Vodafone Bussines Fiber Map ile işletmeler fiber altyapıyı hızlıca sorguluyor

Vodafone Business, şirketlerin dijitalleşme süreçlerini hızlandırmak ve deneyimlerini iyileştirmek amacıyla Fiber Map platformunu hayata geçirdi.



İşletmeler için hızlı ve kesintisiz internet artık bir “lüks” değil, temel ihtiyaç. Ancak fiber altyapı konusunda en büyük sorun hâlâ aynı: “Adresimde fiber var mı?” sorusuna net ve hızlı cevap alamamak.

Yeni bir işletme açmayı hedefleyen veya yeni bir şube için lokasyon arayan ya da mevcut işletmelerin internet bağlantısını geliştirmek isteyen profesyoneller için en kritik sorgulamalardan biri bu.

Vodafone Business, bu karmaşayı ortadan kaldırmak için Fiber Map adlı yeni dijital platformunu devreye aldı.

Saniyeler İçinde Adrese Özel Fiber Sorgulama

Fiber Map sayesinde işletmeler, bulundukları adrese özel Vodafone fiber altyapı durumunu saniyeler içinde sorgulayabiliyor. Üstelik sadece altyapı bilgisiyle sınırlı kalmıyor; altyapıya uygun internet paketleri, kurumsal çözümler ve özel kampanyalar da aynı ekranda görüntülenebiliyor.

Yani telefon trafiği, bekleme süresi veya karmaşık satış süreçleri olmadan, tamamen dijital ve self-servis bir deneyim sunuluyor.

Daha Hızlı Karar, Daha Verimli Kaynak Kullanımı

Fiber Map, işletmelerin yalnızca mevcut durumunu görmesini değil, doğru bağlantı çözümü için hızlı karar verebilmesini de sağlıyor.

Adres bazlı sorgulama sayesinde şirketler, ihtiyaçlarına uygun fiber çözümleri net biçimde görebiliyor; yanlış bir yatırımın ve zaman kaybının önüne geçiliyor.

Ayrıca işletmelerin platform üzerinden lokasyonlarına özel avantajlı tekliflere de erişmeleri mümkün.

Satış Süreci de Dijitalleşiyor

Vodafone Business, Fiber Map ile sadece bağlantı çözümlerini değil, satış deneyimini de sadeleştiriyor.

Herhangi bir aracıya gerek kalmadan, tamamen dijital bir kanal üzerinden altyapı sorgulama ve teklif görüntüleme imkânı sunuluyor. Bu da işletmeler için daha hızlı aksiyon, daha az operasyonel yük anlamına geliyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu da, yeni Fiber Map servisini şöyle anlatıyor:

“Vodafone Business olarak ana odak noktamız müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak ve işletmelerimizin dijitalleşme süreçlerinin hızlanması diyebiliriz. Tam da bu noktada genişleyen fiber haritası ile geleceğe yatırım yaparken; kolay kullanım ve kurumsal sistemlerle entegrasyon açısından öne çıkan Fiber Map platformu, hızlı ve şeffaf fiber altyapı sorgulamanın yanında işletmelere kurumsal internet çözümlerine yönelik özel kampanya ve tekliflere kolay erişim avantajı da sağlıyor. Gelecekte genişletilerek işletmelere daha fazla lokasyon ve ek hizmet seçenekleri sunacak olan platformumuz üzerinden işletmeler, tamamen dijital şekilde ürün alabilme imkânı da yakalayabilecek. Fiber Map ayrıca şirketlerin daha hızlı karar almasının yanında, kaynaklarını verimli kullanmasını ve geleceğe hazırlıklı olmasını destekliyor. Vodafone Business olarak bizler müşterilerimize en iyi deneyimi sunarken, mükemmel bir servis deneyimi sağlamak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimiz, Fiber Map platformunun basit arayüzünden fiber sorgulama işlemlerini online olarak beklemeden yapabilirken, hızlı şekilde kurumları için gerekli internet çözümüne de anında kavuşabilecekler.”

Fiber altyapı konusunda net bilgiye hızlı ulaşmak isteyen işletmeler için Fiber Map, karar sürecini kolaylaştıran yeni nesil bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Şirketinizle veya planladığınız yatırımlarınızla bağlantılı fiber altyapıyı sorgulamak için, Vodafone Business Fiber Map web sayfasını hemen ziyaret edebilirsiniz.

Bu bir reklamdır.