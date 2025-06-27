Dijital reklamcılıkta sürdürülebilirlik dönemi

Dijital reklamcılığın hızla büyüdüğü, ekonomik belirsizliklerin ve maliyet baskılarının arttığı bu dönemde, markalar reklam bütçelerini nasıl dengeleyeceklerini sorguluyor. Adform Türkiye, MEA ve Orta Asya Başkanı Cem Eroğlu, "Zor zamanlarda bütçelerin sadece performansla sınırlanması, markaların sürdürülebilirliğini tehlikeye atabilir. Hem kısa vadeli dönüşüm hem de uzun vadeli marka güvenini sağlamaya yönelik dengeli stratejiler gerekiyor" açıklamasında bulundu.

2024 yılı itibarıyla, küresel medya yatırımlarının 947 milyar 70 milyon dolara ulaştığı, bunun da yüzde 60'ının dijital mecralara yönlendirildiği tahmin ediliyor. Dijital reklamcılıkla ilgili büyüme, özellikle sosyal medya ve geleneksel arama motorlarının etkisiyle hızlanıyor.

Küresel çapta medya yatırımları yüzde 8,1 oranında bir artış gösterirken Türkiye ise yüzde 39,4'lük büyüme ile en hızlı büyüyen medya pazarı olarak öne çıkıyor. Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD) ve İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) tarafından yayımlanan ‘2024 Türkiye Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre, Türkiye'de geçen yıl toplam medya ve reklam yatırımları 253 milyar 600 milyon TL olarak gerçekleşmiş durumda. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9’luk büyük bir artışa işaret ediyor. Medya yatırımlarının çoğu dijital platformlarda yoğunlaşırken, dijital yatırımlar 158 milyar TL’yi geçiyor ve bunun büyük kısmını da sosyal medya reklamları oluşturuyor.

Zor zamanlarda bütçe yönetimini sadece performansla sınırlamanın, markaların sürdürülebilirliğini tehlikeye atabileceğini söyleyen Cem Eroğlu "Performans ve imaj kampanyalarını dengeli bir şekilde yönetmek, markaların hem anlık sonuç almasını hem de uzun vadede güçlenen bir marka algısı oluşturmasını sağlar" diyor.

Dijital medyanın hızlı büyümesi ve performans reklamlarının kısa vadede daha fazla ilgi görmesiyle birlikte, markaların imaj kampanyalarına da yatırım yapmayı sürdürmeleri gerektiğinin gerektiğine vurgu yapan Cem Eroğlu, "Adform’un sunduğu bu yenilikçi çözümlerle markalar, reklam bütçelerini sadece kısa vadeli dönüşüm hedefleriyle değil, uzun vadeli değer yaratma ve güven inşa etme stratejileriyle de kullanabiliyor. Önümüzdeki dönemde, reklamverenlerin sadece dönüşüm değil, uzun vadeli marka güvenini ve itibarını sağlamaya yönelik stratejilere daha fazla önem vermesi bekleniyor" diye konuşuyor.