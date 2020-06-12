İngiltere'de rekor küçülme: Ekonomi Nisan'da yüzde 20 daraldı

İngiltere ekonomisi, koronavirüsün etkisini kontrol altına almak için işletmelerin ve çalışanların karantinada kalmasının etkisiyle Nisan'da yüzde 20.4 ile rekor seviyede daraldı.

Mart ayında görülen yüzde 5.8'lik küçülmeyi takip eden sert daralma, resesyondan hayatta kalmaya çalışan sektörlere yönelik tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin hükümetin üzerindeki baskıyı artıracak.

İngiltere ekonomisi üç aylık bazda yüzde 10.4 daraldı. Karamsar büyüme rakamları, ekonominin faaliyetlerin yavaş yavaş yeniden hızlanmaya başlamasıyla, büyük bir ihtimalle virüsün neden olduğu zararın zirve noktasını yansıtıyor.

Ancak veriler, Başbakan Boris Johnson için hassas bir döneme denk geldi. Johnson yönetimi, salgının başından beri kritik hatalar yaptığı gerekçesiyle siyasilerin ve bilim adamlarının açık eleştirilerine hedef olmuştu.

Avrupa'da en yüksek can kaybını kaydeden İngiltere, aynı zamanda en ağır ekonomik faturayı ödedi. OECD ülkenin 2020'de gelişmiş dünyanın en sert resesyonlarından biriyle karşı karşıya olduğunu söyledi. İngiltere ekonomisi 300 yıldan fazla bir sürenin en sert küçülmesini yaşadı.