Yeni Toyota Hilux yenilendi

Toyota’nın “Yenilmez” kimliği ile kutuplardan volkanlara, çöllerden en zor arazi koşullarına kadar başarıyla yol alan; aynı zamanda etkileyici yeni tasarımı, konforu ve üstün teknolojik donanımlarıyla bir şehir aracı olarak dikkat çeken Hilux yenilendi. Türkiye lansmanı dijital olarak gerçekleştirilen Hilux; yeni Invincible versiyonu ve çok daha geliştirilmiş araç dinamikleriyle birlikte 252.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

İlk kez tanıtıldığı 1968’den bu yana en çok tercih edilen pick-up unvanına sahip Hilux, her geçen nesil evrimleşerek efsane kimliğini sürdürürken segmentindeki standartları belirlemeye devam ediyor.

Bozkurt “Şimdi çok daha iddialıyız”

Yeni Hilux’ın lansmanında konuşma yapan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek “Hilux yenilmez ve durdurulamaz kimliği ile kendini kanıtlayan ve çok tercih edilen bir model. Yeni Hilux’ın güçlü duruşu ve konforuyla bu potansiyeli çok daha yukarıya taşıyacağına inanıyoruz. Avrupa’daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52.155 adetlik satış gerçekleştirdik. Hayranlık uyandıracak Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar 1000’e yakın, 2021 yılında ise 3.500-4.000 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Hafif ticari araç segmentinde Hilux ile yer alırken, gelecek yıl da CDV modelimiz olan Proace City’nin ürün gamımıza katılmasıyla hafif ticari araç pazarında iddiamızı güçlü bir şekilde ortaya koyacağız” dedi.

Pick-up segmentinin SUV pazarından da pay almaya başladığını sözlerine ekleyen Bozkurt “Yeni Hilux Invincible modelinde SUV’da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pick-up’a doğru bir kayma yaşanacaktır. Şehirde de SUV konforunu Hilux’ta hissedenler günlük kullanım için bu modelimizi tercih edeceklerdir. Bu amaçla tasarımının yanı sıra yüksek konforu ve donanımlarıyla dikkat çeken Yeni Hilux’ların yüzde 70’lere yakını üst donanımlı Invincible ve High-Cruiser versiyonlarından oluşacaktır. Perakende satışlarda ise Invincible versiyonu satışlarımızın yüzde 50’den fazlasını oluşturacaktır.” şeklinde konuştu.

Daha güçlü görünen tasarım

Hilux, her zaman ilk bakışta kendisini gösteren tasarımını ileriye taşıyarak çok daha “güçlü” görüntüsüyle dikkat çekici hale geldi. Ön tampon, ön ızgara, LED farlar yeniden tasarlandı ve LED ön sis farlar da aracı daha şık hale getirdi. Hilux’ın etkileyici dış tasarımı, LED arka stop lambalarıyla tamamlandı.

Hem şehir içerisinde hem de arazide etkileyici bir tarz sunan Hilux, yeni 18 inç alüminyum jant tasarımlarıyla daha göz alıcı bir görünüme sahip oldu. Yeni Hilux’ta, mevcut renk seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni alternatif daha eklendi.

Tüm Hilux’larda etkileyici standartlar

Toyota, yenilenen Hilux modelini Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible olmak üzere 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuyor. Hi-Cruiser ve Invincible donanım seviyeleri; premium LED farlar, LED arka stop lambaları, 18 inç alaşım jantlar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Bununla birlikte her donanım seviyesinde 8 inç dokunmatik ekran, ön ve arka park sensörleri standart olarak yer alıyor. Geliştirilmiş 8 inç ekrana sahip multimedya sistemi, daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken; Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi. Güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi tasarımı ve her türlü sürüş koşulunda rahatlık sağlayan mekanik düğmelerin kombinasyonuyla kolay bir kullanım elde edildi.

Sofistike Invincible Versiyonu

Ürün gamının en üstünde yer alan Invincible versiyonu ise her şartta konfor ve şıklıktan ödün vermek istemeyenler için özel olarak tasarlandı. Hilux’ın yüksek arazi kabiliyeti, Invincible ile birlikte en yüksek donanım özellikleriyle kombine ediliyor. Bu yeni versiyon, Hilux’ın güçlü ve maceracı yanıyla “Yenilmez” kimliğini vurguluyor.

Invincible versiyonu, dış ve iç tasarımıyla diğer versiyonlardan ayrılırken; aynı zamanda birçok konfor özelliğiyle de donatıldı. Bu versiyonda modele özgü LED far tasarımı, 18 inç siyah alüminyum alaşımlı jantlar, farklı ön tampon, koyu gri tampon altı koruma ve dış aynalar, mat siyah arka kasa roll-bar, siyah boyalı sürgülü kapak, modele özgü çamurluk üst koruyucu ve koyu gri arka tampon gibi farklılıklar yer alıyor.

Invincible’ın kabininde ise diğer versiyonlara ek olarak deri koltuk döşemesi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, elektrikli ayarlanabilir ön sürücü koltuğu, segmentinde tek olan 9 hoparlörlü JBL Premium ses sistemi, mat gri detaylar ve kapı içlerindeki ambiyans aydınlatmaları öne çıkıyor. Bununla birlikte Hilux’ın Invincible versiyonunda özel anahtar tasarımı da dikkat çekiyor.

Gelişmiş araç dinamikleri

Toyota, yenilenen Hilux ile araç dinamiklerinde ileriye doğru bir adım daha atmayı başardı. Efsanevi araçta off-road kapasitesi artırılırken, sürüş konforunu geliştirmek adına da bir çalışma gerçekleştirildi. Süspansiyonda yapılan geliştirmelerle birlikte daha konforlu bir sürüş elde edildi. Hilux’ın süspansiyonu, tümseklerden veya bozuk yollardan geçerken darbeyi daha iyi emiyor ve içeride sarsıntısız bir sürüş sağlıyor. Hilux’ta daha iyi sürüş kalitesi ve konfor adına süspansiyonun yanı sıra direksiyon sisteminde de geliştirmeler yapılarak daha akıcı bir sürüş karakteri elde ediliyor.

Hilux'ın 4x4 versiyonlarında sunulan aktif elektronik çekiş kontrol sistemi A-TRC, üst versiyonlarda ek özelliğin geliştirilmesi ile araç 4x2 moduna alındığında da aktif hale gelebiliyor. Böylelikle şehiriçi kullanımlarda da daha güvenli viraj dönüşü ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor. 450 kg artan kapasiteyle 3.5 tonluk römork çekme kapasitesi ise yeni Hilux her türlü beklentiyi aşmayı başarıyor. Bununla birlikte Hilux'ta elektronik fren donanımları arasında Yokuşta Kalkış Destek Sistemi ve Eğim İniş Kontrol Sistemi gibi özellikler de yer alıyor.

Hilux, teknik donanımının yanı sıra tasarım olarak da zorlu koşulların üstesinden gelmek üzerine tasarlandı. 29 derecelik yaklaşma ve 27 derecelik uzaklaşma açısıyla birlikte Hilux, 310 mm’lik sürüş yüksekliğine sahip. Maksimum su geçiş derinliği kapasitesi ise 700 mm.

5,325 mm uzunluğa, 1,900 mm genişliğe (versiyona göre 1,855 mm) ve 1,815 mm yüksekliğe sahip Hilux’ın 3,085 mm dingil mesafesi bulunuyor.

Hilux’ın tüm versiyonlarında 2.4 litrelik dizel motor seçeneği sunuluyor. 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebilen motor, 150 HP güç ve 400 Nm tork üretebiliyor.

Güvenlikten ödün vermeyen pick-up

Hilux tatmin edici konfor ve arazi özelliklerine ek olarak aktif ve pasif güvenlik sistemlerinden de ödün vermedi. Hilux’ın her modelinde sürücü ve yolcu ön/yan hava yastıkları, ön ve arka yolcular için perde hava yastıkları, sürücü diz hava yastığı olmak üzere 9 hava yastığı standart olarak sunuluyor. Bununla birlikte Acil Fren Uyarı Sistemi (EBS), Araç Denge Kontrol Sistemi (VSC), Bozuk Yol Gövde Hareket Kontrol Sistemi, Yokuşta Kalkış Destek Sistemi (HAC), Römork Savrulma Kontrol Sistemi (TSC) ve Eğim İniş Kontrol Sistemi (DAC) gibi özellikler de standart olarak araçta yer alıyor.

Hi-Cruiser ve Invincible versiyonlarında segmentinin en iyisi Toyota Safety Sense özellikleri ile beraber Yaya ve Bisikletli Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (DRCC) özellikleri bulunuyor.