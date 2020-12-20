Hedefim sürdürülebilir yüksek performans

BEHÇET YUMRUKÇALLI

TECH DATA TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

Eğitim Yolu

Kadıköy Anadolu Lisesi

(1979-1986)

İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

(1986-1990)

University of New Orleans, MSEE

(1990-1991)

Kariyer Yolu

Netaş, BT Takım Lideri (1992-1997)

Reuters Türkiye, Ürün Müdürü (1997-1999)

EMC Türkiye, Teknoloji Çözümleri Grup Direktörü (1999-2005)

NetApp Türkiye, Genel Müdür (2005-2019)

Tech Data Türkiye, Genel Müdür (2019- )

İŞ FELSEFEM

28 yıllık kariyerimde hiçbir şekilde vazgeçmediğim iş felsefemi, “şeytanın ayrıntılarda gizli olması” bilinciyle her seviyede şeffaflık, paylaşım ve bugünün işini yarına bırakmamak olarak özetleyebilirim.

ÇOCUKLUĞUM

Çocukluğumun hatırladığım ilk dönemlerinde hayalim astronot olmak ve uzaya çıkmaktı. İlerleyen dönemlerde ABD’de eğitim almayı ve orada bir yaşam deneyimi elde etmeyi kendime hedef olarak belirledim.

TERCİHİM

Hem eğitimimi bir üst seviyeye çıkarmak hem hayat tecrübemi artırmak adına yüksek lisans için ABD’ye gittim. Dönünce hemen çalışmaya başlamak istedim. Eğitimim ağırlıklı olarak elektronik/kontrol tabanlı bir seyir izlediyse de ben tercihimi bilişim/yazılımdan yana kullandım.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Çalışma hayatım boyunca dâhil olduğum tüm yapılarda güvenilir bir ekosistem oluşturmak ve bu yapıyı destekleyecek yetenekte ekipler kurmak en büyük başarım oldu. Bu sayede Türkiye pazarı için belirlediğimiz pazar hedeflerimize çok kısa zamanda ulaşabildik.

KARİYER HEDEFİM

Şu an kariyerimin olgunluk döneminde olduğumu düşünüyorum. İleride emekli olduktan yıllar sonra dahi BT sektöründe etik ve başarılı yönetici kimliğimle hatırlanmayı çok isterim.

BAŞARI FORMÜLÜM

Başarı formülüm; doğru kararlar verebilmek için ayrıntılara hâkim olmak, tecrübe ve içgüdülerime güvenerek kontrollü riskler almak, her türlü soruna pozitif ve çözüm odaklı yaklaşmak, tüm çalışma arkadaşlarımla açık iletişim içinde olmak ve insan ilişkilerine yüksek değer vermek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Şu an çalışmakta olduğum şirketin daha rekabetçi olabilmesi için özellikle dijital dönüşüm ortamında katma değerli çözümlerimizi çeşitlendirmek en önemli gündem maddem.

HOBİM

Yurt dışı seyahatleri ve okyanus aşırı gezilerin yanı sıra düzenli bir şekilde fitness yapıyorum. Film izlemek ve dostlarımla keyifli yemeklerde bir araya gelmek de sevdiklerim arasında.

YAŞAM MOTTOM

En büyük yatırım, düşlerinize yaptığınız yatırımdır. Pozitif vizyon pozitif aksiyon getirir.

TIRMANIŞ

“HEDEFİM SÜRDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK PERFORMANS”

ARZUM CFO'SU ARDA ALTINOK, “TEKNOLOJİYİ MALİ İŞLER DÜNYASINA DAHA FAZLA SOKACAĞIM” DİYOR.

Arda Altınok, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nün ardından 2002’de Deloitte Türkiye Denetim Bölümü’nde iş hayatına başladı. Ekim 2006-Mayıs 2008 arasında Deloitte New York ofisinde çalıştıktan sonra tekrar Deloitte Türkiye ofisine döndü. Mayıs 2008-Mart 2014 arasında Deloitte Türkiye ofisinde denetim bölümünde çalıştı ve kıdemli müdür pozisyonundayken Deloitte’tan ayrıldı. Ardından, Mart 2014-Haziran 2020 arasında, Doğuş Hospitality Grup Oteller Mali ve İdari İşler Direktörü olarak çalıştı. Altınok, Temmuz 2020’den beri Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nde mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı (CFO) olarak çalışıyor.

Altınok, bundan sonraki kariyer hedefini, “İletişime önem veren, hedefleri doğru belirleyen, yapılmak istenen konuların süreklilik arz etmesine önem gösteren bir lider olmaya devam etmek” şeklinde özetliyor. Ajandasının en önemli gündem maddelerini ise şöyle sıralıyor:

“Sürdürülebilir performansın en belirleyici faktörünün zaman yönetimi olduğunu düşünüyorum. Zamanı iyi yönetmek etkin ve efektif çalışmaktan geçiyor. Bunun için de ‘iyi iletişim’ ve ‘teknolojiyi en iyi şekilde kullanmak’ olmazsa olmazlar arasında. Teknolojik gelişmeleri mali işler dünyasına daha fazla sokmak ve bunun doğal sonucu olarak daha verimli çalışmak ajandamdaki en önemli konu.”

YOLCULUK

“Premium marka algısını yükselteceğim”

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of Portsmouth’ta siyaset bilimi eğitimi alan Savaş Çağlar, 2004’te mezun olduktan hemen sonra işe başladığı ve 6 yıl boyunca devam ettiği WMC Creative Reklam Ajansı’nda son 2 yıl ajans koordinatörü olarak görev yaptı. 2010-2013 arasında Vestel’de Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve Iran gibi ülkeleri kapsayan pazarlama iletişimi çalışmalarını sürdürdü. 2015-2016 arasında Atasay Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak görev yaptı. 2017-2020 arasında Şişecam’ın global tasarım markası Nude’un tüm global pazarlama iletişim çalışmalarını yürüten Çağlar, Temmuz 2020 tarihinde Geberit Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevini devraldı.

1.En önemli deneyimi

Şişecam’ın global tasarım markası Nude’un tüm global pazarlama iletişimi çalışmalarını yürütürken markanın dünyaca ünlü stil ikonu Iris Apfel ile yaptığı ve 2 Kristal, 1 Bronz Elma ile 1 Felis ödülü kazanan kampanyalarını yönettim. Tasarım konusunda Gaia & Gino’nun kurucusu Gaye Çevikel ile birçok projeye imza attım.

2.Kariyer hedefi

Sektörünün lideri bir marka olarak Geberit’in Türkiye, Özbekistan, Tacikistan, KKTC, Gürcistan, Azerbaycan, Irak ve Türkmenistan pazarlarında gerçekleştireceği çalışmalar bizim için heyecan verici. Bu noktada Türkiye ve hedef pazarlarımız içerisinde Geberit’in premium marka algısını daha da yükselterek, özellikle yeni sunacağımız koleksiyonlarımızdaki tasarım ve tasarımcı kimliğini öne çıkaracak çalışmalar yapmayı hedefliyorum.

3.Gündemi

Türkiye’nin ilk gerçek kanalsız klozeti Rimfree, ekim ayından itibaren tüketicimizle buluşuyor. Hijyenin son derece önem taşıdığı böyle bir dönemde üstün hijyen anlayışıyla Geberit kalitesi ve bilgisini buluşturacak bir tasarımı lanse etmek bize gurur veriyor.