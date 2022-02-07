Hyundai, yeni yıla rekor pazar payıyla başladı

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Ocak ayında yakaladığımız pazar payı ile son 12 yılın tüm aylar bazındaki en yüksek oranını elde ederek rekor kırdık" dedi.

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Ocak ayında yakaladığımız yüzde 9,7'lik pazar payı, Türkiye otomobil pazarını liderlikle kapattığımız 2009 yılından bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı. Ayrıca, yine son 12 yılın tüm aylar bazındaki en yüksek oranını da 2022'nin ocak ayında elde ederek rekor kırdık." dedi.

Berkel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye otomotiv sektörünün, çip krizinin yanı sıra enerji ve ham madde sorunları nedeniyle geçen yıl üretimde kısmen kesintiler yaşadığını, bu nedenle özellikle yılın son döneminde satışlarda kayıpların üst seviyelere çıktığını hatırlattı.

2022 yılına da benzer sıkıntılarla başlandığını ifade eden Berkel, ocak ayında hem Türkiye'de hem de dünya çapındaki fabrikalarda oluşan sorunlarla bulunurluk probleminin yine en önemli gündem maddesi olduğunu söyledi.

"Yerli üretimin gücünü arkamıza aldık"

Bulunurlukla ilgili 2021 yılında kısmen az etkilenen markalardan birinin Hyundai olduğunu belirten Berkel, "2022'ye de benzer sorunları göz önünde bulundurup gerekli hazırlıkları yaparak başladık. Yerli üretimin gücünü arkamıza alarak ocak ayında talep etmiş olduğumuz i20 ve BAYON modellerimizden maksimum adette araç almayı sağladık. Ay ortasına doğru yeniden belirlenen ÖTV baremleri, bu iki yerli modelimizde fiyatları rekabette avantajlı duruma getirdi. Ayrıca, taşıt kredileri yükselmesine rağmen özel anlaşmalarla tüketicilere avantajlı oranlar sunduk ve tüm Türkiye çapındaki bayi ağımızın özverili çalışmaları sayesinde de satışlarımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

"Binek otomobil pazarında 3'üncü olduk"

Murat Berkel, Hyundai olarak 2021 yılında elde ettikleri "üstün" satış başarısını ocak ayında da devam ettirerek 3 bin 703 adetlik toplam satışa ulaştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu rakamla toplamda 38 bin adet civarında satışın gerçekleştiği pazardan yüzde 9,7'lik pazar payı almış olduk. Daha da önemlisi, satışlarımızın neredeyse tamamına yakınını oluşturan binek otomobil pazarında ise yüzde 12,6'lık pazar payı yakalayarak ayı 3'üncü sırada tamamladık.

Ocak ayında yakaladığımız bu 9,7'lik pazar payı, Türkiye otomobil pazarını liderlikle kapattığımız 2009 yılından bu yana ulaştığımız en yüksek pazar payı. Ayrıca, yine son 12 yılın tüm aylar bazındaki en yüksek oranını da 2022'nin ocak ayında elde ederek rekor kırdık."

"i20 ve BAYON'a 2022'de de büyük ilgi görmeye devam ediyor"

Hyundai Assan Genel Müdürü Berkel, satış başarılarında önemli yere sahip olan yerli üretim modellerinden i20 ve BAYON'un, geçen yıl olduğu gibi 2022’de de büyük ilgi görmeye devam ettiğini belirterek, "Ocak ayında 1.444 adetlik satışa ulaştığımız BAYON modelimiz, ait olduğu B-SUV segmentinde en çok tercih edilen araç olurken, tüm SUV'lar arasında ikinci sırayı, ocak ayında satılan bütün araçlar arasında da dördüncü sırayı elde etti. Haziran 2021'de satışına başladığımız bu aracımızın kısa sürede Türk tüketicisi tarafından beğenilmesi ve adını zirveye taşıması bizi fazlasıyla gururlandırıyor." diye konuştu.

Berkel, toplamda 12 yıldır 180 bin adedin üstünde sattıkları ve 2020 sonunda üçüncü neslini pazara sundukları i20 modelinin ise her geçen gün satış başarısına yenilerini eklediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Üçüncü neslini tanıtalı henüz 1,5 yıl dolmamasına rağmen 20 binden fazla Türk müşterimizi yeni nesil i20 sahibi yaptık. i20 modelimiz, çok küçük bir farkla ocak ayında segmentinde ikinci olurken, yine Türkiye’de ocak ayında en çok satılan 10 araçtan biri olarak önemli bir başarı elde etti.

Yerli modellerimiz kadar ithal araçlarımız arasındaki yıldızımız Tucson da ait olduğu C-SUV segmentinde en çok tercih edilen üçüncü model olarak 2021'deki başarısını devam ettirdi. Diğer modellerimiz de ocak ayındaki harika performansa imza atmamızda etkili oldu."

Berkel, şubat ayında da bu performansı sürdürmeyi ve pazar paylarını yine en az yüzde 9'lar seviyesinde tutmayı amaçladıklarını kaydetti.

Üretim ve ihracat hedeflerine de değinen Berkel, "2022 yılında üretimimizi 2021'e göre yüzde 18 civarında artırarak 200 bin adedin üstüne çıkarmayı, ihracatımızı da geçen yıla göre yüzde 8 ila 10 arasında artırmayı hedefliyoruz. İç pazardaki satışlarımızı da geçen yılın üstüne çıkararak pazar payımızı daha üst seviyelere çıkarmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.