2 dev bankadan iki farklı tahvil tavsiyesi

JP Morgan riskli gelişmekte olan piyasa tahvillerinden çıkılmasını önerirken, Morgan Stanley ise yatırım yapılmasını önerdi.

JP Morgan'ın gelişmekte olan piyasa borçlanma kağıtlarında yaşanan rallinin sürdürülemez olduğunu savunduğu ortamda Morgan Stanley ise yatırımcıların portföylerine Ukrayna, Kolombiya ve Mısır tahvillerini eklemelerini tavsiye etti.

JP Morgan yatırımcılara gelişmekte olan piyasa tahvillerindeki sürdürülemez ralliyi bazı riskli ülkelerin tahvillerinden çıkmak için kullanmaları önerisinde bulunurken, Morgan Stanley'in Simon Waever liderliğindeki stratejistleri ise yayınladıkları araştırma notunda 2020 yılı Kasım ayından bu yana ilk kez gelişmekte olan piyasa tahvilleri için alım tavsiyesi verdi.

JP Morgan stratejistleri yatırımcılara gelişmekte olan piyasa tahvillerindeki toparlanmanın uzun sürmeyeceğini savunarak daha az likit tahviller azaltıp bir satışa karşı kendilerini korumak için ucuz tahvilleri almalarını önerirken, Honduras ve Azerbaycan'ın ABD doları cinsinden tahvilleri için tavsiyelerini "ağırlığını artır"dan "piyasa ağırlığı" seviyesine indirdi.

Stratejistler Romanya'nın yanı sıra Sırbistan, Endonezya ve Sri Lanka tahvilleri için "ağırlığını artır" tavsiyesinde bulunurken, Ermenistan, Barbados, Costa Rica, Kenya için tavsiyelerini "ağırlığını azalt" olarak korudu.

Morgan Stanley stratejistleri yatırımcıların Romanya, Meksika ve Panama tahvillerinin yanına Mısır, Ukrayna ve Kolombiya tahvillerini ekleyebileceklerini vurguladı.