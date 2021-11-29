“3 KONUYA ODAKLANDIK”

MURAT ÇİFTÇİ

IBS SİGORTA VE REASÜRANS BROKERLİĞİ YÖNETİCİ ORTAK / CEO

Eğitim Yolu

Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

(1986–1995)

University of Missouri-Rolla - Mühendislik Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği

(1994-1999)

Marmara Üniversitesi - Master Mühendislik Yönetimi

(2000)

Amerikan Enstitü (CPCU) - Associate in Reinsurance

(2002 - 2003)

Marmara Üniversitesi - Mühendislik Yönetimi PHD Candidate

(2004)

Kariyer Yolu

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği - Yönetmen

( 1999–2001 )

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği - Reasürans Bölüm Müdürü

( 2001-2004 )

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği - Genel Müdür Yardımcısı



(2004–2012)

IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği - Yönetici Ortak / CEO

(2012 - …)

İŞ FELSEFEM

Hayatta her şeyin aşk ile yapılmasına inananlardanım. Tutkuyla bağlı olduğunuz bir şeyin kötü sonuçlanması neredeyse imkansız. Ufak bir ateşin sizi ısıtamayacağı gibi, ufak bir istekle büyük sonuçlar almayı bekleyemezsiniz.

ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukluğumdan beri futbolcu olmak istiyordum. Anadolu Lisesi hatta Amerika’daki ilk senelerimde bile bu tutkum devam etti. Ama futbolcu olmak için harcamanız gereken zaman ve efor sebebiyle eğitimimi ikinci plana atmam gerekiyordu. Bu yüzden bu tutkumdan vazgeçme kararı aldım.

MEZUN OLDUĞUMDA

Bölüm birincisi olarak mezun olup Akfen Grubu’nun CEO’su Sani Şener'in karşısına çıktım. Teklifi kabul ettim ancak direkt genel müdüre bağlı olmayı istediğimi belirttim. Sani Bey, “o kolay hallederiz” dediğinde kendimle bir kez daha gurur duymuştum. O duygu şirketin toplam 7 kişi olduğu ve herkesin genel müdüre bağlı olduğunu öğrenene kadar devam etti. Yeni mezun gençlere kıssadan hisse; görüşmeye gideceğiniz şirketi mutlaka araştırıp öyle gidin.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Enleri olan bir insan değilim. Ama çıkmış olduğum bu yolculukta IBS’i, Türkiye'nin en büyük sigorta ve reasürans brokerlerinden biri yapmak en keyif aldığım hikayelerden biri.

KARİYER HEDEFİM

İnsanların hayatına dokunan, yaşamlarına değer katan hikayeler içinde olacağıma inanıyorum. Hedeflediğim yerlere erken yaşta gelmenin keyfini yaşıyorum. Şimdi sıra yeni kuşaklara yol açmakta.

BAŞARI FORMÜLÜM

Sürekli işini düşünmek… Kontrollü bir septiklik sizi her zaman rakiplerinizin önünde tutar ve beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmanızı engeller. Bunu ekiplerimize de aşılıyorum.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Sigorta brokerliğinin kurallarını tekrar yazmakla uğraşıyoruz. Brokerlik müessesesini yeni yüzyılın gereksinimlerine uydurmaya çalışıyoruz. Ayrıca farklı start-up hikayelerinin de içindeyim. Uzundur ihmal ettiğim doktora tezim de bu aralar gündemimde üst sırada.

HOBİM

Bahçemde geçirdiğim vakit benim için çok değerli. İyi bir botanistim diyebilirim. Seyahat etmekten çok hoşlanıyorum. Sabah yürüyüşlerim kendime ayırdığım en özel zamanlardan.

YAŞAM MOTTOM

Seni öldürmeyen şey güçlü kılar. Acı yoksa başarı da yoktur.

TIRMANIŞ

“3 KONUYA ODAKLANDIK”

PFİZER TÜRKİYE İK DİREKTÖRÜ SEDA TAMUR OĞRALI, “ÖRNEK İŞVEREN OLMA MİSYONUMUZU PEKİŞTİRECEĞİZ” DİYOR

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Seda Tamur Oğralı, 2004’te University of Texas'tan kamu yönetimi ve gazetecilik dallarında yüksek lisans diploması aldı. 2008’de Pfizer ailesine İK İş Ortağı olarak katıldıktan sonra; global tedarik, satış ve pazarlama takımları ve kurumsal strateji ve iş geliştirme birimlerinden sorumlu olarak çalıştı. 2011’de Türkiye İşe Alım Lideri sorumluluğunu da üstlenen Oğralı, Pfizer Global İşe Alım Takımı'nın üyesi oldu. 2012'den 2015'e kadar Kıdemli Eğitim ve Gelişim Uzmanı olarak çalıştı. Oğralı, 2015-2017 arasında Kurumsal İletişim ve Sağlık Politikaları Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2017’de İK Kıdemli Müdürü olarak Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya'dan sorumlu oldu. Ocak 2020'den, Mayıs 2021’e kadar Doğu Avrupa Bölgesi Eğitim Liderliği görevini üstlenen Oğralı, Mayıs 2021 itibarıyla Pfizer Türkiye İK Direktörü olarak görev yapıyor.

Oğralı, yeni görevindeki en önemli gündem maddelerini şöyle sıralıyor: “Ön plana çıkardığım üç konu var; çeşitlilik ve kapsayıcılık, esnek çalışma ve lider yetiştirme. Örneğin, babalık iznini 12 hafta olarak çalışanlarımıza bu yıl duyurduk. Pandemi öncesi esnek bir çalışma ortamı yaratmamız sayesinde pandemide evden çalışmaya hızlı adapte olduk. Çalışanlarımıza faaliyet gösterdiğimiz 150 ülkede rotasyon ve terfi olanakları sunuyoruz. Tüm bu uygulamalarımızı genişleterek örnek işveren olma misyonumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz.”

YOLCULUK

“Merkezimizde çalışan deneyimi var”

Tuba Sütlü, 2003’te Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü’nü, 2006’da Marmara Üniversitesi Yönetim ve Çalışma Psikolojisi yüksek lisansını tamamladı. İş hayatına, 2003’te Dışbank'ta uzman olarak başladı. 2005-2008 arasında Workcube E-İş Sistemleri’nde İK Danışmanı, 2008-2013 yıllarında Arçelik’de sırasıyla organizasyonel gelişim uzmanı ve gelişim ve yetenek yönetimi kıdemli uzmanı olarak çalıştı. 2013-2017 arasında Ford Otomotiv’ de sırasıyla İK Planlama ve Organizasyonel Gelişim Ekip Lideri ve Ürün Geliştirme İK Ekip Lideri görevlerini yürüttü. Haziran 2017’den Mart 2021’e kadar Beyçelik Holding’de İK ve Organizasyonel Gelişim Müdürü olarak görev yaptı. Sütlü, Mart 2021’den itibaren Lila Group’ta İK direktörlüğü görevini yürütüyor.

1.En önemli deneyimi

Yenilikçi bakış açımın gelişmesinde en çok katkı sağlayan İK’daki rolüm dışında yer aldığım inovasyon proje ekibi oldu. Bu ek görevde şirketin farklı fonksiyonlarından oluşan bir ekiple, nihai tüketiciye ulaşan ürünlerle ilgili yenilikçi fikirler üretip, uygulama fırsatı yakaladım.

2.Kariyer hedefi

Birlikte çalıştığım tüm paydaşlar için fayda ve değer üretmek ana hedefim. Bu yolda Lila Group değerleri paralelinde, çalışan deneyimini merkezinde tutan, etkin ve verimli İK süreçleri geliştirmeyi hedefliyorum.

3.Gündemi

Uzaktan çalışmanın ve farklı çalışma modellerinin hayatımıza girdiği bu dönemde gündemimizde; pozitif çalışan deneyimini destekleyen, insan merkezli, eşitlikçi ve yenilikçi İK uygulamalarını geliştirip, teknolojik alt yapıyla destekleyecek projeler var.