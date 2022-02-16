 “YENİ YATIRIM FIRSATLARINA ODAKLANDIK”

M. CEM AÇIK

PFİZER TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

Eğitim Yolu

Tarsus Amerikan Koleji

(1985–1992)

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

(1992-1996)

Carnegie Mellon Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı

(1996-1998)

Kariyer Yolu

American Airlines, Kurumsal Finans

(1998-2002)

McKinsey & Company Strateji Takım Lideri

(2002–2005)

Pfizer Türkiye Kurumsal Strateji Yöneticisi

(2005–2008)

Kardiyovasküler Grup Pazarlama Müdürü

(2008–2011)

Pfizer Nütrisyon Genel Müdürlüğü

(2011–2012)

Nestle Anne-Bebek Beslenmesi Genel Müdürlüğü

(2012–2013)

Pfizer Gelişen Pazarlar Kardiyovasküler/ Metabolik Pazarlama Direktörü

(2013–2016)

Pfizer Temel Sağlık Türkiye Lideri

(2016–2018)

Pfizer Upjohn Türkiye ve Rusya Genel Müdürü

(2018–2019)

Pfizer Türkiye Genel Müdürü

(2019 - …)

İŞ FELSEFEM

Önce insan. Görev ve sorumluluğunuz, çalıştığınız sektör ne olursa olsun, yetkin insanları bulabiliyor ve onları motive edebiliyorsanız aşamayacağınız engel yok.

ÇOCUKLUĞUMDA

Evimizin önünde orduevi vardı ve 1980 sürecinde hep generallerin helikopterlerle gelip gidişini seyrederdim. Sonrasında fen, matematik, mühendislik ve en son yönetim bilimine merak sardım ama liderlik hep hayalimde oldu.

MEZUN OLDUĞUMDA

Dört arkadaş liseden mezun olurken eğlencesine tamamen maddi odaklı bir hedef listesi yazmıştık. 30 yıl sonra dönüp baktığımda belli bir maddi kazancın önemini yadsımasam da mutluluk ile korelasyonunun o zaman hayal ettiğimizin çok altında olduğunu şanslıyım ki geç olmadan gördüm.

EN ÖNEMLİ BAŞARIM

Tartışmasız ailem. Şükür ki huzurlu, birbirini seven ve bunu göstermekten çekinmeyen bir ailem var. Değerlerim ve önceliklerim olgunlaştıkça dengeli bir yaşam sürmenin önemi ve bana getirdiği iç huzurunun paha biçilmez olduğunu gördüm.

KARİYER HEDEFİM

Yeni mezun olduğumda uluslararası bir şirkette üst düzey yönetici olmak gibi bir kariyer hedefim vardı. Yıllar geçtikçe rütbe ve seviyenin getirdiği hazzın kısa süreli olduğu, mutluluğun ise dengeli bir hayatla iç içe geçmiş manalı bir uğraş olduğunu daha iyi anladım. Hedefim, insanların yaşamına dokunabildiğim, fark yarattığım sorumluluklar almaya devam etmek.

BAŞARI FORMÜLÜM

Çok fazla verinin, bilginin içinde en önemli olacak konuları tespit edip, sentezleyip, liderliğini yaptığım organizasyonun tüm gücünü o seçilmiş fark yaratacak birkaç önceliğe yöneltmek.

EN ÖNEMLİ GÜNDEMİM

Pfizer’in yeniliklerini Türkiye’de ihtiyacı olanlarla buluşturabilmek. Bunu yaparken de Türkiye’deki bilimsel iş birliklerimizi artırarak, Türkiye’nin küresel sağlık değer zincirindeki rolüne katkıda bulunmak.

HOBİM

Eşimle kısa egzersizler ve açık havada yürüyüş yapmak ve mutlaka her gün okumaya en az bir saat zaman ayırmak. Bir de yerli ve yabancı stand-up komedyenleri dinlemeyi seviyorum.

YAŞAM MOTTOM

Her alanda denge. Tüm fikirleri karşıtlarıyla beraber değerlendirip bir sentez çıkabilir mi diye bakmak.

TIRMANIŞ

“YENİ YATIRIM FIRSATLARINA ODAKLANDIK”

ESAS HOLDİNG CFO’SU MUSTAFA TERCAN, “OLGUNLAŞAN YATIRIMLARIMIZDAN ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ” DİYOR.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Mustafa Tercan, kariyerine 1996’da Deloitte’da başladı. 2005’te RSM Bentley Jennnison’a finansal danışmanlık hizmetlerinden sorumlu ortak olarak geçiş yaptı. Bu dönemde OYAK Grubu’na, Erdemir satın alımı sonrası entegrasyon projeleri odaklı danışmanlık verdi. 2009-2010 arasında Erdemir’de Grup CFO Danışmanı olarak görev yaptı. Tercan, 2010’da Yıldız Holding bünyesine katıldıktan sonra sırasıyla mali kontrol genel müdürlüğü, mali işler başkan yardımcılığı ve Yıldız Holding Global CFO’luğu görevlerinde bulundu. Haziran 2020 itibarıyla Esas Holding CFO’su olarak göreve başlayan Tercan, holdingin yurt içi ve uluslararası yatırımlarının finans yönetimine liderlik ediyor.

Tercan, yeni görevindeki gündem maddelerini şöyle sıralıyor: “Pandeminin de etkileriyle yatırımlarımızın bulunduğu pek çok ekonomide dikkatle gözlenmesi gereken risklerin yanında fırsatlarla da karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu yeni ekonomik koşullar altında ne gibi yeni yatırım fırsatları olduğu her daim gündemimizde. Son dönemde büyümekte olan şirketlere yatırımlarımızı da artırdık. Büyüme trendinde olan bu şirketlerden geleceğin değerli şirketlerinin çıkacağına inanıyoruz. Aynı zamanda, belli olgunluğa eriştiğini düşündüğümüz bazı yatırımlardan da doğru vakit geldiğinde ve koşullar oluştuğunda çıkmayı hedefliyoruz ki bu da bizim işimizin doğasında var.”

YOLCULUK

“Merkezimizde kapsayıcılık var”

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Meltem Azbazdar, kariyerine Fox&Gibbons İstanbul ofisinde başladı. 1999’da Hergüner, Bilgen & Özeke Avukatlık Ortaklığı’na geçti. 2005’te Carrefour Grup Türkiye’ye hukuk direktörü ve yönetim kurulu üyesi olarak katıldı, sonrasında grubun gayrimenkul yatırım ve iş geliştirme direktörlüğü görevini üstlendi. 2012’de Legal Partner’da kurucu ortak oldu. 2013’te Mey|Diageo’ya geçerek regülasyon ve hukuk direktörlüğü ve icra kurulu üyeliği sorumluluklarını üstlendi. Azbazdar, 2020’de kurumsal ilişkiler departmanının da kendisine bağlanmasıyla birlikte regülasyon, hukuk ve kurumsal ilişkiler direktörü olarak görevine devam ediyor.

1.En önemli deneyimi

“Hukuk direktörüyken, iş geliştirme ve gayrimenkul yatırımları tarafına geçmek kariyerime bambaşka bir perspektif kattı. Avukatlık kariyerime geri döndüğümde, ticari tarafta çalışarak geçirdiğim dönem, hizmet verdiğim iç veya dış müşterinin neyi neden önceliklendirdiğini anlamama büyük katkı sundu.

2.Kariyer hedefi

Şeffaf ve etik iş ortamının sağlanması için emek vermek, sürdürülebilirlik ajandasına hizmet eden işlerde yer almak. Piyasaya kaliteli ve donanımlı meslektaşlar yetiştirmek, yani mesleğin sürdürülebilirliğini sağlamak için emek vermek.

3.Gündemi

Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusuna, kendi şirketimdeki komiteye liderlik ederek odaklanıyorum. Bu konunun ‘cinsiyet dengesi’ ile sınırlı kalmadığı, yaş bariyerlerinin olmadığı, etnik köken çeşitliliğini kutlayan, cinsel yönelim dahil her konudaki bilinçsiz önyargılara farkındalık yaratan bir çalışma ortamı için emek veriyorum.”