Gazprom: Avrupa'da depolanan doğal gaz tükendi

Rus enerji şirketi Gazprom, yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gazın tümüyle tüketildiğini açıkladı.

28.02.2022 14:54:000
Paylaş Tweet Paylaş
Gazprom: Avrupa'da depolanan doğal gaz tükendi

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki depolama tesislerindeki gazın hızla azaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 21,5'i kaldı. Yaz döneminde Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doldurulan gaz ise tümüyle tüketildi" ifadesine yer verildi.

Söz konusu durumun zorluklara sebep olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu, depolama tesislerinin teknolojik yeterlilikleriyle sınırlanan günlük limitleri göz önüne alındığında çok ciddi bir zorluktur. Ayrıca, Avrupa pazarındaki durum büyüyen Asya piyasalarındaki durumla yakından ilişkilidir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan, Gazprom'un Temsilcisi Sergey Kupriyanov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatının günlük ortalama 100 milyon metreküple normal seyrinde olduğunu söyledi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Koç Holding'de görev değişimi

Koç Holding'de görev değişimi

5 yılda 5,5 milyar dolar yatırım planlıyor

5 yılda 5,5 milyar dolar yatırım planlıyor

Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

Çalışanları için 'arka bahçe' kurdu

Çalışanları için 'arka bahçe' kurdu

“Tüketici Markaları” iş birimi kuruyor

“Tüketici Markaları” iş birimi kuruyor

Tamamlanan eğitimler 3 kat arttı

Tamamlanan eğitimler 3 kat arttı

Yorum Yaz