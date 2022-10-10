Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye’de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.

10.10.2022 10:38:570
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Ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı

TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 100 bin kişi azalarak 3 milyon 312 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,2 iken kadınlarda %12,5 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı %47,9

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 366 bin kişi artarak 31 milyon 14 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık artış ile %47,9 oldu. Bu oran erkeklerde %65,3 iken kadınlarda %30,8 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı %53,0 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 266 bin kişi artarak 34 milyon 326 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artış ile %53,0 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,2, kadınlarda ise %35,1 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranı %18,0

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalış ile %18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %23,3 olarak tahmin edildi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,1 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,9 saat artarak 44,1 saat olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Ağustos 2020-Ağustos 2022

Atıl işgücü oranı %19,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak %19,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %13,3 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,4 olarak tahmin edildi.

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