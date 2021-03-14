BİLGİSAYAR SEKTÖRÜNDE SON TABLO COVID ETKİSİ DEVAM EDER Mİ?





Korona virüs pek çok işi durma noktasına getirirken bilgisayar sektöründe yükseliş etkisi yarattı. Evden öğrenim ve uzaktan çalışmanın da etkisiyle sektör 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 43 büyüdü. HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, pandemiyle hayatımıza giren değişiklikler sonucu sektörün uzun yıllar sürecek bir büyüme trendine girdiğini söylüyor. Alaman, “Şirketlerin dijital dönüşümü hızlandırması, hibrit çalışma ve hibrit eğitim son kullanıcı cihazlarına talebi güçlü tutacak. Bunu destekleyen altyapı ve yazılım yatırımları da bilişim sektörünün büyümesini sağlayacak” diyor. Alaman ile bilgisayar sektöründeki son tabloyu konuştuk.

1-Bilgisayar sektörü 2019 ile karşılaştırıldığında 2020’yi nasıl geçirdi? Ne kadar büyüdü?

Evden öğrenme ve çalışma dönemiyle birlikte bilgisayarlar zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Bunu verilerde de görebiliyoruz. IDC’nin 2’nci çeyrek rakamlarına göre tüm dünyada bilgisayar pazarı yüzde 13 büyüme gösterdi. Türkiye’ye baktığımızda ise geçen yıla göre yüzde 43

oranında bir artış gerçekleşti.

2-COVID-19 salgını sektörü nasıl etkiledi? Salgınla beraber satışlar ne kadar arttı?

COVID-19 teknolojiye duyulan ihtiyacı artırdı ve dijital dönüşümü de bir nevi zorunlu kıldı. Sektördeki şirketlerin bu dönemi önemli bir dönüşüm fırsatı olarak görmesi çok önemli. Özellikle tüketici kullanımına yönelik ürünlerin satışında çift haneli büyümeler görüldü. Tüketici talebinin önümüzdeki yıl da güçlü olacağını öngörüyoruz. COVID-19 sonrası ofislerin daha aktif çalışmaya başlaması sonucu bilişim sektörünün önümüzdeki yıl da çift haneli büyümeleri göreceğini tahmin ediyorum.

3-Uzaktan çalışma ve evden eğitim faktörleri sektörde nasıl bir etki yarattı?

Uzaktan çalışmaya ve eğitime geçilmesiyle en hızlı talep alan sektörlerden ikisi bilgisayar ve yazıcı sektörü oldu. Özellikle ilk kapanma döneminde rekor haftalık satış seviyelerine ulaşıldı. Sektör oyuncularının talebe hızlı yanıt verip yeni ihtiyaçlara yönelik ürünleri pazara sunmasıyla birlikte tüketicilerin ürün yenileme kararlarını da öne çektiğini gözlemledik. Tüm bunlar bilgisayar ve yazıcı sektörünü olumlu yönde etkiledi. Ayrıca evden çalışmayla birlikte kurumlar için performans ve verimlilik kadar güvenlik de daha önemli hale gelen konulardan bir tanesi oldu. Her satın alma, aynı zamanda bir güvenlik kararı haline geldi.

4-Tüm bu etkiler ışığında 2020’yi nasıl kapatıyorsunuz?

Türkiye’de ikinci çeyrekten beri devam eden güçlü talep sonucu sektör yılı çift haneli ciro ve karlılık büyümesiyle kapatacak. 2020’de bilgisayar ve genel olarak bilişim sektörünün birikim yaptığını ve yatırım kapasitesini artırdığını düşünüyorum. Pazardaki yeni büyüme fırsatlarını değerlendirmek isteyen şirketler yatırım planlarını hızla hayata geçireceklerdir. Bu sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda, sektörün 2021’de ve ilerleyen yıllarda uzun vadeli büyüme gerçekleştireceğini söyleyebilirim.

5-Yapay zeka, big data gibi yenilikler sektörü nasıl etkiliyor?

Mobilite, yapay zeka, makine öğrenimi, 5G, IoT gibi insanların yaşamlarını ve şirketlerin iş yapış biçimlerini temelden değiştiren yeni teknolojilerin mutlaka benimsenmesi gerekiyor. Bu yeni nesil teknolojilerin ürünlerin tasarımından teslimatına kadar tüm aşamalarda daha çok kullanıldığını, yazılım ve programların geliştiğini ve bu programların verimliliğini artırdığını gözlemliyoruz. Bu konuda Türkiye’de gerçekleşen güzel projelerin olduğunu memnuniyetle görüyor ve sayılarının daha da artacağına inanıyorum.

6-Bilgisayar sektörü sizce 2021’i nasıl geçirecek?

Bilgisayar sektörü birkaç yıl sürecek bir büyüme trendine girdi. Tüketicilerin yeni ihtiyaçların getirdiği yeni taleple başlayan bu büyüme süreci kurumların yeni talepleri ile güçlenerek devam edecek. Sektör oyuncularının piyasaya süreceği yeni teknolojiler de yenileme talebini canlandıracak. Türkiye’de ve dünyada 2021 yılı bilgisayar ve yazıcı sektörleri için olumlu geçecek. Önümüzdeki yıl satılacak cihaz sayısının yüzde 10 artmasını bekliyorum. Üst segment cihazlara ve oyun bilgisayarlarına yönelik talep de güçlü şekilde devam ederse dolar bazında ciro büyümesi daha yüksek olabilir.

7-Pandemi sonrası orta-uzun vadede bilgisayar sektörü nasıl etkilenir?

Bilgisayar ve genel olarak bilişim sektörü uzun yıllar sürecek bir büyüme trendine girecek. Şirketlerin dijital dönüşümü hızlandırması, hibrit çalışma ve hibrit eğitim son kullanıcı cihazlarına talebi güçlü tutacak. Bunu destekleyen altyapı ve yazılım yatırımları da bilişim sektörünün büyümesini sağlayacak.

8-Korona etkisi sizce sektörde rekabeti nasıl şekillendirecek?

Dijital dönüşümün zorunlu olduğu bir dönem içindeyiz. Şirketlerin bu dönüşüme uyum sağlamak için öncelikle kendi içinde olan rekabetini artırması ve gelişmeleri yakından takip ederek, doğru uygulamaları hayata geçirmesi gerekiyor.

9-Netflix gibi yeni dijital platformların ortaya çıkması Türkiye’de sektörü nasıl etkiledi?

Veri üretimini, paylaşımını ve tüketimini artıran her yeni teknoloji ve girişim, bilgisayar sektörünü olumlu etkiler. Türkiye’de sektör olarak önceliğimiz yeni teknolojilere adapte olurken sadece tüketici değil üretici de olmayı desteklemek olmalı. Bu sayede Türkiye bilişim sektörü, uzun süreli ve istihdam getiren büyümeyi desteklemiş olur.

10-Korona sürecinde hangi tip bilgisayarlara talep arttı?

Bu dönemde ürün talebinde önemli değişiklikler oldu. Yaz aylarından itibaren evden çalışma ve evden okulu destekleyen ürünlerde önemli bir talep artışı oldu. En çok talep, evden eğitim ve çalışmayla birlikte dizüstü bilgisayarlara yöneldi. Oyun bilgisayarlarına talep de bu dönemde çok güçlü oldu. Yine bu süreçte bilgisayar aksesuarlarının da sağlıklı kullanımı ve verimliliği önemli ölçüde artırdığı fark edildi. Monitör, klavye, mouse, kulaklık gibi ürünlerin satışında önemli büyümeler gözlemledik.