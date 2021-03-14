“PAZAR BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

KAĞAN DAĞTEKİN

Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su

Eğitim Yolu

İstanbul Erkek Lisesi

(1986-1993)

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü

(1994-1998)

Koç Üniversitesi Executive MBA

(2005-2006)

INSEAD Paris Advanced Management Programme

(2016)

Kariyer Yolu

Ford Otosan, Pazarlama Stratejileri Uzmanı

(1998-2000)

Askerlik

(2000-2001)

Ford Otosan, Ürün Uzmanı ve Transit Connect Lansman Koordinatörü

(2001-2003)

Ford Otosan, Satış Destek Ekip Lideri

(2003-2005)

Ford Otosan, Ürün Müdürü

(2005-2006)

Otokoç Otomotiv, Pazarlama Müdürü

(2007-2008)

Otokoç Otomotiv, AVIS Günlük Kiralama Satış Operasyon Müdürü

(2008-2009)

Otokoç Otomotiv, Günlük & Uzun Dönemli Kiralama Grup Müdürü

(2009-2011)

Grupanya.com, Genel Müdür Yardımcısı İş Geliştirme ve Satış

(2011)

Perabulvari.com, Kurucu Ortak

(2011-2012)

Borusan Otomotiv, Premium Kiralama Kurucu Genel Müdürü

(2012-2019)

Borusan Otomotiv, İcra Kurulu Üyesi

(2017-2019)

Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO

(2019-….)

İŞ FELSEFEM

İş felsefem basit, güzel bir iz bırakmak… Hepimiz gelip geçiyoruz. Başarılar da var başarısızlıklar da. Ben hep benden sonra işimi devralacaklara tıkır tıkır çalışan bir iş bırakmaya ve beraber olduğum tüm paydaşlarım için güzel bir iz olmaya gayret ettim.

ÇOCUKLUĞUMDA

Çocukluğumda araba plakalarını ezberleme oyunu üretmiştim. Karşıma sürekli 48 KD ile başlayan arabalar çıkıyordu. KD adımın baş harfleriydi. İçimden “Galiba büyüyünce çok arabam olacak, bu bir işaret olmalı” diye geçirirdim. Hayatımda o kadar çok otomobilim halen olmadı ama hayatım otomobiller oldu. Ufak farkla da olsa tutturmuşum sanırım.

MEZUN OLDUĞUMDA

Mezun olduğumda kolayca iş bulacağımı, hatta teklifler arasından en işime geleni seçeceğimi sanmıştım. Hiç öyle olmadı. Kişisel melekelerin, çok çalışmanın, ‘ortalama yapmanın’ steril faktör olduğunu anladım. O günden itibaren kariyerimi tırnaklarımla kazıyarak, yol ayrımlarına gelince içgüdülerimi de dinleyerek cesur olup risk alarak ilerlemeye çalıştım.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Kimsenin efendisi olmaya soyunmadan kimsenin de adamı olmadan yürümeyi başardım.

KARİYER HEDEFİM

Hangi işi yaparsam yapayım hedefim, azami 3-4 yıl içinde yatay/çapraz bir adım, 7-8 yıl içinde ciddi bir üst açılım hedeflemek şeklinde oldu. Başarılı bir liderin bu süreler zarfında işi hedeflediği noktaya getirmesi gerektiğine inanıyorum. Getirdiysen sonraki adıma geçmelisin, getiremediysen başarabilecek birine bırakmalısın.





BAŞARI FORMÜLÜM

Yaptığıma bir değer katmak, kendimden bir iz bırakmak arzusuyla yanıp tutuştum. Formüle etmek gerekirse… “Tutku + Yenilik katmak + Özverili Çalışmak + İnsana Değer Vermek” şeklinde özetlenebilir.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Doğan Holding’in otomotiv işinin yeni markalar alarak ve yeni iş alanları yaratarak büyümesini sağlamak. 5 yıl sonra ise otomotiv/mobilite alanında çalışmayı arzu eden yeni mezunların içinde olmaktan memnuniyet duyacakları bir ekip yaratmak.





HOBİM

2 teker tutkunuyum. Bisiklete biniyorum. Motosikletle vakit geçirmek benim için bir terapi ve yaşam rengi… Boş zamanlarımda oğlumla maket yapmayı severim.

YAŞAM MOTTOM

Şikâyet etme, çözüm ol. Bunu başarabilen, seni besleyen insanlardan oluşan bir ağ yaratmaya çalış.

TIRMANIŞ

“PAZAR BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

NESTLÉ SÜTLÜ İÇECEKLER İŞ BİRİMİ GENEL MÜDÜRÜ BUSE AKSU ÖZGEN, “DİJİTALLEŞME VE YENİ ÜRÜNLERE ODAKLANDIK ” DİYOR.

Buse Aksu Özgen, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü 2002’de tamamladı. İş hayatına aynı yıl Nestlé Türkiye’de Yönetici Aday Programı’yla başladı. 2003’te satış ekibine katılarak Distribütör Yönetimi ve Kanal Kategori Geliştirme alanlarında çalıştı. 2005’te Çikolata ve Şekerleme İş Birimi’nde pazarlama ekibine katıldı. 2010-2011 arasında Nestlé’nin İsviçre’deki merkez ofisinde görev yaptı. 2012’de pazar araştırmaları müdürü ve dijital şampiyon olarak geri döndü. 2015’te Nescafé Dolce Gusto Kahve Makinaları’nın start up sürecini yönetmek üzere iş birimi müdürü olarak atandı. Özgen, 2018’den itibaren Nestlé Sütlü İçecekler İş Birimi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

Özgen, bundan sonra da Nestlé’nin büyüme ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda piyasaya yenilikler getirmeyi ve e-ticaretle entegre dijital kampanyalara hız kesmeden devam etmeyi hedeflediğini anlatıyor ve ajandasını şöyle özetliyor:

“Son zamanlarda en önemli gündemimiz, global çerçevede de öncülük ettiğimiz ‘laktozsuz ve şeker ilavesiz Nesquik süt’ ile ‘Nescafé Xpress şeker ilavesiz ve tatlandırıcısız’ ürünlerimizin lansmanı oldu. Bu iki ürünü Türk mühendislerimizle tamamen Türkiye’de geliştirip ürettik. Türkiye’de aromalı çocuk sütü kategorisine yepyeni bir soluk getiren laktozsuz ve şeker ilavesiz Nesquik, bu anlamda Nesquik dünyasında bir ilk olma özelliği taşıyor. Süpermarket kanalında lideri olduğumuz bu pazarı daha da büyütmeyi hedefliyoruz.”

YOLCULUK

“Kamu iş birliğinde yenilikçi tedavileri getireceğiz”

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve University of Southern California Kamu Politikası yüksek lisansı mezunu olan Orkun Erkuş, 2004-2005 arasında Milli Prodüktivite Merkezi’nde çalışma hayatına başladı. Erkuş, 2005-2018 arasında Hazine Müsteşarlığı’nda sırasıyla Hazine Uzman Yardımcılığı, Hazine Uzmanlığı ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018-2020 arasında Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nde (AİFD) pazar erişim direktörü olarak çalıştı. Erkuş, 2020 itibarıyla Roche İlaç Türkiye’de pazar erişimi ve sağlık politikaları direktörü olarak görev yapıyor.

1.En önemli deneyimi

En büyük başarım olarak atfettiğim kariyer adımlarım; sosyal güvenlik reformu, istihdam teşvikleri, sağlık sisteminin kapsamının optimum düzeyde tutulması gibi insanların hayatlarında doğrudan etkisi olan ve sonuçlarının net gözlemlendiği projelerde yer almak oldu.

2.Kariyer hedefi

Bugüne dek hem kamuda hem de STK’da görev yaptım. Roche İlaç Türkiye ise ilk özel sektör iş deneyimim oldu. Kariyer geçmişimdeki farklı deneyimlerin sağladığı geniş vizyonun, özellikle “pazar erişim ve sağlık politikası” alanına yeni bir bakış açısı getirme ve ekosistemin verimliliğini artırma konusunda bana yardımcı olacağına inanıyorum.

3.Gündemi

Ajandamın en önemli maddesi kamuyla iş birliği içerisinde geliştirilecek model ve projelerle karşılanmamış ihtiyaçlara çözüm olacak ve diğer ülkelerdeki hastaların erişiminin olduğu yenilikçi tedavilere, Türkiye’deki hastaların da en kısa zamanda erişebilmesini sağlamak.