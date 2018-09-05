Oyunu değiştirecek şirketler

GİRİŞİM

OYUNU DEĞİŞTİRECEK ŞİRKETLER (GRAFİKLİ)

CB Insights araştırma şirketi geçtiğimiz günlerde yayınladığı “Game Changers” (Oyunu Değiştirenler) raporuyla yakın gelecekte “dünyayı değiştirebilecek” potansiyeldeki teknoloji girişimlerini açıkladı. Raporda öne çıkan konular şöyle:

YENİLEYİCİ TIP: Prellis Bilogics adlı start up lazer bazlı 3 boyutlu yazıcıları kullanarak insan dokusunu ve organlarını inşa edebiliyor. Şirket organ üretimi için laboratuvar ortamında hücre tabakalarını tek tek oluşturup, doku iskeletini inşa ediyor. Şimdiye dek 2 milyon doların üzerinde yatırım alan girişimin ilk amacı organ naklindeki donör yetersizliğine çare olmak.

SENTETİK HAYVANSAL ÜRÜNLER: Bill Gates, Richard Branson gibi isimlerden 20 milyon dolar yatırım alan Memphis Meats laboratuvarda hayvan kök hücreleri üreterek “gerçek et” inşa edecek teknolojiyi geliştiriyor. Teknolojisinin geleneksel et üretimine kıyasla yüzde 90 daha az sera gazı salınımı, toprak ve su kullanımı anlamına geldiğini söyleyen şirket seri imalata geçtiğinde geleneksel eti tamamen ikame etmeyi hedefliyor.

SENTETİK TARIM: 2050’de dünya gıda ihtiyacının yüzde 98 artacağı ve ancak ürün verimi artırılırsa bu talebin karşılanacağı düşünülüyor. 320 milyon dolar yatırım alan Indigo Agriculture adlı start up bitki sağlığını ve tarımsal üretimi iyileştirmek amacıyla mikrobiyal çözümler geliştiriyor. Şirket kalıtımsal dizilim ve bilişimsel biyoenformatik kullanarak hangi mikropların bitki sağlığına en iyi geldiğini tahmin ediyor.

AI ÇİPLERİ Alibaba, Lenovo gibi yatırımcılardan 101 milyon dolar yatırım alan Cambricon, derin öğrenmeyi gerçekleştirmek için insan sinir sistemini taklit eden ve insan beyninden esinlenen bir işlemci çip geliştiriyor. Bu çipler bilgisayar görüntülemesi, otonom sürüş ve uçuş, güvenlik izlemesi ve ses tanıma gibi işlerde yapay zekayı (AI) aktif hale getiriyor.

BÜYÜK SİMÜLASYONLAR Horizons Ventures ve Andreessen Horowitz gibi isimlerden 554 milyon dolar yatırım alan Improbable Worlds kullanıcının, “milyonlarca davranışı ve etkileşimi gerçek zamanlı taklit eden bir dünya” kurmasını sağlayan bir işletim teknolojisi geliştiriyor. Bu teknoloji kurumların seçimlerinin sonuçlarını gerçek dünyada uygulamadan önce anlamalarına imkan sağladığı için ticaretten güvenliğe pek çok sektörü etkileyecek.

YAPI ENDÜSTRİSİ (Foto Kodu: FILE #: 42881892 ya da FILE #: 136656258 )

OTONOM İNŞAAT DÖNEMİ BAŞLADI

ABD Sanayi ve Ticaret Odası’nın 2017 yılı ikinci yarı verilerine göre müteahhitlerin yüzde 95’i ihtiyaç duydukları nitelikli çalışanı bulmakta zorluk çekiyor. Ve istihdamdaki bu sıkıntının 2018’in ilk yarısında daha da artacağını öngörüyorlar.

YENİ NESİL İŞ MAKİNALARI Tam da bu noktada inşaatta otomasyona odaklanan teknoloji şirketlerinin yakın vadede sektörün işgücü sorununu çözeceği düşünülüyor. Örneğin Built Robotics şirketi hafriyat makinalarının otomasyonuna yönelik teknoloji üretiyor. Şirket otonom araçlardaki sensörleri inşaat makinalarına uyumlulaştırıp, içlerine yerleştiriyor. Ayrıca temel kazma ve düzleme işlemleri için geliştirdiği otonom bir yazılımla bu makinaların uzaktan idare edilmesini sağlıyor.

DUVAR USTASI ROBOT Construction Robotics ise SAM100 adını verdiği duvar ustası robotuyla tuğla dizme işine çözüm sağlıyor. Şirketin geliştirdiği üç boyutlu yazılım SAM100’ün tasarlanan duvarla eşleşecek mükemmellikte tuğlaların yerleştirilmesine imkan veriyor. Tabii işe başlamadan önce robota çimento ve tuğla yüklemesi yapılırken, iş sırasında sadece bir “gerçek” duvar ustasının bağlantı noktalarındaki denetimine ihtiyaç oluyor.

ÜÇ BOYUTLU YAZICIYLA KOPYALAMA Bir diğer teknoloji şirketi Apis Cor ise tamamen insansız inşaat üzerine çalışıyor. Şirket halen geliştirdiği 3 boyutlu mobil inşaat yazıcısıyla bir projeyi tüm haliyle inşaat sahasına kopyalamayı hedefliyor. Deneme çalışmaları sırasında bir evi tam bir günde kopyalayan Apis Cor, en az 175 yıllık dayanıklılık vadediyor. Tüm bu şirketler yapı endüstrisine sadece hız ve verimlilik değil aynı zamanda iş güvenliği kaynaklı sorunlarından da kurtulmayı vadediyor.

DÖNÜŞÜM

AKILLI ŞEHİR PAZARI BÜYÜYOR (GRAFİKLİ)

IDC’nin (International Data Corporation) son araştırmasına göre akıllı şehir teknolojilerine yatırımın global büyüklüğü 2018 yılı sonunda 80 milyar dolara, 2021’de ise 135 milyar dolara ulaşacak. Bu alandaki harcamaların akıllı ulaşım, veri bazlı kamu güvenliği, esnek enerji ve altyapı konularına yoğunlaşması bekleniyor.

Akıllı trafik/şehir taşımacılığı ve sabit görüntülü gözetlemenin yatırımlardan alacakları pay düşünüldüğünde bu teknolojilerden en fazla kullanılan ilk ikisi olacağı düşünülüyor.

Bunları akıllı açık hava ışıklandırması ve çevre izlemesi teknolojilerinin takip etmesi öngörülüyor.

Rapor yine de dünyanın farklı bölgelerinde yatırımın odaklanma sırasının değişebileceğini söylüyor. Örneğin ABD, Japonya ve Avrupa’da akıllı trafik ve şehir taşımacılığı yatırımdan en büyük payı alırken, Çin’de sabit görüntülü gözetleme, Japonya’da ise çevresel izleme konuları öne çıkıyor.

2018 yılsonunda tahmin edilen 22 milyar dolar yatırımla akıllı şehir teknolojileri marketinin en büyüğü ABD olurken, onu 21 milyar dolarla Çin takip ediyor. Her iki ülke için de 2017-2021 arasında pazarın yıllık ortalama büyüme oranı sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 19,3 olması bekleniyor. Y

ine aynı aralıkta pazara yatırımda en büyük yıllık büyümenin ise Latin Amerika (yüzde 28,7) ve Kanada’da (yüzde 22,5) gerçekleşmesi öngörülüyor. IDC Müşteri İçgörüleri ve Analiz Grubu Direktörü Serena Da Rold, “Akıllı şehirler eskiden bağımsız pilot projeler olarak dikkat çekerken artık ciddi teknoloji yatırımları çekecek boyutta bir pazar büyüklüğüne doğru yol alıyor” diyor.

SAĞLIK (Foto Kodu: FILE #: 30690603 ya da FILE #: 114365319)

AĞRI VE KRİZLER SON BULACAK

NÖROTEKNOLOJİ ÖNE ÇIKACAK ABD merkezli Neuroscience Topluluğu’na göre bunama ve Alzheimer gibi beyin kaynaklı hastalıkların global ekonomiye zararı 2030 yılında 6 trilyon dolara ulaşacak. Ve bu rakam kanser, diyabet gibi yaygın hastalıkların yaratacağı ekonomik yükün çok üzerinde olacak. Bu yüzden beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesine ve onarılmasına odaklanan nöroteknoloji çalışmaları sağlık teknolojisi pazarının çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Neurotech Report’un son araştırmasına göre 2016’da sadece cihazlar kısmında 7,6 milyar dolarlık hacme sahip olan pazarın 2020’de 12 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Buna nöroteknik medikal uygulamaları ve nöroteknoloji bağlantılı işleri eklediğimizde toplamda yıllık 150 milyar doların üzerinde gelir getiren bir sektörden bahsedebiliyoruz.

EPİLEPSİYE ÇARE ARAYIŞI Depresyon ve uyku bozukluklarının tedavisine de odaklanan nöroteknolojinin yeni ilgi alanı ise artık akut ağrı ve krizlerin tedavisi. Örneğin Neuros Medical şirketi dış sinir sistemindeki duyusal sinirlere yüksek frekanslı uyaranlar göndererek kronik ağrıları önleyecek bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirket özellikle ameliyat sonrası ağrılar, migren ve yüz nevraljisi ağrılarının yok edilmesine odaklanıyor. Geliştirilmekte olan bir başka teknoloji ise epilepsi tedavisi üzerine. NeuroPace şirketinin geliştirdiği RNS System adlı beyin içine implant edilen cihazla epilepsi krizlerini önlemeyi amaçlıyor. Cihaz takıldığı beynin elektrik modelini öğrenerek krizi işaret edecek olağandışı aktiviteleri fark ediyor ve beyin dalgalarını normalleştirmek için kısa titreşimler gönderiyor. Benzer uygulamaların Parkinson hastalığının tedavisinde de kullanılması öngörülüyor.