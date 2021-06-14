Hayat Holding’den 1,1 milyar dolarlık yatırım

Hayat Kimya ve Kastamonu Entegre’yi bünyesinde barındıran Hayat Holding, başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolarlık yatırımlarını açıkladı.

Evony, Molfix, Molped, Bingo, Papia gibi markaların üreticisi Hayat Kimya ve ağaç bazlı panel sektörünün lideri Kastamonu Entegre’yi bünyesinde barındıran Hayat Holding, küreselleşme yolculuğuna büyüyerek devam ediyor. Faaliyet gösterdiği ülkedeki çalışan ve iş ortaklarından oluşan 22 bin kişinin katılımıyla dijital bir lansman düzenleyen Hayat Holding, logo değişimini paylaştı ve başta Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinde toplamda 1.1 milyar dolarlık yatırımlarını açıkladı.

Hayat Holding, bugün 41 şirketi, 17 bini aşkın çalışanı, 12 ülkeye yayılmış 36 üretim tesisi ve 100’ü aşkın ülkeye yaptığı ihracatla, ürünlerini dünya çapında milyonlarca tüketiciyle buluşturuyor. Şirket; hijyen, ev bakım, temizlik kâğıtları ve kişisel sağlık kategorilerinde bugün dünyanın 5’inci büyük 5. markalı bebek bezi; Ortadoğu, Doğu Avrupa ve Afrika’nın en büyük temizlik kâğıtları üreticisi. Bununla birlikte ağaç bazlı panel sektöründe Türkiye’de 1’inci, Avrupa’da 4’üncü, dünyada ise 6’ncı sırada yer alıyor.

Temeli 1937 yılına uzanan Hayat Holding, 84 yıllık büyüme yolculuğunu globalleşmeye odaklanan bir vizyonla genişletiyor. Holding, küreselleşme vizyonunu tanımlayan yeni logosunu Türkiye, Fas, Cezayir, Mısır, Nijerya, Kenya, Rusya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Romanya, İtalya, İran, Pakistan, Vietnam, Tayland ve Malezya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden çalışan, iş ortağı ve basın mensuplarından oluşan 22 bin kişinin katıldığı büyük bir dijital lansmanla duyurdu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M.Avni Kiğılı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliği Jülide Ateş ve Cem Davran sundu. Yeni logonun tanıtıldığı lansmanda, şirketin yeni kurumsal kimliği ile bütünleşen gelecek vizyonu paylaşıldı.

"Yeni logomuz, insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması"

Lansmanda konuşan Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı M.Avni Kiğılı, “Globalleşme yolculuğumuzun ve insanla fayda arasında kurduğumuz köprünün bir yansıması olan yeni logomuz, doğanın en güzel renkleri olan ve sürdürülebilir bir geleceği temsil eden mavi ve yeşili buluşturuyor. Kurumsal kimlik değişimimizle birlikte, sürdürülebilirlik vizyonumuzu; tüm dünyaya, ana değerlerimiz olan girişimcilik, azim ve cesaret, aidiyet, açık fikirlilik, adalet ve dürüstlük, insana ve doğaya saygı temellerinden bir adım bile sapmadan, ürettiğimiz faydayı gezegenimizin en uzak köşelerine kadar ulaştırabilmeyi bir taahhüt olarak benimsediğimizi duyurmak istiyoruz” dedi.

“Salgının başlangıcından bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım kararı aldık”

M. Avni Kiğılı, bu anlayışın uzantısı olarak pandemi koşullarına rağmen, hem Türkiye hem de dünyadaki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Kiğılı, “Yeni çehremizle yatırımlarımızı tam gaz sürdüreceğiz. Salgının başlangıcından bu yana, 1,1 milyar dolar yatırım kararı aldık. Tüm kısıtlamalara, kapanmalara ve seyahat zorluklarına rağmen 2020’nin ilk çeyreğinden bu yana ilk 400 milyon dolarlık yatırımımızı başarıyla tamamladık. 700 milyon dolarlık yatırımlarımız için de düğmeye bastık.

Bu süreçte; Hayat Kimya ile Mersin’de yeni bir temizlik kağıdı üretim tesisi; Kastamonu Entegre ile Samsun’da yonga levha ve Balıkesir’de MDF tesisi kuruyoruz. Geçen yıl ülkemizde oluşan acil ihtiyaca cevap verebilmek için Kocaeli üretim kampüsümüz içinde cerrahi maske fabrikası kurduk. Böylece bizim açımızdan yeni bir kategoriye de yatırım yapmış olduk. Yurt dışına baktığımızda da Mısır’da non-woven, Cezayir ve Rusya’da kağıt ve yine Rusya’da yonga levha tesislerimizi kuracağız. Rusya’da var olan kağıt fabrikamıza ek olarak devreye alacağımız yeni tesisimizle bu ülkedeki en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Hayat yüzünü şimdi de Güneydoğu Asya’ya dönüyor

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’dan sonra şimdi de stratejik bir yatırımla Güneydoğu Asya’ya yöneldiklerini söyleyen M. Avni Kiğılı, Vietnam’da 100 milyon dolarlık yatırımla bebek bezi fabrikası açtıklarını açıkladı. Kiğılı, “Bu yatırımla Türk markalarının kalitesini uzak topraklarla tanıştırıyor ve bayrağımızı gururla Güneydoğu Asya’da dalgalandırıyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: ”Vietnam’a kurduğumuz üretim tesisinin amacı Vietnam, Malezya, Tayland ve bölgedeki 10 ülkede faaliyet alanımızı genişletmek. Hedefimiz, gittiğimiz her yerde, her zaman olduğu gibi yine markalarımızla kısa zamanda pazarın ilk iki oyuncusundan biri olmak.”

Yatırımlarla istihdama önemli katkı

Tüm bu yatırımların istihdama da katkı sağladığını ifade eden Avni Kiğılı, “Pandeminin başından bu yana 2000’i aşkın ek istihdam oluşturduğumuz gibi, yeni yatırımlarımızla da 1600 kişiye daha iş olanağı sağlamış olacağız” dedi.

Yaşam mücadelesi veren 132 bin çocuk için UNICEF’e bağış

Hayat Holding, lansmana katılım sağlayan 22 bin kişi adına, dünyadaki çeşitli çatışma bölgelerinde açlık ve hastalıkla mücadele eden 132 bin çocuğa umut olacak “Hayat Destek Paketleri” bağışladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’e bağışlanan paketlerde bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu aşılar, tedavi edici gıdalar ve temiz su tabletleri yer alıyor. Hayat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avni Kiğılı, “Lansmanımıza katılarak, hayatta kalma mücadelesi içindeki çocuklara ulaşacak yaşamsal bir desteğe vesile oldunuz” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.