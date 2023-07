Four Seasons Sultanahmet'e en iyi otel ödülü

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, Travel+Leisure dergisinin 2023 World's Best Awards anketinin sonuçlarına göre Dünyanın En İyi Oteli ve Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli seçildi.

Tarihi yarımadanın kalbinde yer alan ikonik otel; Travel+Leisure dergisinin 2023 World's Best Awards anketinde 'Dünyanın En İyi Oteli ve Avrupa'nın En İyi Şehir Oteli' seçildi.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet Otel Müdürü Serap Akkuş otelin kazandığı yeni uluslararası ödül hakkında şu yorumda bulundu: “Travel&Leisure dergisinin 2023 World’s Best Awards ödüllerinde dünyanın en iyi oteli unvanına layık görülmekten büyük onur duyuyoruz. Çalışanlarımızın bağlılığını ve sundukları olağanüstü hizmetleri açıkça kanıtlayan bu başarı, misafirlerimize unutulmaz deneyimler yaşatma kararlılığımızı da vurguluyor. Tüm ekibimizin sonsuz desteği ve katkısı olmadan bu büyük başarıya ulaşmak mümkün olmazdı. Gelecekte de kapılarımızdan içeriye adım atan her misafirimize unutulmaz deneyimler sunmaya devam edeceğiz.”

İstanbul’un tarihi güzelliklerine birkaç adım mesafede yer alan Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, 1996 yılından bu yana benzersiz misafir deneyimleri sunuyor. İki yıl süren kapsamlı bir renovasyon sürecinden sonra 2022’de kapılarını tekrar açan otel, tarihi yarımadanın yegâne beş yıldızlı lüks oteli olarak yolculuğuna devam ediyor.

Renovasyon sürecinde iç mekanları daha önceki neoklasik Türk mimarisi ve lüks otelcilik alanındaki başarılı geçmişi esas alınarak yeniden tasarlandı. Tüm odalar, ortak alanlarda uygulanan aynı tasarım dili ve yaklaşımla yenilendi.

Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet 1918-1919 yıllarında inşa edilen tarihi binasında misafirlerini ağırlarken, otelin restoranlarından her birinde Executive Chef Özgür Üstün ve ekibi tarafından hazırlanan lezzetlerle misafirlere özel bir gastronomi deneyimi sunuluyor.