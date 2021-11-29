“TAM CANLANMA 2022’DE”

“Pandemi sürecinde özel hastane sektörünün kaybı 12-15 milyar TL civarında oldu. 2022 yılı itibariyle sektörün eski cirolarına kavuşacağını düşünüyorum.”

Salgının en çok etkilediği alanlardan biri de özel hastaneler oldu. İnsanların bulaş korkusuyla zorunlu haller dışında doktora gitmekten kaçınması ve uçuşların durması sonucu yabancı hasta akışının kesilmesiyle sektörün hacmi 2020’de yüzde 20-25 küçüldü. 2021 Mart ayından itibarense aşılanmanın da verdiği cesaretle özel hastanelerden eskisi gibi hizmet alımları başladı. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, bu gelişmeler ışığında 2021’de sektörün yüzde 20 büyümesini beklediklerini söylüyor. Pandemi sürecinde özel hastanelerin kaybının 12-15milyar TL civarında olduğunu söyleyen Genç, “2022 yılı itibariyle sektörün pandemi öncesi cirolarına ve canlılığına kavuşacağını düşünüyorum” diyor.

1-Türkiye’de özel hastane sektörünün güncel büyüklüğü nedir?

Ülkemizde özel hastane sayısı 550 civarında. 150 yatak ve üstü hastane sayısı azken bu rakamın büyük çoğunluğunu 50-100 yataklı hastaneler oluşturuyor. Toplam yatak sayısı olarak da 50-55 bin diyebiliriz. Toplam gelirler ise tahmini 70-75 milyar TL civarında.

2-COVID-19 salgınıyla beraber sektörün iş hacmi ne kadar azaldı?

Pandemi özel sağlık sektörünü de olumsuz etkiledi ve özellikle iş modellerini yurt dışı hasta üzerine kurgulayan İstanbul ve Ankara’daki özel hastanelerde bu etki daha fazla görüldü. İlk ve ikinci dalgada uçuşların yapılmamasına bağlı olarak yurt dışından hasta akışı durdu. Bu süreçte gelir kaybı da büyük oldu. 2020 Mart ve Mayıs arasında çok az hastaya hizmet verdik ve haziranla birlikte insanlar yavaş yavaş sağlık hizmeti almak için hastanelere başvurdu. 2021’in 2 ve 3’üncü çeyreğinde ise hastaneler, bekleyen tedaviler için normalden birazdan fazla hasta talebiyle karşılaştı. Bu 6 aylık dönemde ertelenen ve kronikleşen sağlık ihtiyaçlarını gidermek adına başvuruların artması, sektörü daha iyi bir noktaya taşıdı. Sektörün iş hacmi 2020 Mart-Mayıs döneminde yüzde 50 civarında azaldı ve küçülme yıl toplamına yüzde 20-25 civarında yansıdı.

3-2021 yılı özel hastane sektörü için nasıl geçti?

2020’nin Mart-Nisan ve Mayıs aylarının özel hastanecilik tarihindeki en kötü performansların sergilendiği dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşük performans süreci, 2021 Ocak-Şubat aylarında da devam etti. 2021 Mart ayından itibaren, aşılanmanın da verdiği cesaretle birlikte özel hastanelerden eskisi gibi hizmet alımları başladı ve hastaneler hasta yoğunluğu açısından eski durumlarına kavuştu. 2021 yıl toplamı için sektörün büyüklüğünde yüzde 15-20’lik bir artış bekliyorum.

4-Pandemi etkisiyle yaşanan gelir kaybı sonucu kapanan özel hastane var mı?

Pandemi etkisiyle yaşanan gelir kaybı sonucunda kapanma olmasa da zorlanan pek çok hastane oldu. Gelir elde edilemeyen bu süreçte nakit akışını yönetemeyen hastaneler sıkıntı yaşadı.

5-Kapanmalar ve “salgın korkusu” sektörde ne kadarlık bir ciro kaybına neden oldu?

Pandemi sürecinde özel hastane sektörünün kaybının 12-15 milyar TL civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Maddi kayıpların yanı sıra sağlık sektörünün ve çalışanlarının oldukça yorulduğunu da söylemek gerekiyor.

6- Sektör sizce bu kaybını bu yıl sonuna dek telafi edecek mi?

Haziran 2020’den bu yana hastanelere dönüşler başladı. 2021 Mart’tan sonra hizmet talepleri normalin de üzerine çıktı. Genel olarak erken teşhisin önemine inanmayan ve süreci akışına bırakan tutumlarda değişiklikler oldu. İnsanlar sağlık ihtiyacını daha çok önemsemeye başladı. Kaliteli sağlık hizmetinin bu süreçte daha da önem kazanmaya başlamasıyla özel hastanelerden hizmet taleplerinin radikal şekilde artacağını düşünüyorum. Türkiye olarak COVID sürecini iyi yönetiyor olmamız da yurt dışından hasta aldığımız ülkelerde, Türkiye sağlık sektörü hakkında daha olumlu bir imaj oluşturdu. Bunun da sağlık turizmine orta ve uzun vadede katkısı olacağına inanıyorum. 2021 yılı, planladığımız bütçemizin üzerinde bitecek gibi duruyor.

7-Özel hastane sektörünün şu andaki en büyük sorunu ne? Ve sizce nasıl aşılır?

Şu an en önemli sorunumuz, artan talebe rağmen 2008’den beri özel sektörün sınırlarını kısıtlayan “Planlama Yönetmeliği”. Yabancı hastalarla ülkemize çok önemli miktarda gelir üretiyoruz. Ancak 2008’deki dinamiklere göre alınan planlama kararı çerçevesinde yeni hastane açamıyoruz, yeni yatak ekleyemiyoruz ve yeni cihaz alamıyoruz. Özellikle yabancı hastalar ülkemize, kompleks ve zor tedaviler için geliyor. Kapasitesini artıramayan sektörün yabancı hastalara bu kompleks işlemler için artık daha fazla hizmet sunamayacağı çok açık. Bu tedavilerin yapılabilmesi için ihtiyacımız doğrultusunda planlama kurallarının esnetilmesi ülkemiz ve sektörümüz için çok faydalı olacaktır.

8-Sektör pandemi öncesi canlılığına ne zaman ve nasıl kavuşur?

2022 yılı itibariyle bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kamudan beklentilerimiz, özel sektörün büyümesinin önünün açılması. Özel sektör, çok önemli ve kompleks ameliyatları ve işlemleri gerçekleştirebilecek altyapıya ve donamına sahip. Pandemi sonrası 2021 sonunda yüzde 20’lik bir büyüme gerçekleşeceğini tahmin ediyorum.

9-2022 yılı için beklentileriniz neler? Sektöre yeni yatırımcı girişleri olur mu?

Sektörde büyüme, devlet tarafından kontrol altına alındığı ve taşlar yerine oturduğu için sektöre yeni yatırımcı girişi olacağını düşünmüyorum. Bazı küçük ölçekli hastanelerin ise nakit akışını doğru bir süreç yönetimiyle gerçekleştirememeleri durumunda kapanabilme riskleri söz konusu olabilir. Gelecek yıl için çok radikal bir büyüme, gelişme, satın alma ve konsolidasyon gibi bir oluşum beklemiyorum. Şu anda büyük hastane zincirleri yurt dışı açılım planı yapıyor. Türkiye’deki bilgi birikimimizin yurt dışı arenaya geçtiğimizde çok önemli olduğunu görüyoruz. Hastaneyi anahtar teslim haline getirecek her türlü sürecin yürütülmesine katkıda bulunabiliyoruz. Yakın coğrafyalarda kurulu hastaneleri işletip, daha sonrasında o ülkelere yatırım yapıp, kendi markamızla hizmet etmek istiyoruz.

10-KORONA ETKİSİ HASTANE SEKTÖRÜNÜ NASIL ŞEKİLLENDİRECEK?

Dijital sağlık hayatımızın her anında olacak. Evde bakım hizmetleri, e-doktor, e-vizit, evde şeker, tansiyon, INR, EKG takiplerini içeren dijital sağlık asistanı-uzaktan takip sistemleri yakın zamanda hayatımızda daha fazla yer kaplayacak. Giyilebilir sağlık teknolojileri hastalarımız için bize pek çok veri sağlayacak. Önümüzdeki yıllarda hastalarımızın her sağlık sorunu için hastaneye gelmesine gerek kalmayacak, tanı ve tedavi süreçleri uzman kontrolünde ev konforunda sürdürülebilecek.