyle entegre farklı faaliyet alanlarında hizmet veriyoruz. Ama 2018’de bizim için Türkiye Ortak Ödeme Platformu (TOÖP) ve bankacılık, en çok öne çıkan alanlar olacak. Türkiye Ortak Ödeme Platformu olarak İBB/Belbim, DenizBank, Turkcell, Türk Telekom ve Vakıf Katılım ile milli cüzdan diyebileceğimiz ortak bir ödeme şirketi kuruyoruz. Platformun amacı, tüm nüfusun kolayca ulaşabileceği şekilde herkesin gerek kartla gerek telefonuyla hayatın her alanında hizmet alabilmesi. Vatandaşlar elektrik faturasını ödemekten ev alışverişine, askerdeki oğluna para göndermekten ulaşıma kadar tüm günlük finansal ihtiyaçlarını tek bir platform üzerinden yapılabilecek. Anonim şirketin ortaklık sözleşmesi hazırlanıyor. Vatandaşlara sunacağımız hizmetlerin alanlarının belirlenmesi için de bir çalışma yapıyoruz. Tabii bu 6 ortağın işlerini nasıl entegre edeceğine dair de çalışıyoruz.

Böyle bir platforma neden ihtiyaç duyuldu?

Dünyada da “milli” olarak nitelendirebileceğimiz, farklı finansal kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşan kurumlar mevcut. İngiltere’de VocaLink, Avrupa’da Equens ve Singapur’da Nets gibi birçok finansal işlemlerin entegrasyonunu sağlayan firma var. BDDK verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 43’ü bankacılık hizmetinden yararlanmıyor. Kurduğumuz bu platform ise nüfusun tamamını kapsayacak. Banka hesabı bulunmayan kişilere para yükleme ve para transferi gibi finansal işlemleri ulaştıracak. Ayrıca alışverişten ulaşıma kadar günlük hayatta yaşam tarzını kolaylaştırıp daha modern hale getireceğiz. Vatandaş İstanbul’da kullandığı ulaşım kartını ya da mobil ödemeyi, Türkiye’nin her yerinde ulaşımda kullanacak; isterse müzeye de sinemaya da onunla gidecek, alışverişini yapacak. Böylece kaynakları daha efektif kullanacağız. Vatandaşın bu hizmetlere, kartlara ödediği maliyetleri azaltacağız. Yurt dışı ödeme şemalarına ödenen takas komisyonları azalacak. Bilgi güvenliği de önemli; bilgilerimiz yurt dışına gitmeyecek. KOBİ’lere yüzbinlerce kişiye maliyetsiz ulaşma imkanı sunacağız. Hem devlet hem toplum olarak kazanacağız. İleride bu platformu ihraç edecek hale getireceğiz.

Yani bu platformu başka ülkelere de mi taşıyacaksınız?

Evet, bölgede başka ülkelere de örnek olacak. İleride Kafkas ve Balkan ülkeleri, Avrupa ve Afrika’daki ülkelere de ulaşacağız.

Platforma başka şirketler ortak olabilecek mi?

İlk etapta zaman kaybetmeden şirketi kurup ayağa kaldırmak için 6 ortakla başlıyoruz. Ortak olmak isteyen diğer kurumlar, şirketler de olabilir, negatif bir düşüncemiz yok. Projeyi bir an önce başlatalım diye çekirdek bir kadroyla başladık; şimdi yeni kuruluşların ortak olsun olmasın, platforma nasıl dahil olabileceğine dair kuralları belirliyoruz. Zaten tersi durumda platformun ana amacını gerçekleştiremeyiz. Başka bankalar, belediyeler, telekom kuruluşları da ileride girebilir. Sonuçta çatı bir platform yaratıyoruz.

Platformun ne kadarlık bir büyüklüğe ulaşacağını öngörüyorsunuz?

Bunu konuşmak için erken… Türkiye’nin ödeme platformu olacağı için Türkiye’de gerçekleşen ödeme hacminin önemli kısmının buradan geçeceğini düşünüyoruz. Tabii bu rakam, platforma yeni gelecek şirketlere göre de değişecek. Ama PTT sadece bankacılık tarafında bugün hiçbir bankanın bulunmadığı 1.800 noktada hizmet veriyor; buralarda diğer bankalara dağıtım kanalı hizmeti veriyoruz. 5 yıl içinde Türkiye’nin nüfus olarak tümünün platforma dahil olacağını düşünüyoruz. Örneğin bugün 12 milyon aktif HGS kullanıcısı bulunuyor, platformla bu sayı kısa sürede 20 milyona çıkacak. Bireyler ve şirketler gönül rahatlığıyla ve uygun maliyetlerle platformumuzdan hizmet alacağı için ödemelerin de ağırlıkla bizim sistemimizden geçeceğini öngörüyorum.

Bu yıl bankacılık alanında ne gibi adımlar atacaksınız?

PTT, 177 yıllık bir kurum. Bugün 42 binin üzerinde çalışanla 4 bin 600’ün üzerinde noktada hizmet veriyoruz. Türkiye’deki ATM’lerin yüzde 6’sı bize ait. Aktif 10 milyona yakın PTT kart kullanıcımız var. Bu yıl esnaf, memur ve çiftçilere yönelik hamlelerimizle kart sayımızı 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. PTT Bank olarak mevduat toplama dışında tahsilat işlemleri, EFT, havale ve HGS gibi birçok bankacılık işlemi yapıyoruz. Başka bankaların aracılık hizmetlerini yürütüyoruz. PTT Bank olarak 2017’de 346 milyon bankacılık işlemi, 17 milyon havale ve 100 milyonun üzerinde çek işlemi yaptık. İşlem hacmi ise 300 milyar TL oldu. 10 milyon TL’nin üzerinde bizim aracılığımızla kredi verildi. 2017’de PTT Bank’ın net kârını yüzde 55 artırdık. 2017’de PTT Bank olarak elektronik bankacılık lisansımızı da aldık. Bu, önemli bir hamle... Geçen yıl ilk defa PTT debit kartımızı çıkardık. 6 ay içinde tüm kartlarımızı PTT karta çeviriyoruz. Bu yıl içinde PTT Bank’ın yanında bir de dünyanın ilk posta katılım bankasını kuracağız.

Posta katılım bankası ne zaman kurulacak?

2018 yılı içinde kurmayı planlıyoruz, bugünlerde bürokratik süreçler yürüyor. Böylece 2018 yılında kendimiz de mevduat toplayacağız ve kredi verebileceğiz. PTT’nin çok güçlü bir sermayesi bulunuyor. Kendi kaynaklarımızla katılım bankacılığından farklı finansal modeller getirmek istiyoruz. Ayrıca PTT kredi kartı ve esnaflara özel kart da çıkaracağız. Tüm memurlarımız için Motif Kartı ürettik; bu kartla kendi faaliyetlerimizde özel indirimler veriyoruz.

Bu yeni kurulan bankanın ne kadarlık sermayesi olacak?

Şimdilik bunları söylemek zor. Aktaracağımız sermayeye teknik çalışma sonrası siyasi otoriteyle karar vereceğiz. Banka PTT’nin iştiraklerinden biri olacak ve genel müdürü bana rapor verecek. Kurulacak katılım bankası ile ilk hedefimiz, toplumun her kesimi için ulaşılabilir olmak. Özellikle banka hizmetlerinden yararlanmayan nüfusa hitap edeceğiz. Ayrıca bankacılığı yüksek kârlarla değil, uygun maliyetlerle yapacağız. KOBİ ve bireysel bankacılığın ağırlıklı olduğu tabana yaygın bir bankacılık yapacağız. Sermaye büyüklükleri ve pazarda erişeceği büyüklükle ilgili çalışmalar yapılıyor. PTT tarihi boyunca faaliyet gösterdiği her alanda birinci olmuş. Katılım bankacılığında da doğal olarak büyük bir banka olacağız.