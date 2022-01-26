Çalışan deneyimi masaya yatırılacak

Şirketlere çalışan deneyimi ve işveren markası alanında danışmanlık sunan 4C1H, İK ve çalışan deneyimi profesyonellerini HR Communicators etkinliğinde bir araya getirecek.

4C1H’nin 2018 yılından bu yana düzenlediği ve yaşanan pandemi sebebiyle ara verilen HR Communicators, 10 Şubat 2022, Perşembe günü 11.00-16.00 saatleri arasında çevrim içi olarak gerçekleşecek. Farklı sektörlerden lider şirketlerin işveren markası yolculuğunu paylaşacakları buluşmada, aynı zamanda pandemi ile birlikte yeni bir boyut kazanan çalışan deneyimi konusu da masaya yatırılacak.

HR Communicators etkinliklerinde bugüne kadar birçok yeni fikir ile projenin doğduğuna ve yeni iş birliklerinin de kurulduğuna dikkat çeken 4C1H’nin Kurucusu ve Kültür Tasarımcısı Pınar Yarar, “İşin geleceği çağında kolektif akıl ve paylaşımlar çok daha değerli. İşte bu yüzden Türkiye’nin lider şirketlerinin projelerini paylaştıkları böyle bir etkinliği yeniden gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

Düzenlenmeye başladığı günden bu yana 10 binden fazla İnsan Kaynakları profesyoneline ulaşan etkinlik, #HadiArtık #YenidenBeraber mesajlarıyla hayata geçirilecek ve ücretsiz olarak yayınlanacak. HR Communicators 22. buluşması; çalışan deneyimi ve işveren markası gibi konularda Aydem Enerji, Esas Gayrimenkul, Gilead Sciences, Penti ve Türk Telekom gibi Türkiye’nin önde gelen markalarının liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek.