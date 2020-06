Küresele krize cevabım

Bu, benim ömrüm boyunca dünyanın yaşadığı en önemli kriz. Ben genelde sesli düşünürüm ve çoğunlukla her düşüncemi paylaşırım fakat bu hafta insanlarımızı ve işletmelerimizi etkileyen ciddi meselelerin büyüklüğü ve genişliği, bunun düşüncelerimi kağıda dökme konusunda elde ettiğim ilk fırsat olduğu anlamına geliyor.

Devam eden pandemi milyonlarca insanı ve binlerce işi sert bir şekilde etkiliyor. Virgin şirketlerinde çalışan 35 ülkeden 70 binden fazla insan var ve hepsi pandemiden farklı şekillerde fazlasıyla etkilendi. İşletmelerimizin çoğu seyahat, dinlenme ve sağlıklı yaşam gibi endüstrilere ait olduğu için, hayatta kalmak ve iş kaybını önlemek konusunda adeta bir savaş veriyorlar. Havayollarımız neredeyse tüm uçaklarını yere indirmek zorunda kaldı; kruvaziyer hatlarımız açılışlarını erteledi; sağlık kulüplerimiz ve otellerimiz kapılarını kapatmak zorunda kaldı ve tatil şirketimize yapılan tüm rezervasyonlar durdu.

İnsanlarımızı ve işletmelerimizi hayatta kalma savaşında çeşitli şekillerde destekliyoruz. Onları ve işlerini korumak için gelecek haftalar ve aylar süresince çeyrek milyar dolar sağlayacağız ve bu muhtemelen daha başlangıç. Yaygın bir ekonomik toparlanmayı elde etme şansı, dünyadaki hükümetlerin bu benzeri görülmemiş koşullarda insanların geçim yollarını korumak için önemli olan ve yeni duyurulacak çeşitli destek programlarını başarılı bir şekilde harekete geçirmelerine bağlı. Ayrıca onları, ailelerini ve topluluklarını desteklemek için başka neler yapabileceğimizi görmek üzere dünyadaki ekip arkadaşlarımızı dinliyoruz ve gelecek aylarda bir dizi program oluşturacağız.

11 Eylül sonrasındaki günleri ve haftaları hatırlıyorum; tüm havayolları ve seyahat şirketleri iş yerlerini ayakta tutabilmek için aşırı derecede acı verici işten çıkarma kararları aldı ve bunun o zamanlar insanlar üstünde çok büyük etkileri oldu. Şu anda bunun olmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Virgin Atlantic’te, herkes için ekonomik zorluğu azaltmak, havayolunun gelecekte hayatta kalmasını sağlamak ve herkesin işini korumak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışanlarımız önümüzdeki altı buçuk aylık sürenin sekiz haftasında ücretsiz izne çıkmaya neredeyse oybirliğiyle ve topluca gönüllü bir şekilde karar verdi ve biz bu süreçte onlara danıştık ve onları dinledik. Çalışanlarımız bu planın arkasında birlik oldu. Hissedarlarımız ve ortaklarımız da durum dengelendiğinde ayağa kalkabilmemiz ve mümkün olan en fazla sayıdaki işi koruyarak ilerleyebilmemiz için onların görüşüne saygı duydu.

Bizim insanlarımız her zaman bir numaralı önceliğimiz olmuştur ve her zaman da böyle olacak. Bu korkutucu ve daha önce eşi benzeri görülmemiş zamanlarda üzerine tamamen odaklandığım konu, onların gelecekteki iş güvenliği ve refahıdır. Geçtiğimiz elli yılda Virgin için çalışanları korumuş olmaktan gurur duyuyoruz; biz her zaman çalışanlarımıza öncelik verdik ve her zaman da vereceğiz. Ben iyimser birisiyim. Zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çabalayan kendini adamış insanların gücüne inanırım. Ve inanıyorum ki, dünyadaki topluluklarla birlikte çalışan Virgin ailesi bu zor zamanların üstesinden gelecek.

Başkalarına yardım edebilmek için kendi hayatlarını tehlikeye atan kilit çalışanlardan, bir aşı bulabilmek için 24 saat çalışan bilim insanlarına kadar, bu krizin ön cephelerinde mücadele veren herkese kocaman bir teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Hepiniz gerçek kahramanlarsınız.

Koronavirüs günlerinde eğitim

Küresel Koronavirüs pandemisi eğitim sistemi için yepyeni bir zorluklar dizisi ortaya çıkardıkça, biz de öğrenme konusunda daha uyumlu ve kapsayıcı bir yaklaşım inşa etmenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Freddie’yle birlikte Etta ve Artie’nin evde eğitim görmesine yardımcı oluyoruz ve bu, en hafif deyimiyle ilginç bir deneyim oldu! Diğer milyonlarcası gibi, bir yandan işimizi yapmaya çalışırken diğer yandan da resim, fen ve matematik öğretmeni, imla ustası, el yıkama polisi ve sevecen anne-baba rollerini oynamaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimizi ve eğitimcilerimizi hiç bu kadar takdir etmemiştik.

Ayrıca Big Change’deki eğitimi yeniden hayal etme görevimiz de hiç bu kadar güncel durumla ilgili olmamıştı. Yeni gerçekliklere uyum sağlarken karşılaştıkları yeni zorluklarla ilgili Big Change ortaklarımız ve ağlarımızla konuştuk. Özellikle de pek çok öğrencinin teknolojik araçlara kısıtlı erişimi ve okulların uzaktan öğrenme ekipmanlarındaki dengesizliklerle birlikte, bu krizin eşitlikteki boşlukları nasıl genişlettiğiyle ilgili endişeler var. Big Change ortağı Big Education bu durumu düzeltmek için Whole Education ile birlikte çok sıkı çalışıyor fakat yardımınıza ihtiyaçları var.

Zorluklar ve umut tohumları

Ayrıca, dünya eğitimi yeniden düşünmek için biraz vakit ayırdıkça, pek çok fırsatın ortaya çıktığını ve umut tohumlarının yeşerdiğini görebiliriz. Öğretmenler, eğitimciler ve daha geniş topluluklardan da pozitif tepkiler alıyoruz. Milyonlarca ebeveyn, bakıcı ve tanınmış yüz, eğitimi desteklemek için öne çıkıp bu süreçte kendileri de pek çok şey öğrenirken, öğrenme ekosistemi de hızlı bir şekilde büyüyor. Big Change’de desteklediğimiz eğitim projeleri, gençleri desteklemek için durmaksızın çalışıyor ve biz de bu krize verdikleri cevaptan çok gurur duyuyoruz. Proje ortaklarımızın yeni öğrenme zorluklarının nasıl üstesinden geldiğiyle ilgili birkaç örnek aşağıda yer alıyor. Umarız siz de bu listeden bazı harika araçlar ve kaynaklar edinebilirsiniz!

EasyPeasy evde eğitim

Şu andan 31 Mayıs tarihine kadar, EasyPeasy evde eğitim uygulaması tamamen ücretsiz. Jen ve ekibi, bu süreçte ebeveynleri ve erken dönem eğitimcileri destekleyebilmek için online platformu mümkün olduğu kadar kolay erişilebilir hale getirdi. Ayrıca içeri tıkılıp kalmışken çocuklar için yepyeni dünyalar yaratmanın ilginç yollarını içeren harika bir blog paylaştılar. Çocukların içeride durmaktan bunaldığı zamanlar için bana bir sürü fikir verdi.

Eğitimi eşit hale getirmek

The Big Education Conversation ve Whole Education, ihtiyaç sahibi gençler için ücretsiz yemek kartları, teknolojik aletler ve internet program kilitleri sağlayabilmek üzere süpermarketler ve teknoloji şirketleriyle iletişime geçtiler. Bu, nereden geldiklerine ve evdeki durumlarına bakılmaksızın tüm gençlerin eğitime eşit şekilde erişebilmesini sağlamak için çok önemli bir adım. Siz de onların teknolojik aletlere eşit erişim sağlama konusundaki çabalarını desteklemek için aşağıdaki ilgili Google Formu’nu imzalayabilirsiniz. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe40pc93t4L9BK13IRtsuFbfnQSY7oBm_-HRacwD-zruWorqg/viewform)

Basit güvenlik önlemleri

Big Education, ebeveynleri kilit çalışanlar olan öğrenciler için açık kalan okullardaki öğrenciler ve çalışanların sağlık ve güvenliğini desteklemek için çeşitli ücretsiz kaynaklar sunuyor. Bunlar, hepimizin güvende kalmak için kullanabileceği faydalı kaynaklar ve onları Twitter’dan indirebilirsiniz.

Uzaktan öğrenmeyi daha iyi hale getirmek

ImpactEd, ortaklarıyla birlikte, öğrencilerin refahı ve okul dışından bağlanmalarını desteklemek ve gözlemek için çalışıyor. Bu geribildirimleri toplayarak, şu anda uygulanan uzaktan öğrenme planlarını değerlendirmek için kullanıyorlar. Ekip ayrıca, özellikle zarar görmeye en müsait öğrencilere odaklanarak, okulların kapanmasının akademik ve akademi dışı sonuçlarının etkilerini araştırıyor. Konu hakkında daha fazlasını öğrenmek veya yardım etmek isterseniz, ImpactEd’le iletişime geçin.

Proje ortaklarımızın bu zor zamanlarda öne çıktığını görmek harika. Bu umut tohumlarının nasıl yeşerdiğini görmek ve gelecekte daha fazla pozitif haber paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ayrıca ev öğretmenliğimin başarılı olup olmadığını da haber vereceğim!

Big Change’de dediğimiz gibi: “Eğitim herkesin işidir.” Bu kelimeler hiç bu kadar uygun olmamıştı. Birbirimizi korumaya devam edersek bunu birlikte atlatabiliriz.