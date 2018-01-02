Ülker Büskivi'nin %51'i Pladis'e geçti

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'deki yüzde 30 hissesini 2 milyar TL'ye Londra merkezli iştiraki Pladis'e sattı. Böylelikle Ülker Büskivi'nin yüzde 51'i Pladis'e geçmiş oldu.

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında Pladis Foods Limited'e sattı.



Pladis, Yıldız Holding'in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor. KAP'a cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.



Açıklamada, Yıldız Holding'in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu istiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.

HİSSE YÜZDE 51'E ÇIKTI



Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51'e çıktı.