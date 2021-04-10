"Atıklarının sadece yüzde 15’i geri dönüştürülüyor"

Dünya Bankası raporlarına göre yılda 1,3 milyar ton olan evsel atık miktarının 2025 yılında 2,2 milyar tona ulaşması bekleniyor. Türkiye'de ise evsel atık miktarının 2023 yılında 38 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.

Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’nın (ÇEVKO) paylaştığı bilgilere göre Türkiye'de evsel atıkların yüzde 52'sini organik atıklar, yüzde 6'sını plastik atıklar, yüzde 10'unu kağıt-karton atıkları, yüzde 4'ünü cam, yüzde 2'sini metal, kalan kısmı ise diğer atıklar oluşturuyor. Türkiye’de yılda 32 milyon ton atık oluşuyor. Türkiye’de oluşan atıkların ancak yüzde 15-20’si geri dönüştürülebiliyor ve yıllık 5 milyar dolar ciro elde ediliyor. Kentsel atıkların yaklaşık yüzde 90’ı düzenli depolama tesisleri ve arazi dolgularında kullanılıyor. Ancak küçük bir miktarı geri kazanılıyor. Toprağa gömülen geri dönüştürülebilir atıkların değeri ise 15 milyar TL'nin üzerinde.

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer’le geri dönüşümün ekonomiye etkisini, vakfın çalışmalarını ve bireylerin alışkanlıklarını değiştirerek geri dönüşüme nasıl katkı sağlayabileceğini konuştuk.



