Arte İnşaat, Token ile sektöre farklı bir soluk getirecek

ARTE İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Gürler; ARTE Token’ı, sektöre farklı bir soluk getirecek modellemesiyle kripto para ekosistemine kazandıracaklarını söyledi. Gürler; “Bünyemizdeki proje yatırımlarını, hem geleneksel finansta hem de kripto para ve blockchain teknolojisinde değerlendirmek ve TL üzerinden alım yapmak isteyen yatırımcılara hitap edeceğiz” dedi.

Ceren Oral/ Capital Aralık 2022 Dijital Money Eki

Kurulduğu 2001 yılından bu yana sektörde hızla gelişerek ilerleyen ARTE İnşaat; konut, turizm, eğitim ve sağlık sektörü yapılarında pek çok proje üreterek önemli bir marka haline geldi. Yurtiçindeki çalışmalarına ek olarak yurtdışı projeleri üzerine de odaklanan ARTE İnşaat; özellikle Orta Avrupa’da turizm yatırımları ve konut sektörü özelinde görüşmeler gerçekleştiriyor.

Şirket, globalde de güçlü bir duruş sergileyerek Türk inşaat sektörünü yurtdışında da temsil etmeyi hedefliyor. Tüm bunların yanı sıra ARTE İnşaat, yepyeni bir alana da giriş yapmaya hazırlanıyor. Günümüzde kripto paraların önemli bir yatırım aracı olarak görülmeye başlanmasıyla tokenlar da hayatımıza girdi. ARTE İnşaat da bu alanda ARTE Token Projesi ile söz sahibi olma hedefiyle yola çıktı. ARTE İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Gürler; ARTE Token’ı inşaat sektörüne farklı bir soluk getirecek modellemesi ile kripto para ekosistemine kazandırmayı hedeflediklerini söylüyor. “Dijital gelişmeleri takip ederek, geleceğin inşa edildiği bu alanda yatırımcılarımıza avantaj sağlamak üzere yer alıyoruz” diyen Gürler; teknolojik altyapısını Wofdex Crypto Exchange’ten aldıkları ARTE Token’ı, Ethereum’un blockchain tabanında kurulan bir dijital varlık olarak tanımlıyor.

ARTE Token Projesi’nin piyasalardaki duruma da bağlı olarak aralık ayı içinde başlatılması planlanıyor. ARTE Token Projesi ile finansal teknolojinin gücünden de yararlanarak kısa vadede değil, uzun vadede bir başarı ve büyüme oranıyla ekonomiye katkı sağlamak istediklerini belirten İrfan Gürler; ARTE Token ile ARTE İnșaat projelerinde, kampanya tarihinde belirlenen token adedine ulaşan yatırımcıya, indirim hakkı sunacakları bilgisini de veriyor. İnşaat sektöründen bu alana adım atan ilk marka olduklarının da altını çizen Gürler; “Zaman içerisinde meta evren projelerimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca projelerimizin blockchain entegrasyonu için çalışmalarımıza da başladık” diye de ekliyor. “ARTE Token ile inşaat sektöründe yeni bir ufuk açacağız” diyen İrfan Gürler, projeyle ilgili sorularımızı şöyle yanıtladı:

ARTE Token hakkında bilgi alabilir miyiz? Ne zaman ve nerede yatırımcıyla buluşacak?

Teknolojik altyapısını Wofdex Crypto Exchange’ten aldığımız ARTE Token’ı, Ethereum’un blockchain tabanında kurulan bir dijital varlık olarak tanımlayabiliriz. ARTE Token’ı inşaat sektörüne farklı bir soluk getirecek modellemesi ile kripto para ekosistemine kazandırmayı hedefliyoruz. Böylelikle yatırımcı hem ARTE Token’ın avantajlarından yararlanacak hem de yatırım yaparken ARTE Token’ını kullanma fırsatı bulacak. Yeni nesil finansal teknolojileri kurarken ARTE İnşaat olarak benimsediğimiz etik kuralların token modellemesine entegrasyonunu amaçladık. Projeyi aralık 2022 içerisinde başlatmayı planlıyoruz. Ancak finansal piyasalardaki dalgalanmaları da takip ederek ilerlemenin bizim için en doğrusu olduğunu düşünüyoruz. Piyasa dinamikleri çok hızlı değişiyor. Bu değişkenlik içerisinde sektörü doğru analiz ederek, en doğru zamanda yatırımcılarımız ile buluşmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. ARTE Token Projesi ile finansal teknolojinin gücünden de yararlanarak kısa vadede değil, uzun vadede bir başarı ve büyüme oranı ile ekonomiye katkı sağlamak istiyoruz. İnşaat sektöründen bu alana adım atan ilk marka olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz.

ARTE İnşaat olarak bu alana girmeye nasıl karar verdiniz? ARTE Token, hangi hedeflerle ve amaçlarla hayata geçirilecek?

Günümüzde kripto paraların önemli bir yatırım aracı olarak görülmeye başlanmasıyla birlikte tokenlar da hayatımıza girdi. Dünya dijital bir değişim ve gelişim içerisinde ve bu değişimden tüm sektörler de etkileniyor. Biz de ARTE İnşaat olarak dijital gelişmeleri takip ederek, geleceğin inşa edildiği bu alanda yatırımcılarımıza avantaj sağlamak üzere yer alıyoruz. Sektörde bir ilk olarak da öncü marka duruşumuzu kanıtlamış oluyoruz. Bizim işimiz, inşa etmek. Token yatırımlarıyla da dijital dünyanın inşasında yer almanın çok heyecan verici olduğunu belirtmek isterim. Bunun için ilk önce token projesinden başladık. Ancak zaman içerisinde meta evren projelerimizi de hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca projelerimizin blockchain entegrasyonu için çalışmalarımıza da şimdiden başladık.

Ürün, hizmet ve faaliyetleriniz neler olacak? Sisteminiz nasıl işleyecek?

ARTE İnşaat olarak ‘Ufukta genişlik, hedefte büyüklük’ prensibine sadık kalarak; sınırlarını her geçen gün genişleten yaratıcı, yenilikçi ve güvenilir işlere imza atmaya devam ediyoruz. Projelerimizi şehrin dokusunu ve insani yaşam koşullarını gözeterek hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, ARTE İnșaat prensiplerini ve projelerinden elde edilebilecek faydaları ARTE Token yatırımcılarıyla da paylaşıyoruz. ARTE Token için yenilikçi ve güncellemelere açık olan, gelecek vadeden bir altyapı sunması açısından yatırımcılar için de en iyisi olduğu düşünülen Ethereum tabanı seçildi. Ethereum’un hızlı ve dinamik yapısının ARTE Token’ın sunduğu ve gelecekte sunmayı planladığı olanakların geliştirilmesinin ve tabanının dönüşüme açık olmasının, süreç içerisinde ARTE Token’ı ileriye taşıyacağını öngörüyoruz. Bu noktada, Wofdex’in kripto para ekosisteminde tecrübe kazanmış güçlü ekibi ARTE Token’a ve süreç içerisindeki gelişimine teknolojik altyapı desteği sağlayacak.

İlk bir yıllık süreçte nasıl bir gelişim sergilemeyi öngörüyorsunuz?

İlk bir yıllık süreçte ARTE Token ile inşaat sektörü özelinde yeni bir ufuk açmayı planlıyoruz. ARTE Token’ın inşaat sektörüne farklı bir soluk getirecek modellemesinin yapılarak kripto para ekosistemine kazandırılmasını hedefliyoruz.

Dijital para ve kripto para dünyasında yeni trendler neler olacak? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor?

Kripto paralar, dijital çağın hayatımıza entegre ettiği en önemli yeniliklerden bir tanesi. Kripto ve blockchain yatırımlarının altyapıya giderek daha fazla odaklanacağını düşünüyorum. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket, finansal yapılarının modernizasyonu için blockchain kullanımına odaklanıyor. Blockchain teknolojisinin temel özellikleri arasında şeffaflık ve güvenlik öne çıkıyor. Bu da sektörlerin bu teknolojiye yönelmesini hızlandırıyor. Özellikle son dönemde enerji, finans piyasaları, gıda ve tarım, siber güvenlik, sağlık sektörleri blockchain tabanlı çalışmalara başladı. Biz de inşaat sektörünün önemli bir temsilcisi olarak bu alana adım atan ilk marka olduk. Blockchain’e eklenebilecek daha çok sayıda sektöre de tanık olacağımızı düşünüyorum.

Kripto para piyasasının daha da derinleşmesi için ne gibi regülasyonlar yapılmalı? Sizin otoritelerden beklentileriniz nedir?

Türkiye’de konuyla ilgili regülasyon çalışmaları devam ediyor. Bunu yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz. Ufukta görünen düzenlemeler hem geliştirici hem de yatırımcı tarafından kritik öneme sahip. Bu noktada, geliştiriciyi ve yatırımcıyı koruyabilecek her adımın piyasayı besleyeceğini öngörüyoruz. Düzenlemelerin ardından piyasaya karşı çekimser yaklaşan ve farklı finansal enstrümanlarda işlem yapan yatırımcıların da yüzünü kripto para piyasasına döneceğini tahmin ediyoruz.

Yeni aktörlerin piyasaya kazandırılması piyasanın hacmini yeniden artırabilir. Her iki kanadı güven altına alan ve politika yapıcıların piyasayı hem koruyarak hem de belirli kurallar getirerek destekleyeceği durumda yeni nesil teknolojilerin de önü açılacak. Geleneksel ile yenilikçi anlayışın buluşması ise bir ülkenin daha ileriye gitmesi ve dijital dönüşümün yapı taşı olması için gerekli olacaktır diye düşünüyorum

“YATIRIMCIMIZA ÖNEMLİ AVANTAJLAR SAĞLAYACAĞIZ”

İNDİRİM HAKKI: En başta gelen avantajlarımızdan bir tanesi olarak ARTE Token ile ARTE İnșaat projelerinde, kampanya tarihinde belirlenen token adedine ulaşan yatırımcıya, indirim hakkı sunacağız. Bu ve tüm avantajları ARTE Token Whitepaper’ında detaylı olarak yatırımcılarımıza aktaracağız. İlerleyen süreçte sanat, mimari ve sosyal sorumluluk projeleriyle de ARTE Token’ın avantaj kapsamını genişleteceğiz. Teknolojik altyapı desteği aldığımız Wofdex’in hazırladığı içeriklerle de finansal okuryazarlığı destekleyeceğiz.

ARZ-TALEP DÖNGÜSÜ: ARTE Token Projesi ile ARTE İnşaat bünyesinde bulunan proje yatırımlarını hem geleneksel finans hem de kripto para ve blockchain teknolojisinde değerlendirmek isteyen ve TL üzerinden alım yapmak isteyen yatırımcıların tümüne hitap etmeyi hedefliyoruz. ARTE Token, piyasa dinamikleri ve arz-talep döngüsü içerisinde fiyatlanacak.

“PROJELER GELİŞTİRECEĞİZ”: Token özelinde geliştirilecek projelerin hem inşaat hem de kripto para sektörü açısından kritik öneme sahip olmasını bekliyoruz. Bu kapsamda; kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerimizle, çevre hassasiyeti gözetilerek yapacağımız bağışlarla ve geliştireceğimiz projelerle ARTE Token’ın dinamiklerini oluştururken yatırımcımıza avantajlar sağlayacağız.

“ORTA AVRUPA’DA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR”

“ARTE İnşaat olarak yurtdışı projelerimizin şu an için geliştirme aşamasında olduğunu belirtmek isterim. ARTE İnşaat olarak yurtiçinde kazandığımız başarı ivmesini yurtdışı çalışmalarımız ile pekiştirmek istiyoruz. Özellikle Orta Avrupa’da görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmelerimiz turizm yatırımları ve konut sektörü özelinde devam ediyor. Globalde de güçlü bir duruş sergileyerek Türk inşaat sektörünü temsil edeceğimiz projelerimizi önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğiz.”