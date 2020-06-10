Hızlı tzeslimat sektöründe son tablo

“Gelecek dönemde, pazarın potansiyelini fark eden, mevcut finansmanını değerlendirmek isteyen kurumların veya girişimcilerin pazara giriş yapacağını öngörüyoruz.”

KORONA ETKİSİ BÜYÜME YARATIR MI?

Koronavirüs pek çok sektörde durgunluğa neden olurken e-ticaret sektörünü hareketlendirdi. Bu da tabii ki kargo sektörüne yaradı. Evden çalışmanın ve evde kalmanın artmasıyla özellikle hızlı teslimat şirketlerine talep arttı. Getir Kurucusu Nazım Salur, “Şu anda içinde bulunduğumuz zorlu koşullar altında, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu fark edildi” diyor ve ekliyor: “Sektöre geniş perspektiften bakacak olursak, gelecek dönemde yatırımların ve istihdamın artacağını, operasyonun hem ağ hem de sayısal anlamda büyüyeceğini söylemek yanlış olmaz.” Salur ile hızlı teslimat sektöründeki son tabloyu konuştuk.

1-Hızlı teslimat sektörü 2019’u nasıl geçirdi? Sektör ne kadar büyüdü?

Deloitte’un geçen yıl yayınladığı rapora göre online perakende alanında tüketici ziyaretlerinin yüzde 70’ten fazlası mobil kanallar üzerinden geldi. Cironun da yüzde 60’tan fazlası yine mobil üzerinden yapıldı. Diğer yandan küresel gıda dağıtımı mobil uygulama pazarı büyüklüğü, 2017 yılında 3,79 milyar dolar civarındaydı. 2023 yılına kadar ise sektörün yüzde 27’lik Bileşik Yıllık Büyüme oranı kaydetmesi ve 16,61 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Fakat tüm bu tahminler, Aralık 2019’dan bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi öncesinde paylaşılan görüşler. İçinden geçtiğimiz dönemi de göz önünde bulundurarak, bu verilerin özellikle bizim sektörümüz için güncellenmesi gerekecek.

2-2020’nin ilk üç ayında sektörün büyüklüğü, oyuncu sayısı ne durumda?

Şu anda içinde bulunduğumuz zorlu koşullar altında, yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğu fark edildi. Liderliğini sürdürdüğümüz bu alanda bizimle birlikte farklı kurum ve fonlar tarafından desteklenen birkaç büyük oyuncu daha var. Aynı şekilde pazardan çekilmek durumunda kalan hem global hem de yerel oyuncular da görüyoruz.

3-Korona salgını ile başlayan talep sektörü nasıl etkiledi? İşinizde ne kadar artış oldu?

Bugünlerde en çok gündeme gelen konulardan biri de yeni dünya düzeni. Pek çok şirket evden çalışmaya geçiş yaptı. Mağazalar, alışveriş merkezleri kapandı. Ticaretin büyük kısmı online üzerinden yürüyor. Dolayısıyla bizim sektörümüz de ivme kazandı. Salgının azalması ile birlikte yeniden iş yerlerine dönüşler olacak, şu an çeşitli uygulamalar üzerinden yaptığımız toplantıları yine yüz yüze yapacağız. Ancak bahsi geçen bu yeni düzen ile birlikte, online alışveriş alışkanlığı kazanan kesim bunu sürdürecek. Sektörümüz özelinde de şu an yaşadığımız artışın belli bir noktaya eriştikten sonra dengeleneceğini düşünüyorum. Bizim pazarımız çok yeni olmasına rağmen, tüm talep artışları karşısında büyük ölçüde başarı gösteriyor. Getir’den örnek vermek gerekirse, vaka tespitine ilişkin ilk açıklamadan bu yana indirme oranımız yüzde 60, sepet tutarımız yüzde 50, iş hacmimiz ise yüzde 65 artış gösterdi.

4-Korona etkisi sektörde kendisini hangi alanlarda nasıl gösterecek?

Bu zorlu dönemde sektör olarak lojistik ve operasyon ağlarının önemini gördük. Daha çok insana hizmet götürebilmek için depo ve araç sayısı odak noktalardan biri oldu. Ek olarak, sektörümüzdeki artan talebi karşılamak için yapılabilecek iyileştirmeler gündeme geldi. Tüm bu bileşenler, gelecek dönemde tüm girişimleri yeni yatırımlar yapmaya, istihdamı artırmaya ve operasyonel olarak yeni birtakım fonksiyonlar geliştirmeye sevk edecektir.

5-Korona etkisiyle sektöre sizce bu yıl yeni oyuncular girer mi? Rekabet nasıl şekillenir?

Gelecek dönemde, pazarın potansiyelini fark eden, mevcut finansmanını değerlendirmek isteyen kurumların veya bireysel girişimcilerin pazara giriş yapacağını öngörüyoruz. Farklı oyuncuların sektörümüze girmesi de mobil ticaretin büyük önem kazandığı bugünlerde pazarın büyümesi için fayda sağlayacaktır.

6-Korona etkisinin sektörün iş yapış şekillerine yenilik getirmesini bekliyor musunuz?

Sektör olarak iyileştirmemiz gereken alanları gördük. Bu noktada her marka kendi stratejileri doğrultusunda birtakım adımlar attı ve yenilikler yaptı. Bu yeniliklerin bir kısmı, ortaya çıkan ihtiyacın (örneğin; siparişi kapıya bırak) karşılanmasına yönelik olmakla birlikte bazıları da kurumların aldığı inisiyatifler doğrultusunda yaşandı.

7-Hızlı teslimat sektörünü bugünlerde en çok zorlayan etkenler neler?

Bu sürecin başında sektörün karşılaşabileceği en büyük sorunun üretim ve sevkiyatın durması halinde ortaya çıkabileceğini düşünüyorduk. Şu ana kadar böyle bir problem yaşamadık.

İlk yasağın açıklandığı gece mobil alışveriş uygulamalarına ciddi bir talep oldu. Bu talebi sağlıklı bir şekilde yönetebilmek ve gerçekten ihtiyacı olan kullanıcılara hizmet götürebilmek en önemli konu. Kapıya teslimat yapan mobil uygulamaların da dengelenen taleple birlikte arzı daha sistematik bir şekilde yönetebileceğini düşünüyoruz.

8-2020 için sektör adına beklentileriniz neler? Yılı nasıl kapatırsınız?

Tüm dünyanın ekonomik olarak önünü göremediği bir dönemden geçiyoruz. Şu anda hedef koymanın çok doğru olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut durumda tek hedefimiz kullanıcılarımıza ihtiyaçlarını götürebilmek. Sektöre geniş perspektiften bakacak olursak, gelecek dönemde yatırımların ve istihdamın artacağını, operasyonun hem ağ hem de sayısal anlamda büyüyeceğini söylemek yanlış olmaz.

9-Sektörün taşıdığı ürün yelpazesine baktığınızda en büyük pay genelde hangi sektör ve ürün kategorilerinden geliyor? Korona etkisi ile birlikte bu nasıl değişti?

Market ürünleri alanında, hızlı teslimat sektörünün çıkış noktası, insanlara anlık ihtiyaçlarını ve canlarının çektiğini kısa zamanda ulaştırabilmekti. Fakat ilk vakanın açıklanmasından bu yana ürünlerin farklılaştığı bir grafik gözlemliyoruz. Bakliyat, makarna, konserve gıdalar, un, sabun ve kolonyada ciddi artış yaşanıyor. Uzun süre dayanabilecek ve stoklanabilecek ihtiyaç malzemelerine talep arttı. Gelecek günlerde de aynı şekilde seyretmesini bekliyoruz.

10- Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Gelecek dönemin, pazarımız için gelişime açık bir dönem olacağını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz zorlu süreç, insanların davranışlarında birtakım değişikliklere neden oluyor. Bunların en başında ise dijitalleşmeye dair adaptasyon sürecinin hızlanması geliyor. Orta ve uzun vadede bu dijitalleşme ve online ticaret kültürünün yerleşeceğini öngörüyoruz. Genç kitlenin zaten kullandığı bir dinamik, şu aşama orta yaşlı ve hatta yaşlı kesime de sirayet ediyor. Bu durum, online ticaret alışkanlığını hayatımızın her alanında görmemizi sağlayacak. Dolayısıyla, market alışverişlerinde de online tarafa belli oranda bir kayma olacağını söyleyebiliriz.