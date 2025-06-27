Spark by Hilton, Türkiye’deki ilk oteliyle Van’da

Hilton’un premium ekonomi segmentindeki markası Spark by Hilton, Türkiye’deki ilk otelini Van’da açmaya hazırlanıyor. Spark by Hilton Van City Centre 60 odalı olacak.

27.06.2025 12:14:410
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Spark by Hilton, Türkiye’deki ilk oteliyle Van’da

Hilton, premium ekonomi segmentindeki markası Spark by Hilton’un Türkiye’deki ilk oteli olacak Spark by Hilton Van City Centre için Gültepe ailesiyle bir franchise anlaşması imzalandığını duyurdu. 

Şirketten yapılan açıklamada, bu gelişmenin Hilton’un bu yıl Türkiye’de üç yeni markasını hizmete sunacağı ve faaliyette olan 84 otelden oluşan mevcut portföyünü %50’den fazla büyütmeyi hedeflediği dönemde önemli bir adım niteliği taşıdığı belirtildi.

2025’in sonbahar aylarında açılması planlanan Spark by Hilton Van City Centre, 60 odası ve çatı restoranıyla hizmet verecek. 

Hilton Orta, Doğu ve Güney Avrupa’dan Sorumlu Geliştirme Başkan Yardımcısı Mike Collini konuyla ilgili olarak;

“Hilton’un Türkiye’deki yaklaşık 70 yıllık köklü geçmişine yeni bir halka eklemekten mutluluk duyuyoruz. Gültepe ailesiyle Spark by Hilton markasını Van’a taşımak bizim için heyecan verici. Her yıl yaklaşık yarım milyon turisti ağırlayan bu şehirde, Spark by Hilton Van City Centre, uygun fiyatlı ve kaliteli konaklama arayan seyahatseverler için önemli bir seçenek olacak. Türkiye’deki büyümemizi Canopy by Hilton ve Tapestry Collection by Hilton markalarının lansmanlarını da kapsayan 44 yeni otel ile sürdürmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

Mülk sahibi Gültepe ailesi adına konuşan Yunus Emre Gültepe ise şunları söyledi: “Spark by Hilton markasını Van’a kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu proje yalnızca Spark by Hilton’un Türkiye’deki ilk oteli değil, aynı zamanda bizim de ilk otel yatırımımız. Hilton ile birlikte bu projeyi hayata geçirecek olmaktan heyecan duyuyor, çok yakında konuklarımızı ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”



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