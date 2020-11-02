“HEDEFİM İZ BIRAKMAK”

HANDE DEMİRDERE

PIERRE FABRE GRUP TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

Eğitim Yolu

Kocaeli Anadolu Lisesi

(1984-1991)

Hacettepe Üniversitesi, İngilizce Tıp Fakültesi

(1991-1997)

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Uzmanlık Dalı

(1997-2001)

Kariyer Yolu

Novartis Türkiye, Medikal ve Ürün Müdürlükleri (2002-2006)

Boehringer Ingelheim Türkiye, Grup Medikal Müdürü (2006-2007)

Abbott Türkiye, Ürün Müdürlükleri (2007-2009)

Abbott Rusya, İş Geliştirme Müdürü, Pazarlama ve İş Birimi Müdürlükleri (2009-2012)

Abbott APAC Bölgesi, Ticari Direktör (Rusya, Çin, Hindistan, CIS) (2012-2013)

Abbott Rusya, İş Birimi Direktörü (2013-2015)

Takeda Türkiye, İş Birimi Direktörü (2015-2017)

Pierre Fabre Türkiye İlaç, Genel Müdür (2017-2020)

Pierre Fabre Türkiye (İlaç ve Dermokozmetik), Genel Müdür (2020- )

İŞ FELSEFEM

Bugün hemen herkeste aynı teknoloji var. Bence ürünlerde ve hizmette farkı yaratan o teknolojiyi kullanan insanlar ve o insanların kalite ve hizmet anlayışı. Dolayısıyla “Farkı Yaratan İnsanlardır” felsefesine inanıyorum. Başarının anahtarı bence ekip ve liderdir.

ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukluğumda hedefim olabildiğince fazla insana yardımcı olabilmekti. Önce çocukluktan beri hayalim olan doktorlukla daha sonra da sağlık sektöründeki çalışmalarımla bu hayalimin sürekli peşinde koşabildiğime inanıyorum.

MEZUN OLDUĞUMDA

Üniversitede akademik bir kariyer istiyordum, ancak kadro olmaması beni ilaç sektörüne yönlendirdi. 20 yıldır da bu tercihimden dolayı hiç pişman olmadım.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Şeffaf ve dürüst bir şekilde, aldığım her sorumlulukta bana güvenen ekibimi ve yöneticilerimi hayal kırıklığına uğratmadan başarıya ulaşmaya çalışmam.

KARİYER HEDEFİM

Kendi çalışma alanımda ülkemizin kaliteli ve esnek iş gücü potansiyelini ve zenginliğini dünyaya duyurabilmek ve yatırım yapılmasını sağlamak.

BAŞARI FORMÜLÜM

Her problem içinde kendi fırsatıyla birlikte gelir, mesele o fırsatı görmek ve değerlendirebilmektir. Olaylara hep pozitif bakış açısıyla yaklaşalım ve yaratıcı olmaya çalışalım.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Şirketimizin “sağlıktan güzelliğe” misyonunu hayatımın her alanında uygulamaya çalışmak. Kendim için, ailem için, ekibim için, paydaşlarımız ve ürünlerimizi kullananlar için…

HOBİM

Hayatımın her safhasında sağlık, enerji ve güzellik için mutlaka spor yapmak var. Jogging, yüzme, tenis ve kardiyo düzenli spor alanlarım. Dört köpek ve iki kedimizle birlikte ailecek evcimen yaşantımız en büyük keyfimiz.

YAŞAM MOTTOM

Her işin başı insan, sağlık, huzur ve mutluluk. Sağlık, huzur ve mutluluk da başarı gibidir, üzerinde emek harcamazsanız yakalayamazsınız.

TIRMANIŞ

“HEDEFİM İZ BIRAKMAK”

FORTINET BÖLGE DİREKTÖRÜ ARZU AKKAYA, “GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİNE ODAKLANDIK ” DİYOR.

Arzu Akkaya, 1995’te ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Network alanında çözüm sağlayan KoçSistem, Alcatel ve Cisco gibi çeşitli firmalarda görev alan Akkaya, 2001’de Secura firmasının kurulmasında ve devamında şirketin yönetiminde aktif görev aldı. 2004-2014 arasında Juniper Networks, 2014-2020 arasında ise A10 Networks Türkiye Ülke Müdürü olarak görev yaptı. Akkaya, Ocak 2020 itibarıyla Fortinet’in Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve Türkmenistan Bölge Direktörlüğünü yapıyor.

Fortinet’in çok hızlı büyüyen bir şirket olduğuna dikkat çeken Arzu Akkaya, “Yakın vadede planım Fortinet’te bir iz bırakabilmek, sağlıklı ve kalıcı büyümesinde rol alabilmek” diyor.

Akkaya, gündemini ise şöyle sıralıyor:

“Bugün ve yakın gelecekte en fazla konuştuğumuz konular SDWAN/SecureBranch, AI driven güvenlik çözümleri ve otomasyon olacak. Fortinet, 20’ye yakın alanda güvenlik ve ağ çözümü sunuyor. Firewall dışında kalan teknolojilerde de benzer şekilde yaygınlaşmayı hedefliyoruz. Bunun için iş ortağı ağımızı geliştirmek, onlara yenilikçi yaklaşımlarımızı daha çok anlatarak onları da bu dönüşüme hazır hale getirmek istiyoruz. Yakın gelecekte görünen o ki AI driven güvenlik ağlarının yanında ajandamızda güvenli iletişim ağları, 5G mobil, OT ve bulut güvenliği olacak.”

YOLCULUK

“Kategoriye yeni bir soluk getireceğim”

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Burçin Alev Ekşi, 2003-2008 arasında Coca-Cola İçecek’te ticari kanal pazarlama alanında görev aldı. Nestlé Türkiye’deki kariyerine 2008’de Nescafé 3ü1 Arada Marka Müdürü olarak başladı. 2011’de kahve karışımlarından sorumlu grup pazarlama müdürü, 2014-2016 arasında pazarlama ve iletişim müdürü, 2017’de tüketici iletişimi ve pazar araştırmaları müdürü oldu. 2018’de Nescafé Çatı Marka ve Kahve Karışımları Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü görevine getirilen Ekşi, 1 Temmuz 2020’de Nestlé Kahvaltılık Gevrekler İş Birimi Genel Müdürü oldu.

1.En önemli deneyimi

“İçgörü sistematiğini uygulayarak tüketicimizle bağımızı kuvvetlendirecek birçok yeni ürün ortaya çıkardık. Nescafé 2si1Arada Şeker İlavesiz, Nescafé 3ü1 Arada Sütlü Köpüklü ve yeni nesil sütlü Türk kahvesi Nescafé 3ü1Arada Keyf-i Türk bunlardan birkaçı. Bu ürünlerimizin hepsi tüketiciden tam not aldı ve iş birimimizin büyümesine yüzde 80’e varan katkıları oldu.

2.Kariyer hedefi

Ülkemizde tüketicilerin çok açık olduğu ve büyümekte olan bir kategorideyiz. En önemli hedefim ekibimle olabildiğince yakın çalışmak, iş birimini derinlemesine tanımak ve kahvaltılık gevrek kategorisine yeni bir soluk getirmek diyebilirim.

3.Gündemi

Nestlé’nin ‘Yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak’ amacı altında ortak değer yaratacak projeler geliştirmek önceliğimiz. Bu kapsamda Nesfit, Nesquik ve Corn Flakes markalarımızla sosyal sorumluluk projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz.”