Öğrenmeye açık ekipler peşindeyiz

HAKAN ÖZKARA

IAS YAZILIM GENEL MÜDÜRÜ

EĞİTİM YOLU Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri (2000-2004) İstanbul Kültür Üniversitesi, MBA (2009-2011) İstanbul Kültür Üniversitesi, İşletme Doktora (İşletme Finansı) (2012-2018)

KARİYER YOLU Unitech Bilgisayar, Yazılım Geliştirici (1997-1998) MY Bilgisayar Sistemleri ve Danışmanlık, Kurucu Ortak (1998-1999) IAS Yazılım, Ar-Ge Yazılım Uzmanı (1999-2004) IAS Yazılım, Ar-Ge Müdürü (2004-2009) IAS Yazılım, Genel Müdür (2009-…)

İŞ FELSEFEM Her insana, her fikre ve bakış açısına saygı duymak, insanları yeni fikirler üretmeye ve bu fikirler üzerinden tartışabilmeye teşvik etmektir.

ÇOCUKLUĞUMDA İlkokuldayken, etrafımdaki insanlardan da aldığım motivasyonla, büyüyünce ülkeyi yöneteceğimi sanıyordum. Ortaokula gelip fizik ve matematiği tanıdıkça bu hayalim bilim insanı olmaya dönüştü. Lise yıllarında bir dönem savaş pilotluğuna da ilgi duydum ancak kısa zaman sonra bilgisayar dünyası en büyük tutkum haline geldi.

MEZUN OLDUĞUMDA Kendimi gerçekten ait ve parçası hissedebileceğim bir kurumda, potansiyelimi keşfedebileceğim, en önemlisi de beni zorlayacak işleri başarmanın hazzını hissedebileceğim bir işim olsun istiyordum. Ne şanslıyım ki istediğim gibi oldu ve bu sayede 21 yıldır aynı kurumda sıkılmadan, körelmeden çalışma fırsatı bulabildim.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM En önemli başarılarım diye düşününce aklıma gelen ilk örnekler aslında tek başına kendime değil iş hayatımda ekip arkadaşlarımla birlikte başardığımız şeyler. Bu bağlamda bakarsak sektöründe dünyadaki en büyük rakiplerini geride bırakan özelliklere sahip ve bu sayede 35 ülkede kullanılan bir ERP yazılımını üretmek diyebilirim.

KARİYER HEDEFİM İş hayatım boyunca kariyer hedefi olarak kurum içinde yükselmek yerine içinde bulunduğum kurumun hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışarak kurumumu ilerletmeye çalıştım. Bunu başarabildikçe kariyerimdeki ilerleme de kendiliğinden geldi. Bulunduğumuz noktada da en önemli kariyer hedefim IAS’nin bugüne kıyasla çok daha büyük ve alanında çok daha fazla ülkede bilinen bir kurum haline gelmesini sağlamak.

BAŞARI FORMÜLÜM Etrafındakilere ve kendine karşı dürüst olmak, bilgiye ve bilene değer vermek, sürekli öğrenmek, sabırlı ve kararlı olmak, öncelikleri doğru ayarlamak, gerektiğinde vazgeçebilmek ve elbette çok çalışmak. Bu hem kişiler için hem de kurumlar için geçerli.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM Son beş yıldır en önemli diğer gündemim ise dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 ve büyük veri. Bir taraftan bu alanda şirket olarak kurumsal çözümlerimizi müşterilerimizin değişecek ihtiyaçlarına şimdiden hazır hale getirmek için yoğun çaba harcıyoruz.

HOBİM Boş vakitlerimde aileme ve sinemaya zaman ayırmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça bisiklete biniyorum. Hatta güzel havalarda ayda üç dört gün ofise bisikletle gidiyorum. Bunların yanında Boğaziçi Üniversitesi’nde yarı zamanlı ders veriyorum. Gençlerle iç içe olmaktan bilgi ve deneyimlerimi onlara aktarırken onlardan bir şeyler öğrenmekten çok hoşlanıyorum.

YAŞAM MOTTOM Şikâyet etme, çözüm üret.

TIRMANIŞ

“ÖĞRENMEYE AÇIK EKİPLER PEŞİNDEYİZ ”

MİCROSOFT TÜRKİYE İK’DAN SORUMLU GMY. ESRA GAON, “EN ÖNEMLİ GÜNDEMİMİZ KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM ” DİYOR.

Esra Gaon Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nün ardından 2001 yılında Nicholson International’da İK Uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2002’de, Heidrick & Struggles’a İşe Alma Danışmanı olarak girdi, 2003 yılında ise Microsoft’ta İnsan Kaynakları İş Ortağı oldu. Aynı şirkette İK alanında Türkiye ve Orta Doğu ve Afrika Bölgeleri’nde farklı yöneticilik görevleri üstlenmeye devam eden Gaon, 2016’tan beri de Microsoft Türkiye İK’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. “Geleceğin liderlerini yetiştirmek için katkıda bulunabileceğim, bilişim teknolojilerinde kadın istihdamının artırılmasında etkim olabilecek görev ve sorumluluklar almak istiyorum” diyen Gaon, ajandasının en önemli maddesinin “kültürel dönüşüm” olduğunu şu sözlerle anlatıyor: “Microsoft Türkiye’de de gelişime açık bir İK kültürü benimsiyoruz. İK çalışmalarımızda kararlarımızın ve aksiyonlarımızın sonucu kurum kültürümüzü belirliyor. Çalışanlarımızın işini tutkuyla yapmalarını, araştırmacı olmalarını bekliyoruz. Son dönemde yeni bir iş kültürü belirledik ve İK dâhil tüm departmanlarda uyguluyoruz. ‘Her şeyi bilen’ den çok ‘her şeyi öğrenmeye açık’ bireylerle çalışmak istiyoruz.”

YOLCULUK

“Hedefimiz global oyuncu olmak” (Buket Işık Uzunoğlu- Abdi İbrahim Üretim Hizmetleri Direktörü) Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve ardından ODTÜ Polimer yüksek lisansı mezunu olan Buket Işık Uzunoğlu kariyerine 2002 yılında Vitalis Sağlık Ürünleri şirketinde ruhsat sorumlusu olarak başladı. 2005’te katıldığı Abdi İbrahim bünyesinde üretimin çeşitli bölümlerinde çalışarak Üretim Müdürlüğü görevini üstlendi. 2016’da Teknoloji Transfer Müdürü olan Uzunoğlu, 2020 itibarıyla Abdi İbrahim Üretim Hizmetleri Direktörü oldu.

1.En önemli deneyimi Teknoloji transfer müdürlüğü sorumluluğunu üstlendiğim ilk dönem olan 2016’da, Sağlık Bakanlığı “İlaçta Yerelleşme” sürecini başlattı. Kısa sürede güçlü bir ekip kurarak, hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde dünya devi ilaç firmalarıyla peş peşe anlaşmalar imzaladık.

2.Kariyer hedefi Avrupa ve Amerika ilaç pazarı olmak üzere global bir oyuncu olma yolunda stratejimizi şekillendiriyoruz. Kazakistan ve Cezayir’de kurulu tesislerimiz ile Türkiye’de sunduğumuz üretim hizmetini bu ülkelere de yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.

3.Gündemi Allergan firması ile Steril Oftalmoloji Tesisinde üretilmek üzere 4 ürünlük bir anlaşma imzalayarak büyük bir iş birliğinin temellerini attık. Proje kapsamındaki hedeflerin zamanında ve başarıyla hayata geçmesi Sağlık Bakanlığımız tarafından da takip ediliyor.