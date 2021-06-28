Hedefimiz 50 yeni restoran

ZEKİ ARMAĞAN

BURDA BEBEK GENEL MÜDÜRÜ

Eğitim Yolu

Burhan Felek Lisesi

(1984-1987)

9 Eylül Üniversitesi, İşletme Bölümü

(1987-1991)

Kariyer Yolu

Procter&Gamble, Satış Temsilcisi, Bölge Müdürü

(1992-1998)

Dardanel, Bölgeler Müdürü

(1998 -1999)

Filiz Gıda/ Barilla, Ülke Satış Müdürü

(1998-2002)

Hedef Grup, Genel Müdür

(2002-2005)

Sertrans A.Ş, GMY Satış- Pazarlama

(2005-2009)

Hayat Kimya, İhracat Satış Direktörü, İç Pazar Satış Direktörü, Mısır Genel Müdürü

(2012-2019)

Burda Bebek, Genel Müdür

(2019- …)

İŞ FELSEFEM

Profesyonel iş hayatımın temel yapı taşını hedef sonuçlu olma anlayışı oluşturuyor. Bu kapsamda her zaman disiplinli ve planlı bir çalışma prensibi benimsiyor, kişisel gelişime katkı sağlayacak dinamikleri önemsiyorum.

ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukluk yıllarımda futbolcu olmayı hayal ederdim. Ancak futbolcu olmayı sağlayacak bir yeteneğim yoktu. Üniversite yıllarında ise akademisyen olmayı planlıyordum ama kariyer yolculuğumu başka bir yöne çevirerek farklı sektörlerde çalışma fırsatı elde ettim.

MEZUN OLDUĞUMDA

Mezun olduğumda akademisyen olma hayalim vardı ancak gelen fırsatları değerlendirerek sahada olmayı tercih ettim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Çalışma hayatımın özellikle yöneticilik yıllarında gerekli sistemsel alt yapıyı kurmak, takım oluşturmak en önemli başarım oldu. Tabii ki, bu süreç karşılıklı fayda sağlıyor. Bu süreçte tecrübelerimiz paralelinde çalıştığımız şirkete bir şeyler katmaya çalışırken aynı zamanda çok şey öğreniyoruz. Bu anlamda Filiz Gıda ve Hayat Kimya benim için çok ayrı bir öneme sahip.

KARİYER HEDEFİM

Kariyerimin sonuna doğru geliyorum. Aktif çalışma hayatımı bitirdikten sonra sektöre yeni satışçılar kazandırmak için eğitmenlik yapmak gibi bir planım var. Amacım yenilikçi, evrensel değerlere açık, işine tutkuyla bağlı satışçılar yetiştirmek.

BAŞARI FORMÜLÜM

Ben çok çalışmadan başarılı olunamayacağına inananlardanım. Bunun dışında iyi bir takım kurmak, takımın yöndeşliği çok önemli iki kriter. Her gün “İşimi daha iyi nasıl yapabilirim?”, “Benim bu işe katkım nedir?” diye kendime sürekli sorarım.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Başta ülke gündemi ve içinden geçtiğimiz ekonomik kriz. Paralel olarak şirketimin bu zor günleri en az hasarla atlatması için yapılması gerekenler. Bu kapsamda e-ticareti geliştirmek, çalışanların eğitim ve gelişimlerini desteklemek…

HOBİM

İlk olarak Fenerbahçe, benim için çok özel bir tutku. Tarih ve kişisel gelişim kitapları okumaksa kendime vakit ayırdığımda yaptığım en keyifli aktivitem.

YAŞAM MOTTOM

“Başarı” sadece sözcüklerde “çalışma”dan önce gelir. Başarının birinci koşulu çok çalışmaktır.





TIRMANIŞ

“HEDEFİMİZ 50 YENİ RESTORAN”

KFC TÜRKİYE CDO’SU HANZADE KUĞU BAŞ, “BENZERSİZ BİR BÜYÜME HİKÂYESİ YAZACAĞIZ” DİYOR.

İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezuniyetinin ardından aynı üniversitede yüksek lisansını ve doktorasını tamamlayan Hanzade Kuğu Baş, 2005’te özel bir proje tasarım ofisinde iş hayatına başladı. Baş, 2007 yılında Metro Group / Real Hipermarketleri’ne geçiş yaparak Emlak ve İş Geliştirme Bölümü’nde farklı görevlerde bulundu. 2011-2020 arasında McDonald’s Gayrimenkul Geliştirme Bölümü’nde farklı sorumluluklar üstlenen Baş, son görevinde emlak geliştirme, varlık yönetimi, inşaat ve ekipman departmanlarını yönetti. Baş, Eylül 2020’den bu yana KFC Türkiye’de Chief Development Officer (CDO) olarak çalışıyor.

“KFC’yi Türkiye’yi en hızlı ve karlı büyüyen QSR markası yapmak için ekibimle daha önce benzeri olmayan bir hikâye yazmayı hedefliyoruz” diyen Baş, yeni görevindeki en önemli gündem maddelerini şöyle sıralıyor: “En büyük gündemimiz, 2021 sonuna dek 50 yeni restoran açmak. Bu, daha önce KFC’nin tanık olmadığı bir büyüme hızı, dolayısıyla bunu hayata geçiriyor olmanın heyecanını yaşıyorum. Büyüme stratejimizle önümüzdeki 3 yılda dünya genelinde en hızlı büyüyen ülke olmayı ana hedefimiz olarak belirledik. Buna ek olarak YUM! Brands ile birlikte yürüttüğümüz ve markanın Türkiye’de bir ilk olacak projesi üzerinde ekipçe çalışıyoruz.”

YOLCULUK

“Güven ve iletişime odaklanacağız”

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1998’de mezun olan Ayça Kaşıkcı, Koç Grubu şirketlerinden Otokar'da insan kaynakları kariyerine başladı. 2001’denitibaren 14 yıl boyunca PepsiCo'da kariyerine devam etti. Kaşıkcı, son olarak 33 Avrupa ülkesinden sorumlu PepsiCo Avrupa İK Transformasyon Direktörü olarak görev yaptı. Mayıs 2015’te katıldığı Koton'da İK ve Transformasyon Genel Müdür Yardımcısı oldu. Kaşıkcı, 2019’da BSH Grubu’na Türkiye İK Kıdemli Direktörü olarak katıldı. 1 Ocak 2021 itibarıyla BSH Gelişmekte Olan Pazarlar Bölgesi, İnsan Kaynakları Kıdemli Direktörü olan Kaşıkçı

BSH Grubu’nda 130 ülkeyi kapsayan bir coğrafyanın insan kaynaklarından sorumlu.

1.En önemli deneyimi

20 yılı aşkın İK tecrübemde en çok transformasyon ve değişim yönetimi konuları belirleyici bir deneyim oldu. Yeniden yapılanma, birleşme, entegrasyon, global ve lokal seviyelerde iş ve operasyon modellerinin değişmesi aşamalarında İK süreçleri yönetiminde tecrübe edindim.

2.Kariyer hedefi

Profesyonel hayatımın başından beri meraklı ve cesur adımlar atarak inisiyatif almanın karşılığını başarı ve kariyer fırsatları olarak aldım. Gelecekte de başarı hedefimin merkezine yeni tecrübeler edinmeyi, farklı ortamları, dinamikleri ve kültürleri deneyimlemeyi alacağım.

3.Gündemi

Pandemiyle gelen yeni normalin merkezinde güven ve iletişim var. Bu iki sağlam temel üzerine liderliği, stratejiyi, performansı, fırsatları ve gelişimi eklediğimizde sürdürülebilir başarıyı inşa edebiliriz. Bu nedenle organizasyonumuzda güveni ve iletişimi daha da sağlamlaştırmak en önemli gündem maddelerimden.