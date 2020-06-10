Önceliğimiz dijital dönüşüm

SABRİ SÖZEN

Volvo Cars, EMEA Bölgesi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

Eğitim Yolu

Namık Kemal Lisesi, Samsun

(1985–1988)

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

(1988-1993)

Kariyer Yolu

Ihlas Tarsan, Araştırma Geliştirme

(1993–1995)

Ulusoy Otomotiv, Servis Müdür Yardımcısı

(1995-1996)

Konvekta AŞ, Konstrüksyon Grup Şefi

(1996–1997)

Volvo Car Turkey, Garanti Uzmanı

(1997-1999)

Volvo Car Turkey, Yedekparça Müdürü

(1999-2002)

Volvo Cars Overseas Regional Office, Istanbul Hub Servis Müdürü

(2002- 2006)

Volvo Cars Overseas Regional Office, Istanbul Hub, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü

(2006 - 2013 )

Volvo Car Turkey, Satış Sonrası Hizmetler Direktörü

(2013 - 2015 )

Volvo Car Turkey,

Satış Sonrası Hizmetler & Yetkili Satıcı Ağ ve İş Geliştirme Direktörü

(2015 - 2017)

Volvo Car Turkey Genel Müdürü

2017-2020

Volvo Cars, EMEA Bölgesi Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

(2020-…)

İŞ FELSEFEM

Temel iş felsefem yaptığım işin tüm ayrıntılarına vakıf olarak, soruna değil çözüme odaklı çalışmaktır. Yönettiğim ekibin de aynı felsefeyle çalışmasını teşvik ederek, inisiyatif alabilmeleri için gereken hareket alanını sağlamaya özen gösteririm.

ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukluğumda hayalim futbolcu olmaktı. Almanya’da aslında oldukça da başarılı bir grafik çizmekteydim ancak Türkiye’ye dönüş yaptığımızda, okulla sportif faaliyetleri birlikte yürütemeyeceğimi anlayarak eğitim hayatıma odaklandım.

MEZUN OLDUĞUMDA

Makine mühendisi olarak mezun olduğumda aslında Ar-Ge mühendisi olarak ürün tasarlamayı ve bu alanda kariyer yapmayı hayal etmiştim. Otomotiv dünyasının başka bir cazibesi olduğunu fark ettiğimde ise kariyerime bu kulvarda devam etme kararı aldım.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

En önemli başarım arada herhangi bir satış veya pazarlama görevi almadan, satış sonrası hizmetler departmanından genel müdür görevini üstlenmemdir. Volvo Car Turkey bünyesindeki ilk Türk genel müdür olmam tabii ki bu başarıyı ayrıca taçlandırmıştır.

KARİYER HEDEFİM

Volvo Car Turkey Genel Müdürlüğümün ardından, bu yıl şubat ayında EMEA başkan yardımcısı görevine yeni atandım. Burada gerçekleştireceğimiz değişim ve dönüşümün ardından elbette şirketimin bana uygun göreceği yeni görevleri sabırsızlıkla bekleyeceğim.

BAŞARI FORMÜLÜM

Başarıya ulaşmamdaki temel unsur, ekip çalışmasına özen göstererek, bilgi birikimimi daima ekibimle paylaşmam. Her dönem kendime rakip yetiştirerek ekibi dinç tutmayı başardım.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Yeni görevimde en önemli gündemim, tüketici sadakati oluşturacak SSH projeleri ve süreçleri geliştirmek suretiyle değer katacak hizmet ve ürün yelpazesi sunmak.

HOBİM

Futbol oynamaktan ve özellikle balık tutmaktan çok keyif alıyorum. Olta başında beklerken gündelik hayatın tüm stresinden uzaklaşabildiğim için daha çok bu hobime vakit ayırıyorum.

YAŞAM MOTTOM

Her şeye rağmen hayat çok güzel ve bunu paylaşabileceğim muhteşem bir eşim, dünya tatlısı kızlarım ve harika dostlarım var.

TIRMANIŞ

“ÖNCELİĞİMİZ DİJİTAL DÖNÜŞÜM”

MEY DIAGEO FİNANS VE DİJİTAL TRANSFORMASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZLEM YEŞİLDERE, “SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN İNOVASYON VE ÇEVİKLİĞE ODAKLANDIK” DİYOR.

Özlem Yeşildere, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nin ardından Manchester Üniversitesi’nde (UMIST) İşletme Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. İş yaşantısına 1992’de Ak-Kim Kimya’da (Ak-Kök Grup) Yönetim Danışmanı olarak adım attı. Daha sonra Procter&Gamble Türkiye ve Avrupa’da 17 yıl çeşitli liderlik görevleri üstlendi. Ardından sırasıyla Philips Orta Doğu ve Türkiye’den Sorumlu CFO ve Yönetim Kurulu Üyesi, Mobiliz Bilgi İletişim Teknolojileri Genel Müdürü, Koton Mağazacılık Finans ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini üstlendi. 2019’da Finans ve Dijital Transformasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Mey Diageo’ya katıldı.

“Sürdürülebilir büyüme için inovasyon ve bunu sağlayacak şekilde organizasyonun dönüşümü ajandamın en önemli maddesi” diyen Yeşildere şöyle devam ediyor: “Dünyada dijitalleşme, otomasyon, yapay zekâ alanlarındaki gelişmeler demografik gelişmelerle birleşince iş yapış şekillerini çok değiştiriyor. 2030 yılına kadar yaklaşık 800 milyon kişinin yarısının iş değiştireceği, yeni beceriler kazanacağı düşünülüyor. Bu dünya içinde başarılı olmak daha çevik olmayı ve yeni becerileri hızlı benimsemeyi gerektiriyor. Ben de bu dijital transformasyonu nasıl hayata geçiririz konusu üzerine çalışıyorum.”

YOLCULUK

“Odağımız immüno-onkoloji”

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu olan Tülfer Aksöyek Sezer, iş hayatına Ocak 1997’de İbrahim Etem Ulagay’da ruhsatlandırma uzmanı olarak başladı. Ardından Merck İlaç start-up projesinde yer aldı. Temmuz 2009’da Smith-Kline Beecham İlaç’a geçti ve Glaxo ile birleşmesiyle birlikte Haziran 2006’ya kadar ruhsatlandırma yöneticisi olarak görev yaptı. Haziran 2006’da Bristol-Myers Squibb (BMS) Türkiye Ruhsatlandırma Müdürü olan Sezer, Nisan 2008’den beri BMS Türkiye Ruhsatlandırma Direktörü olarak çalışıyor.

1.En önemli deneyimi

Çalışma hayatım boyunca benim için en önemli deneyim, hiç kuşkusuz şu anki rolüme atanmam oldu. Burada edindiğim tecrübe ruhsatlandırma bakış açısından öte, çok daha geniş bir perspektifte strateji kurma yeteneğimi öne çıkardı.

2.Kariyer hedefi

Global stratejilerimizi Türkiye’deki mevcut regülasyonlar dâhilinde uygulamaya çalışırken, farklı ülke uygulamalarını da işin içine katmak durumundayım. Şüphesiz bazı alanlarda uygulamada güçlükler yaşanabiliyor. Zoru başarabilmek benim en büyük hedefim.

3.Gündemi

Şu an immüno-onkoloji alanında yeni tedavileri Türkiye’deki hastalarımızın erişimine sunmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye’deki ihtiyaca yönelik ve karşılanmamış tedavinin olduğu durumlardaki endikasyonlara öncelik veriyoruz.