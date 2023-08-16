Aksa Enerji, global yatırımlarla yurtdışı FAVÖK oranını artırdı

Aksa Enerji, sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisi doğrultusunda yaptığı global yatırımları ile birlikte 2023'ün ikinci çeyreğinde yurt dışı FAVÖK oranını bir önceki yıla göre yüzde 5 artırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 8 ülkede 12 santral yatırımıyla faaliyet gösteren Aksa Enerji, 2023 yılının ikinci çeyreğinde yurt dışı faaliyet ve yatırımlarının katkısıyla elde ettiği döviz bazlı gelirleriyle yurt dışı FAVÖK'ünü 1 milyon 659 bin liraya çıkardı.

Sürdürülebilir yüksek büyüme stratejisi doğrultusunda yaptığı global yatırımlarıyla Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Özbekistan'dan sonra Gana, Madagaskar ve Mali’de kısa sürede kurup devreye aldığı enerji santralleriyle gücünü artıran Aksa Enerji, enerji ihtiyacı olan tüm coğrafyalarda yeni yatırım projelerini ve global hizmet ağını daha da genişletmeyi hedefliyor.

Yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü yatırımlarını hızlandıran Aksa Enerji 2023 yılı ikinci çeyrekte 14 milyon 183 bin lira ciro elde etti. Güvenilir operasyonlarıyla ve artan yurt dışı yatırımlarıyla net finansal borcunun FAVÖK'e oranı ise 1,59 çarpan seviyesinde yer aldı.

Aksa Enerji ikinci çeyrekte, "Kurumsallaşma, Globalleşme ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejik yaklaşımıyla yurt dışı yatırımlarına devam etti.

KKTC 20 yıldır enerji ihtiyacının yarısını karşıladığı Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali ile Kuzey Kıbrıs halkına güç veren Aksa Enerji, imzaladığı 15 yıllık dolar bazlı yeni sözleşmeyle Türkiye ile KKTC arasına enterkonnekte denizaltı kablosuyla enerji köprüsü kuracak.

Aynı zamanda KKTC halkının kesintisiz enerji erişimine katkı sağlamak amacıyla Kalecik Kombine Çevrim Akaryakıt Santrali'nde 35 megavat kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücünü 188 megavat seviyesine taşıyacak.

Depolanabilir rüzgar ve güneş projeleri için ön lisansları 561,04 megavata ulaştı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji "Sürdürülebilir Yüksek Büyüme" stratejisi kapsamında üretim portföyündeki kaynak çeşitliliğini de artırıyor.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine daha fazla yatırım yapan şirket ikinci çeyrekte Afyonkarahisar'da 110,76 megavat depolamalı rüzgar enerji santrali, Eskişehir'de 50 megavat depolamalı güneş enerji santrali olmak üzere toplam 160,76 megavat kurulu güçte kurulumuna dair ön lisans alarak faaliyetlerini çeşitlendirdi.

Balıkesir'de 118,04 megavat depolamalı rüzgar santrali kurulumuna dair almış olduğu yeni ön lisans ile birlikte Türkiye'de toplam kurulum ön lisansı 561,04 megavat seviyesine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cemil Kazancı, Türkiye dahil küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kurumsallaşma, Globalleşme ve Sürdürülebilir Yüksek Büyüme üç temel stratejimiz doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışına yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Aksa Enerji 2030 hedeflerimiz kapsamında mevcut ve yeni coğrafi bölgelerdeki uzun soluklu ve yenilikçi projeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye ile KKTC arasında enterkonnekte denizaltı elektrik kablosu ile kurmayı planladığımız enerji köprüsü bu bağlamda yenilikçi bir adım olacak. Aynı zamanda santralde kapasite artışı gerçekleştirerek, adadaki kurulu gücümüzü 188 megavat seviyesine taşıyacağız. 'Sürdürülebilir Yüksek Büyüme' ana stratejimiz do��rultusunda yurt içi ve yurt dışı rüzgar ve güneş enerjisi öncelikli yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırım fırsatlarını her daim değerlendiriyoruz. Depolamalı yenilenebilir toplam kurulum ön lisans kapasitemiz 561,04 megavat oldu. Ülkemizin 2053 sıfır karbon hedefine ilerlemesine katkı sağlamak adına, yenilikçi karbon nötr yatırımlar konusunda önemli adımlar atıyoruz."