NESLİHAN UÇAR ÇADIRCI

HOPİ GENEL MÜDÜRÜ

Eğitim Yolu

İtalyan Lisesi

(1988 - 1995)

İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü

(1995 - 2000)

Kariyer Yolu

IBM Kontrat Yönetimi Uzmanı

(1999-2000)

Turkcell Teknik Satın Alma Uzmanı

(2000-2002)

Turkcell Katma Değerli Servisler Müdürü

(2002-2006)

Turkcell İş Ortaklıkları Servisleri Müdürü

(2006-2012)

Turkcell Dijital Medya Yönetimi Müdürü

(2012-2012)

Turkcell Kurumsal Pazarlama Çözümleri Direktörü

(2012-2015)

Agency SO.HO. Kurucu / Yönetici Ortak

(2016-2018)

Hopi Genel Müdürü

(2018 - …)

İŞ FELSEFEM

Vazgeçmemek! Sürekli çözüm üretmek, hızlı olmak ve her ne olursa olsun dürüstlük ve samimiyet.

ÇOCUKLUĞUMDA

İyi bir voleybolcu olmak en büyük hayalimdi. Çok uzun yıllar Eczacıbaşı yıldız ve genç takımlarında oynadıktan sonra talihsiz bir sakatlık geçirince sporu bırakmak zorunda kaldım. Hala voleybol maçlarını seyrederken zorlanırım duygusal olarak, o sakatlık olmasaydı ne olurdu diye merak ederim.

MEZUN OLDUĞUMDA

2000 yılında üniversiteden mezun olduğumda internet ve mobil teknolojiler çok yeni ama bir o kadar heyecan verici alanlardı. İktisat fakültesinden mezun olmama rağmen bankacılık ve finans alanında çalışmak istemediğimi, ancak yeni dünyada kariyerimi sürdürmek istediğimi çok iyi biliyordum. Öyle de oldu, 20 yıldır hep internet, mobil teknolojiler ve veri yönetimi konusunda ilkleri deneyen şirketlerde ve pozisyonlarda görev aldım.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Çalıştığım kurum, temsil ettiğim marka, bulunduğum pozisyon ne olursa olsun değerlerime bağlı kalmak, inandıklarımın arkasından gidebilmek ve en önemlisi kendim olmak.

KARİYER HEDEFİM

Tecrübeleriniz arttıkça asıl kıymetli olanın ve hedefin, her gün keyifle gideceğiniz, heyecanı ve hareketliliği yüksek, insanların hayatında fark yaratan kurum, takım veya ürünlerin bir parçası olmak olduğunu anlıyorsunuz.

BAŞARI FORMÜLÜM

Sadeleştir, önceliklendir, hayata geçir, başarı veya başarısızlıklarından öğren, tekrar tekrar dene.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Bugünlerde fintek iş alanında nasıl yeni hizmetler sunabiliriz, Hopi’yi kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmak adına nasıl zenginleştirebiliriz en önemli gündemimiz.

HOBİM

Mücevher tasarımı konusunda dönem dönem eğitim almaya devam ediyorum. Önce hayal etmek, sonra çizmek sonra da emek verip hayata geçirip kullanmak müthiş bir zevk.

YAŞAM MOTTOM

Düşme, nefes al ve devam et.

TIRMANIŞ

“ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ”

3M TÜRKİYE VE İSRAİL İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ ANIL USMANGİL, “DEĞİŞİM YÖNETİMİNE ODAKLANIYORUZ ” DİYOR.

Anıl Usmangil, Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği ve Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans programının ardından 2003’te Audio Elektronik’te insan kaynakları (İK) takım lideri olarak çalışmaya başladı. 2007-2011 arasında Turkcell’de kıdemli İK iş ortağı, Ocak 2012-Kasım 2012 arasında Turkcell Global Bilgi’de İK iş ortağı birim yöneticisi görevlerinde bulundu. Aralık 2012-Mart 2019 arasında 3M Türkiye’de tedarik zincirinden sorumlu İK müdürü olarak görev yapan Usmangil, Nisan 2019 itibarıyla aynı şirkette Türkiye ve İsrail İK direktörlüğü görevini yürütüyor.

“Benim için başarı ve mutluluğun tanımı, her zaman birlikte çalıştığım insanların hayatına değer katmak ve yeni liderler yetiştirmek oldu” diyen Usmangil, ajandasındaki konuları şöyle sıralıyor:

“Türkiye ve İsrail’in de içinde yer aldığı 17 ülkeden oluşan yeni bölgesel yapılanmamızla birlikte odağımızdaki konular arasında öncelikle çalışan memnuniyeti, daha sonra değişim yönetimi, çeşitlilik, uzaktan ekip yönetimi ve farklı esnek çalışma modelleri yer alıyor. Her konu özelinde çalışan lokal ve bölgesel ekipler kurarak, bu ekiplerin geliştirdiği projeleri hızlıca uygulamaya alıyoruz.”

YOLCULUK

“Bölgede yaygınlaşacağız”

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Samile Mümin, iş hayatına ilk adımını 1998’de Demirbank ve HSBC Bank kurumsal bankacılık bölümünde attı. 2004-2005 arasında İngiltere merkezli Lookers şirketinde araç finansmanı departmanında çalışan Mümin, 2006-2008 arasında Moody’s KMV Türkiye’de satış müdürü olarak görev yaptı. 2008-2012 arasında ise Asseco SEE, Türkiye’de iş geliştirme direktörü oldu. 2012-2019 arasında Experian Türkiye satış müdürü olan Mümin, 2019’dan itibaren Experian Türkiye Satış Direktörü olarak görev yapıyor.

1.En önemli deneyimi

En önemli başarım, “işi büyütmek”. Experian Türkiye’de geçirdiğim 7 yıllık süre içerisinde daha önce çalışmadığımız 14 yeni şirketle çalışmaya başladık.

2.Kariyer hedefi

Experian Türkiye’de geliştirilen yeni çözümlerin ve iş modellerinin bölgedeki diğer ülkelere uyarlanması en büyük hedefim. Yaşam ve iş dengesini korumak ve sürekli öğrenmeye devam etmek de amaçlarım arasında.

3.Gündemi

Merkezinde “veri” ve “analitik” olan, sektörler arası (finans ve telekom vb.) sürdürülebilir iş modellerine yatırım gündemimi oluşturuyor. Ayrıca KOBİ’lerin finansal ürünlere erişimini artıracak, yenilikçi ve alternatif veri kaynaklarını derlemek ve geliştirmek de gündemimde yer alıyor. Kredi riskinin manuel süreçlerden arındırılmış şekilde objektif olarak izlenebilmesi amacıyla sunduğumuz yapay zekâ çözümlerinin daha da yaygınlaştırılmasını hedefliyorum.