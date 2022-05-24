“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANDIK”

KAYA KURŞUN

TÜRK HENKEL BEAUTY CARE GENEL MÜDÜRÜ

Eğitim Yolu

Kadıköy Anadolu Lisesi

(1991-1999)

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü

(1999-2004)

Kariyer Yolu

Barsan Global Lojistik Kilit Müşteri Yöneticisi

(2005-2008)

Türk Henkel Beauty Care Zincir Mağazalar Müşteri Yöneticisi

(2008-2013)

Türk Henkel Beauty Care Ulusal Müşteriler Kanal Müdürü

(2013-2016)



Türk Henkel Beauty Care Geleneksel Kanal Müdürü

(2017-2017)

Türk Henkel Beauty Care Satış Direktörü

(2018-2021)

Henkel Beauty Care Bölge Satış Koordinatörü (Orta Doğu ve Afrika)

(2018-2019)

Türk Henkel Beauty Care Genel Müdürü

(2022-…)

İŞ FELSEFEM

İş hayatımda dürüstlüğün, en zor karar anlarında bile her kapıyı açabildiğini deneyimledim. Merkeze doğruluk ilkesini yerleştirdiğinizde, adil ve tarafsız düşünme biçimini de geliştirebiliyorsunuz. Ancak bu sayede iş yaşam dengesinin sağlanabileceğine inanıyorum.

ÇOCUKLUĞUMDA

Hatırladığım günden bu yana, kendimi bir futbol topunun peşinden koşarken buldum. Çok yetenekliydim ve hayalim de taraftarı olduğum takımda bir gün 9 numaralı formayı giymekti. Ancak bu hayalim ne yazık ki gerçeğe dönüşmedi.

MEZUN OLDUĞUMDA

Üniversiteden mezun olduğumda, farklı kültür ve milletlerden insanların çalıştığı global bir şirkette yer almak istiyordum. Son 15 yılda bu şansı yakalayabilmiş olmak, kendimi tanıma ve geliştirme yolculuğumda bana çok katkı sağladı.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Ekip arkadaşlarımla 2018’de ansızın değişen pazar şartlarında başarı için tamamen farklı bir iş modeli benimsedik. Satış ekibimizin profil dönüşümünü gerçekleştirerek daha az geçilmiş olan yoldan ilerledik. Bu yolculuğun sonunda globalde 2 yıl art arda en iyi ülke seçilmeyi başardık.

KARİYER HEDEFİM

Öncelikli hedefim, Henkel’in Türkiye’deki sağlıklı büyümesini sürdürmesine ve pazardaki gücünü artırmasına katkı sağlamak. Orta vadedeyse Henkel Global’de farklı roller almayı hedefliyorum.

BAŞARI FORMÜLÜM

Motivasyon kavramına hak ettiğinden fazla anlam yüklendiğini ve disiplinin göz ardı edildiğini düşünüyorum. Başarının ancak iyi bir planlama ve sağlam disiplinle geleceğine inanıyorum.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Dünya ve Türkiye, kaotik bir sosyal, ekonomik ve siyasi dönüşüm sürecinden geçiyor. Ana gündemim, bu süreci en iyi biçimde analiz edip kendimi ve şirketimi doğru şekilde değişim sonrasına hazırlamak ve taşımak.

HOBİM

Okumak, çocukluğumdan beri en sevdiğim uğraş oldu. Son yıllarda en sevdiğim şeyse ailemle birlikte mavinin ve yeşilin olduğu yerlerde bulunabilmek.

YAŞAM MOTTOM

Şans hazırlıklı olanı tercih eder.

TIRMANIŞ

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ODAKLANDIK”

PINAR SU VE İÇECEK PAZARLAMA MÜDÜRÜ PELİN GÜLBAY ÖZDEMİR, “KARBON NÖTR ÜRÜNLER ÜRETİYORUZ” DİYOR.

Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan Pelin Gülbay Özdemir, kariyerine Kimberly-Clark Türkiye’de marka müdür yardımcısı olarak başladı. Yaklaşık 3 yıl sonra marka müdürü, 2 yıl sonra da kıdemli marka müdürü olarak atandı. Burada görev aldığı 2005-2011 arasında Huggies Türkiye ve Huggies Little Swimmers lansmanlarında aktif rol oynadı, Kimberly-Clark Türkiye’nin pazar gelişimine katkıda bulundu. 2011’de 3M Türkiye’de pazarlama müdürü oldu. Özdemir, 3M Türkiye’deki 7 yıllık görevinin ardından 2018’de başladığı Pınar Su ve İçecek Pazarlama Müdürlüğü görevine halen devam ediyor.

Özdemir, yeni görevindeki ajandası şöyle sıralıyor:

“Gündemimizin ilk sırasında sürdürülebilirlik çalışmalarımız var. Özellikle pandemide kısıtlı doğal kaynakların etkin ve verimli yönetimine odaklanarak sürdürülebilirliğe daha çok yatırım yapmaya karar verdik. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ‘karbon nötr’ ürünlerini üreten ilk içecek firması olduk. 2020’de karbon emisyonu yoğunluğumuzu baz yıl 2010’a kıyasla yüzde 33 azaltmayı başardık. 2011’den bu yana sürdürdüğümüz Ar-Ge çalışmaları sonucunda pet şişelerin ambalaj ağırlıklarını azaltıyoruz. Doğal kaynak kullanımlarını kontrol altına alma ve atıkları bertaraf etme çalışmalarımızı aktif olarak sürdürmeye yeni yılda da devam edeceğiz.”

YOLCULUK

“Merkezimizde müşteri deneyimi var”

Marmara Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Pazarlama Bölümü ve University of Hertfordshire MBA mezunu olan Mustafa Ceylan Aksak, kariyerine 2003’te Doğuş Holding’de başladı. 2005-2015 arasında Doğuş Otomotiv’de farklı pozisyonlarda görev alan Aksak, 2015 itibarıyla Doğuş Hospitality Group otelcilik, marina ve perakende operasyonlarının pazarlamasını yürüttü. Aksak, Ocak 2021’den beri Colin’s Global Pazarlama İletişimi Grup Müdürü olarak çalışıyor ve şirketin Türkiye’deki ve tüm dünyadaki pazarlama iletişimi ve müşteri ilişkileri operasyonlarını yürütüyor.

1.En önemli deneyimi

Doğuş Otomotiv’de sıfırdan “Değer ve İlgi Merkezi” adında bir çağrı merkezi kurduk. Turizm tarafında marina, otel ve perakende gibi üç farklı sektörü aynı anda yönetmek önemli bir deneyimdi. Şimdi ise Colin’s ile bir markanın 38 ülkedeki pazarlama süreçlerini yönetiyorum.

2.Kariyer hedefi

Colin’s ile yeni bir dünyaya dahil oldum ve perakende dünyasını daha yakından tanıyorum. Hedefim, markanın vizyonu ve değişen dünyanın ihtiyaçları doğrultusunda 38 ülkede müşterilerimize ve paydaşlarımıza Colin’s markasını doğru anlatacak süreçleri tasarlamak.

3.Gündemi

Omnichannel gündemimizde ve bu konuda çok yol kat ettik. Müşteri deneyimi ve pazarlama odaklı olarak ilerliyorum. 38 ülkedeki pazarlama yapısının yeniden organizasyonu, global olarak Colin’s müşteri deneyim haritasının oluşturulması ve segmentasyon çalışmaları şu an gündemdeki projeler arasında en başta geliyor.