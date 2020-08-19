Gündemimiz yenilikçi çözümler

FERHAN ÖZAY

AON TÜRKİYE EŞ-CEO’SU

Eğitim Yolu

İstanbul Erkek Lisesi

(1977-1984)

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

(1984-1989)

Kariyer Yolu

İsviçre Sigorta, Genel Müdür Yardımcısı

(1991-2004)

Garanti Sigorta, Genel Müdür Yardımcısı

(2004-2006)

Aon Reasürans Çözümleri Türkiye, Genel Müdür Yardımcısı

(2006-2014)

Aon Reasürans Çözümleri Türkiye, CEO

(2014-2015)

Aon Türkiye, Eş-CEO

(2015-…)

İŞ FELSEFEM

Bir yere bir sandalla gidecek olsanız, küreklere asılıp sadece kendi yeteneklerinizi kullanırsınız. Halbuki aynı işi bir gemiyle yapacak olsanız bu çok daha karmaşık bir sistemi yönetmeyi de beraberinde getirir, yetenek sahibi, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen mürettebat en başta olmak üzere... Dolayısıyla “Kaliteli iş, kaliteli insanlarla çıkarılır.”

ÇOCUKLUĞUMDA

Meslek olarak mühendis olmak isterdim. Hayatın bütünü olarak da dileğim; abartıdan uzak bir yaşam süren, insanlarla anlamlı ilişkiler kurabilen bir birey olabilmekti.

MEZUN OLDUĞUMDA

İçinde daha çok uluslararası ticaretin olduğu sosyal bir işimin olmasını hedefledim. Bu sebeple mühendislik okumuş olmama rağmen risk mühendisliği başlangıç noktasından hareketle şu anda görev yaptığım sektöre yönlendim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Kendimi uluslararası sigortacılık için gerekli olan donanımlarla tamamlamak, hedeflerimize varmamızı sağlayacak yetenekte olan ekibi oluşturmak ve devamlılıklarını sağlamak.

KARİYER HEDEFİM

Türk ekonomisine ve insanına azami fayda sağlamak. Bu yönde Aon’un eşsiz küresel bilgi ve tecrübesini Türk halkı ve kurumlarının istifadesine sunarak işlerinde ve hayatlarında sürdürülebilir finansal başarılar almalarına ve risklerini yönetmelerine katkıda bulunmak.

BAŞARI FORMÜLÜM

Yapılacak bir işle ilgili gerekli her şeyi en ufak detayına kadar araştırmak. Buna ek olarak hedefe varmak için gereken kaynakları (insan/bilgi/tecrübe) iyi değerlendirip, kritik her duruma gereken özel çözümü yaratmak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Yurt dışından bakıldığında Türkiye’ye ve Türk iş insanına olan bakış açısını daha olumlu hale getirmek, ekonomik durgunluk ve pandemi ortamında personelimizin esenliği ve müşterilerimizin almaya alıştıkları üst seviyedeki hizmet kalitesini devam ettirmek.

HOBİM

Özellikle inceleme ve mukayeseli edebiyattan hoşlanıyorum. Diğer yandan yapabildiğim ölçüde kayak, yüzme ve hiking gibi doğa ile iç içe yapılan sporlar beni zihnen dinlendiriyor.

YAŞAM MOTTOM

Çalışmaya olduğu kadar dinlenmeye de vakit ayır.

TIRMANIŞ

“GÜNDEMİMİZ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER”

PANASONIC LIFE SOLUTIONS TÜRKİYE KURUMSAL MARKA YÖNETİMİNDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR AYSEL ÖZALTINOK, “ÜRÜNLERİ, FARK YARATAN HİKÂYELERLE DESTEKLEYECEĞİZ” DİYOR

Aysel Özaltınok, İTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü ve İstanbul Üniversitesi işletme ve pazarlama master programlarının ardından 1995’te profesyonel iş hayatına adım attı. Yaklaşık 17 yıl çeşitli sektörlerde satış ve pazarlama alanlarında görev aldıktan sonra 2012’de Viko’da pazarlama direktörü olarak göreve başladı ve halen Panasonic Life Solutions Türkiye’de kurumsal marka yönetimi genel müdürlüğü görevini yürütüyor.

Özaltınok, Viko markasının, 2014’te Panasonic’in Ekolojik Çözümler Şirketi’ne bağlanması kapsamındaki iletişim ve marka yönetimi süreçlerinde liderlik rolünü üstlendi. Hedefinin şirketinin ürün ve çözümleriyle insan hayatına sunduğu değerleri paydaşlarına ve müşterilerinin hayatına yansıtabilmek olduğunu söyleyen Özaltınok, ajandasındaki maddeleri şöyle özetliyor:

“Son kullanıcılar ve profesyonel B2B paydaşlarımızla güçlü ve 360 derece iletişim kurarak hayata değer katan ürünlerimizi, fark yaratan marka hikâyeleriyle desteklemeyi amaçlıyoruz. 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren ‘Panasonic Life Solutions Türkiye’ olarak değiştirdiğimiz yeni unvanımızın bir yansıması olarak insan odaklı çözümlerle daha konforlu bir yaşam sunma vizyonumuzu hayata geçirmeye odaklandık. Gelişen teknolojiler doğrultusunda şekillenen yaşam alanları için yenilikçi ve katma değerli çözümler odağımız haline geldi.”

YOLCULUK

“Yeni ürünlere odaklanıyoruz”

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Yaşar Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı mezunu olan Mesut Ergül, profesyonel iş hayatına 2005’te Abalıoğlu Grubu’nda başladı. Lezita markasının doğuşundan itibaren şirkette sırasıyla pazarlama uzmanı, Ege bölge satış yöneticisi, işlenmiş ürünler Türkiye satış müdürü, zincir mağazalar satış müdürü ve zincir mağazalar satış direktörü olarak çalıştı. 2019 sonunda ise Lezita’da pazarlama ve satış genel müdür yardımcılığı görevini üstlendi.

1.En önemli deneyimi

Lezita’nın, Capital Dergisi’nin Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri araştırmasında Paketlenmiş Et Ürünleri Kategorisi’nde aldığı ödül, sunduğu inovatif ürünlerle ne kadar doğru yolda olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bu başarıda pay sahibi olmak iş hayatımdaki en değerli deneyim.

2.Kariyer hedefi

2020’de stratejik iş hedeflerimize ulaşabilmek ve pazarda daha rekabetçi olabilmek adına şirketimiz ileri işlenmiş ürünlerde büyük bir yatırıma imza attı. Satış ekibi olarak bu yatırımın karşılığı için satış rakamlarımızı yukarılara taşımak en değerli hedefimiz.

3.Gündemi

Lezita olarak modern şehir hayatının problemi olan iyi beslenme ihtiyacının önündeki engelleri, yenilikçi bakış açımız ve geliştirdiğimiz pratik ürünlerle ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu hedefle bu alandaki pazarlama faaliyetlerimizi sürekli geliştiriyoruz.