Üç erkek kardeşin kurduğu Bürotime’ın yönetim kurulu başkanı Hüseyin Tosunoğlu, “Kardeşler arasındaki dengeyi ikinci kuşakta da devam ettirmek istiyoruz” diyor. Tosunoğlu Ailesi’nin en önemli kuralı ise işe eşleri karıştırmamak.

Konyalı Tosunoğlu Ailesi, ofis mobilyasında pazar lideri olan Bürotime’ın sahibi. 24 yıl önce 3 erkek kardeş tarafından kurulan şirket, büyümesini 2000’den sonra ofis mobilyasına yönelerek gerçekleştirdi. 24 yıldır birlikte çalışan kardeşler, ikinci jenerasyonun da kendileri gibi aynı uyum içinde işleri yürütmesini amaçlıyor. 10 yıl önce Turquality programına dahil olduklarını söyleyen şirketin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Tosunoğlu, ikinci kuşağı nasıl yetiştirdiklerini ve hedeflerini şöyle anlatıyor:

DENGE FORMÜLÜ “Kardeşler arasındaki dengeyi ikinci kuşakta da devam ettirebilmek önceliğimiz. Bu nedenle yeni jenerasyonun ilgi alanlarına bağlı olarak ve birbirini tamamlayacak şekilde, endüstriyel tasarım, mimarlık, işletme, endüstri ve makine mühendisliği gibi alanlarda eğitim almasını istedik. Böylece çocuklar birbirinden farklı yetkinliklere sahip oldu. Çocuklarımızın hem okurken hem de sonrasında işin mutfağından başlayarak farklı departmanlarda rotasyonla tecrübe kazanmasını sağlıyoruz.

ORTAK KURALLAR Şirket içinde kardeşler arasındaki uyumu sağlayabilmek için yazılı olmayan ancak herkesin mutabık kaldığı kurallarımız mevcut. Mesela eşlerimizi hiçbir şekilde iş süreçlerimize dahil etmiyoruz. Aile hukukunu iş hukukundan ayrıştırmaya özen gösteriyoruz. İşlerimizi ve aldığımız kararları istişare ve mutabakatla yürütüyoruz.”

YURT DIŞINDA DAHA HIZLI BÜYÜYECEĞİZ

YENİ MAĞAZA YATIRIMI 2018’de yurt içinde 60 olan bayi ağımızı 70’e çıkarmayı, yurt dışında ise 7 olan franchise sayımızı 25’e tamamlamayı hedefliyoruz. Böylece yurt dışında iç pazara göre daha hızlı büyüyeceğiz. STRATEJİK ORTAKLIK Yeni bir sektöre girmeyi hedeflemiyoruz ancak sektörümüzü tamamlayıcı ürünlerle ilgili stratejik ortaklıklar ve yatırımlar yapabiliriz.

MERMERDE KÂR MARJI DÜŞTÜ

20 yıl önce Afyonkarahisar’da kurulan Temmer Mermer, sahip olduğu 6 ocakla Türkiye’nin en büyük mermer üreticilerinden. Cirosunun yüzde 70’inden fazlasını ihracattan elde eden şirketin yönetim kurulu başkanı Rüstem Çetinkaya, “Dünyanın en büyük 3’üncü, Türkiye’nin ise en büyük entegre mermer tesisine sahibiz” diyor. Çetinkaya sektörde düşen kârlılıktan dert yanıyor ve şöyle diyor:

YÜZDE 13 ARTTI “Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2016’da 1 milyar 805 milyon dolar iken 2017’de 2 milyar 48 milyon dolara ulaştı. Doğal taşta dünyada İtalya ile kafa kafaya yarışıyoruz. Ancak satılan ürünün birim metrekare fiyatı, maalesef yanlış pazarlama stratejileri ve kendi içimizdeki yoğun rekabetten dolayı oldukça düşük kalıyor. Katma değeri yüksek ürün satamıyoruz. Sektörde sadece fiyata dayalı rekabet gün geçtikçe artıyor ve bu da kâr oranlarını düşürüyor. HİNDİSTAN ALTERNATİFİ Toplam doğal taş ihracatımızın yarısını Çin’e yapıyoruz. Ancak sektörümüz açısından Hindistan pazarı büyük fırsat sunuyor. Çünkü Hindistan’da kotalar kalktı, istedikleri kadar taşı ithal edebilecekler.”

Başkanın ajandasında ne var?

“Hedefimiz ilk 10’a girebilmek”

En çok ihracat yapan şehirler arasında 12’nci sırada yer aldıklarını belirten Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Hedefimiz ilk 10’a girmek” diyor. Bu yıl 2,2 milyar dolar ihracat hedeflediklerini söyleyen Büyüksimitci’nin 2018 ajandası şöyle: SAYI ARTACAK “Geçtiğimiz yıl 9 olan AR-GE ve tasarım merkezlerimizin sayını 2018’de en az 4 katına çıkararak katma değeri daha yüksek ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Sanayi devrimine üyelerimizi hazırlamak, yerli otomobil yatırımının Kayseri’ye yapılması da ajandamın en önemli başlıkları arasında.”

KASTAMONU ENTEGRE’NİN LİDERLİK FORMÜLÜ

astamonu’nun gurur kaynağı olan Kastamonu Entegre, iç pazarda ağaç bazlı panel sektöründe lider. Geçen yıl İtalya’nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Gruppo Trombini’yi satın alarak Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında 5 basamak birden yükselerek 36’ncı sıraya yerleşti. Şirketin CEO’su Haluk Yıldız, sürdürülebilir liderlik formüllerini şöyle anlatıyor:

“YAPIMIZ ESNEK” “Fırsatları ve riskleri zamanında görebilen, hızlı aksiyon alabilen esnek yapımız var. Önümüzdeki dönemde kapasite artırımı ve AR-GE alanında gerçekleştirdiğimiz yatırımlar küresel marka konumumuzu pekiştirecek.

YÜZDE 20 BÜYÜME Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihracat odaklı satış ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek yüzde 20 büyüme hedefliyoruz. Şirketimizin uzun vadeli hedefleri, pazar ve hammadde kaynaklarına yakın yeni coğrafyalara yatırım yapmak, yatay ve dikey entegrasyon stratejileri uygulayarak ürün gamını farklılaştırıp katma değeri artırmak. Ayrıca yeni ve kârlı pazarlarda yatırımlar yaparak global olarak Kastamonu Entegre marka algısını güçlendirmek de istiyoruz.”

YENİ PROJELER?

HIZLI TREN YATIRIMI Hızlı tren projesi yatırımına bu yıl başlanmasını bekliyoruz. Yaklaşık 800 milyon dolarlık bu projenin 3 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Proje tamamlandığında Kayseri-Ankara arası 1,5 saate inecek. 4’ÜNCÜ OSB PROJESİ 4’üncü OSB çalışmalarımız devam ediyor. Yeni OSB’de 450 yatırımcı yer alacak. Burada orta-yüksek ve yüksek teknoloji yatırımlarını teşvik edeceğiz.

GIDA VE SAVUNMA Gıda Sanayi İhtisas OSB ve Savunma Sanayi İhtisas OSB konusunda çalışmalarımız sürüyor. Katma değerli ürünler üretmek için Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin mutlaka Kayseri’de olması gerekiyor.