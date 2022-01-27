“YENİ İŞ YAPIŞ KÜLTÜRÜNE ODAKLANDIK”

METE YURDDAŞ

WATSONS TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

Eğitim Yolu

Kadıköy Anadolu Lisesi

(1977-1984)

Boğaziçi Üniversitesi

(1984-1988)

Kariyer Yolu

Mum Bar, Kurucu Ortak

(1989-1991)

Cosmo Shop, Ortak ve Ticaret Direktörü (Ortak ve Merchandise Direktörü)

(1993-2004)

Watsons Türkiye, Ticaret Direktörü (Merchandise Direktörü)

(2005-2018)

Watsons Türkiye, Genel Müdür

(2018 - ...)

İŞ FELSEFEM

İşte en önem verdiğim şey takım çalışmasıdır. Bir ekip iyi iletişim kurup, birbirini anladığı ve beraber hareket ettiği zaman başaramayacağı iş yoktur.

ÇOCUKLUĞUMDA

Gençliğimde basketbol koçu olmak istiyordum. Üniversite yıllarımda büyük kulüplerde koçluk yaptım. Kendi işimi kurduktan sonra bu işi bıraktım.

MEZUN OLDUĞUMDA

Mezun olduğumda kendi işimi yapmak istiyordum ve kariyerimin ilk 10 yılında girişimci olarak yeni işler kurdum. Mezun olduğum zaman kurduğum hayalleri gerçekleştirdim. Şimdi yeni hayaller kuruyorum.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Arkadaşlarım ile beraber CosmoShop’u ve Watsons Türkiye’yi kurup Türkiye’deki ilk Güzellik ve Kişisel Bakım perakende zincir mağazalarını açmak. Bu işin bir mağazadan başlayıp Türkiye’nin her yerinde 350 mağazası ve 3 binden fazla çalışanı olan büyük bir işe dönüşmesi.

KARİYER HEDEFİM

Her gün yeni şeyler öğrenmek ve tecrübelerimi paylaşmak. Yaşınız ve unvanınız ne olursa olsun her gün yeni şeyler öğrenerek kendinizi geliştirmenizin ve çevrenizdekilerle bu yeni tecrübelerinizi paylaşarak onlara ilham vermenizin, ufuklarını geliştirmenizin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

BAŞARI FORMÜLÜM

İşe her gün ilk gün başlamış gibi büyük bir heyecanla geliyorum. Meraklıyım ve her gün yeni şeyler öğreniyorum. İşime duyduğum bu heyecan beni motive ve canlı tutuyor. Ve bu motivasyon işimdeki başarıma yansıyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Müşteri odaklılık! Müşterilerimizi daha iyi anlamak ve hızla değişen dünyada onların isteklerine en iyi şekilde cevap vermek ve müşterilerimizin yüzünü güldürmek en önemli gündemim. Bugün müşterilerinizi yaptığınız işin odağına almadan mükemmel müşteri deneyimini sunmanız mümkün olmaz ve bu da uzun vadede başarının önünü keser.

HOBİM

En sevdiğim hobim kış aylarında kayak yapmak ve dağlara gitmek. Dağların insanı dinlendirdiğini düşünüyorum.

YAŞAM MOTTOM

Pozitif kal.

TIRMANIŞ

“YENİ İŞ YAPIŞ KÜLTÜRÜNE ODAKLANDIK”

GROUPE PSA TÜRKİYE CCO’SU AYÇA FURTH, “PANDEMİDE ÇEVİK ÖĞRENME MODELİNİ GELİŞTİRDİK” DİYOR.

1996’da Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan

Ayça Furth, aynı yıl Nissan Türkiye’de satış sonrası planlama departmanında iş hayatına başladı. 1998-2000 arasında Borusan Otomotiv’de stok kontrol ve lojistik şefi olarak otomotiv kariyerine devam etti. Peugeot Türkiye’de 2000 yılında satış sonrası ile başlayan kariyer yolculuğunda 2016’ya dek sırasıyla Satınalma ve İK Direktörlüğü görevlerini aldı. 2016’da Groupe PSA Türkiye’nin yapılandırılmasında aktif rol alan Ayça Furth, Opel ve Citroen birleşme sürecini yürüttü ve şu anda tüm grup markaları için (Opel, Peugeot, Citroën, DS) Satınalma ve İK fonksiyonlarına ek olarak, Kalite, CRM, Eğitim Akademisi ve Kurumsal İletişim görevlerini CCO (Chief Corporate Officer) olarak yürütüyor.

Furth, yeni görevindeki gündem maddelerini şöyle sıralıyor: “Post pandemi sürecinde çalışma hayatının değişimini çözümlemek ve buradaki fırsatları belirlemek şu sıra ajandamın en üst sırasında yer alıyor. Pandemide insanların konsantrasyonu değişti, uzun saatleri kapsayan öğrenme süreçleri yok oldu. Biz de ‘Çevik Öğrenme Modeli’ni geliştirdik. Süreçlerimizin hikayelerini yazdık, amatör genç bir gruba da 3D animasyon filmler çektirdik. Çalışanlar çizgi film seyrederek öğreniyor. Yeni dünya iş gücü ve iş yapış kültürü adına pek çok projem var. Sanırım bunları hayata geçirmek fikri bile başımı döndürmeye yetiyor.”

YOLCULUK

“Merkezimizde tüketici deneyimi var”

Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu olan Aslı Südor, kariyerine 2004’te P&G Pazarlama Departmanı’nda başladı. Burada farklı markalar için ürün yönetimi, ticari pazarlama ve marcom departmanlarında yer aldı. 2012’de Atasun Optik’te Pazarlama Direktörlüğü’nü üstlendi. 2015’te Koton’da Pazarlama Direktörlüğü ve E-Ticaret Direktörlüğü görevlerini yürüttü. 2017-2019 arasında Joker ve Soobe markalarının Pazarlama, E-Ticaret, CRM ve Müşteri İlişkilerinden Sorumlu Strateji Direktörü oldu. Gilan’da Pazarlama, Ürün Yönetimi, CRM ve E-Ticaret’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapan Südor, Ocak 2021’den beri Şölen’in Türkiye Pazarlama Direktörlüğü’nü üstleniyor.

1.En önemli deneyimi

Yakın dönemde en gurur duyduğum işimiz Biscolata’nın relansman kampanyası oldu. Müşteri ve sahadan aldığımız ilk tepkiler de doğru rotada olduğumuzu gösteriyor, bu yüzden daha hayata geçirmediğimiz projelerimiz için de çok heyecanlıyım.

2.Kariyer hedefi

Ekip arkadaşlarımla önümüzdeki dönemde de Biscolata, Boombastic, Luppo ve Ozmo gibi Şölen markalarının genel büyüme grafikleriyle daha da büyük bir başarıyı yakalayacağımızı düşünüyoruz.

3.Gündemi

2021’de Şölen çatısı altındaki tüm markalarımızın konumlandırmalarını güncellediğimiz için en önemli gündemimiz yeni konumlandırmaların tüketici nezdinde yerleştirilmesi ve ürün deneme ve beğenilme oranlarımızın artırılması. Doğru insanlar ve doğru iş tanımlarıyla doğru ekibi kurmak da ajandamın ilk sırasında.