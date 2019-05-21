MSI, oyuncular tarafından beğenilen ve büyük övgü toplayan oyuncu monitörleri ile dünyanın en hızlı büyüyen oyun odaklı monitör markası oldu

Oyuncu monitörleri sektöründe en yüksek büyüme hızı ile MSI, artık bu alanda da varlığını hissettiren bir güç haline geldi.

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Saygın araştırma firması WitsView tarafından 21 Mayıs 2019’da yayınlanan verilere göre MSI, tüm monitör pazarının %60’ını oluşturan kavisli oyuncu monitörleri pazarında en yüksek büyüme hızına yalnızca 2 yıl içinde ulaştı. Bu veriler MSI’ın güçlü araştırma yeteneğini ve oyuncu ihtiyaçlarına sıkıca odaklanmış olduğunu kanıtlıyor.

“MSI, 2018’de oyun monitörü pazarındaki büyüme hızı ile birinci sıraya oturdu”

-TrendForce (WitsView)

Kaynak: https://press.trendforce.com/press/20190521-3247.html

“MSI, Gaming monitörlerini tasarlarken her zaman oyuncuları düşünür. Çarpıcı görsel deneyim sunan kavisli oyuncu monitörlerini üretmedeki çabaları, kavisli monitör pazarındaki büyümeyi doğrudan etkiliyor. Dünyanın en büyük kavisli panel üreticisi olarak, oyuncu ve üreticilerin kavisli monitörlerin avantajları farketmelerinden memnunuz ve gelecekte de MSI ile sıkı çalışmaya devam edeceğiz”

Lee Oh-Seob, Samsung Display, Geniş ekran Satış & Pazarlama Kıdemli Müdür Yardımcısı

Bu pazarda ağırlığını ortaya koyan MSI, sunacağı yeni ürünlerle de bu trendi sürdürmekte kararlı olduğunu gösteriyor. Çok yakında büyük panellere sahip oyuncu monitörleri ürün gamına katılacak. Örneğin yeni Optix MPG341CQR modeli, 34” büyük panel, HDR400, 1ms tepki süresi ve 144Hz tazeleme oranının yanında Gamesense ve yüz tanıma teknolojisi gibi yenilikçi özelliklere sahip.

MSI ayrıca eSpor standardı düz panelli oyuncu monitörlerinde de artan bir etkiye sahip. Geçtiğimiz yıl MSI MGA ve ESL One etkinliklerinde 240Hz tazeleme oranı ve 1ms tepki süresine sahip Oculux NXG251R monitörler kullanıldı ve bu sayede MSI marka görünürlüğünü de arttırdı. Bu yıl ise MSI, yeni ve geliştirilmiş Oculux NXG252R modelinde 0.5ms gibi çok daha hızlı bir tepki süresi ile geliyor. Yeni çıkan OPTIX MAG271R oyuncu monitörü de 1920x1080p çözünürlük, 165Hz tazeleme oranı ve 1ms tepki süresiyle piyasaya giriş yapacak. Son olarak bu monitörler MSI’ın özel Gaming OSD uygulamasının sunduğu özellikler sayesinde oyunculara en iyi kullanım deneyimini sunuyorlar.

“En iyi eSpor Oyuncu Monitörü MSI Oculux NXG251R’den daha hızlı neredeyse hiçbir şey yok” IGN

Monitörlere yeni özellikler kazandırmanın yanı sıra MSI, oyunculara optimum deneyimi sunmak için Gaming monitörlerinin yazılımlarını da geliştirmeye devam ediyor. MSI, bazı monitörlerine dahil ettiği özel mikrodenetleyici (MCU) sayesinde masaüstü ile etkin olarak iletişim kurabilen monitörler yarattı. Bu tasarım anlayışını temel alarak oyuncu deneyimine değer katan yapay zeka bileşeni GameSense ve güçlü Gaming OSD unsurları saysinde MSI, pazardaki trendin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.

MSI ayrıca Gaming monitörlerine eklediği kulaklık asma aparatı, fare kablosu tutucu ve kamera standı gibi bileşenlerle son zamanlarda oldukça popüler olan Twitch,Youtube ve D-Live gibi platformlar üzerinden yayın yapanlara hitap ediyor.

MSI, oyuncu monitörleri geliştirme konusundaki kararlılığı ile birçok uluslararası ödülün sahibi oldu. Bunlar arasında CES ödülleri, Taiwan Excellence Silver Ödülleri, En İyi Seçim ödülleri, iF Tasarım ödülleri, Eurogamer ve IGN En iyi eSpor Gaming Monitor ödülü de var. Tek bir monitör modeli için 7 ödül birden alarak MSI, en iyi monitörlerini geliştirme yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamış oldu.

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MSI HAKKINDA:

1986’da bilgisayar bileşenleri üreticisi olarak Taipei’de kurulan MSI, ev kullanıcısı ve profesyoneller için donanım çözümleri sunuyor. Yüksek performanslı ürünleri ile özellikle oyuncular tarafından ilgiyle takip edilen MSI, günümüz şartlarının hızla değişen koşullarında, son kullanıcıların beklentilerini sürekli yeni ürünlerle karşılamaya özen gösteren bir marka olarak öne çıkıyor. Ürün gamında, içerik üreticisi ve oyun odaklı dizüstü bilgisayarlar, oyuncular ve profesyonel kullanım için masaüstü bilgisayarlar, monitörler, anakart, ekran kartı, PC kasası ile birlikte klavye,mouse,kulaklık gibi oyuncu ekipmanları bulunuyor.





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